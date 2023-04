WoW bringt großes Event zu Diablo IV, lockt mit Belohnungen und Bonus-XP

Diablo IV wird auch in World of Warcraft gefeiert. Ihr levelt viel schneller – und es gibt verdammt coole Belohnungen.

Für Blizzard steht mit Diablo IV bald der nächste große Launch an, aber auch Fans von World of Warcraft werden dabei auf ihre Kosten kommen. Denn ein Cross-Over-Event feiert den Start der neuen Dämonenjagd auch in Azeroth – und das kommt mit einigen exklusiven Belohnungen daher.

Welche Belohnungen gibt es? Die Kollegen von wowhead haben das Datamining bereits angeschmissen und dabei eine Reihe von Belohnungen offenbart, die optisch ziemlich eindrucksvoll ausfallen. Vor allem Transmog-Fans dürften damit auf ihre Kosten kommen.

Wirrets Bein („Wirt’s Leg“) ist ein Streitkolben-Transmog und eines der bekanntesten (und ältesten) Gegenstände aus dem Diablo-Franchise. Es ist ein großes Holzbein, das einfach zur Waffe umfunktioniert wurde.

“Wirrets Bein” ist schon lange in WoW bekannt – bald auch in hübsch. Bildquelle: wowhead

Die Schatzgefüllte Tasche („Treasure Nabbin’ Bag“) ist der Schatzbeutel, mit denen man die Loot-Goblins gelegentlich antreffen kann. Es handelt sich dabei um eine Umhang-Transmogrifikation, mit der ihr selbst so einen Beutel voller Schwerter und Gold auf dem Rücken tragen könnt. Genau das richtige für gierige Ninja-Looter.

Den Beutel eines Loot-Goblins könnt ihr bald auf dem Rücken tragen.

Dazu gibt es noch zwei kleine Sets bestehend aus Mütze und Umhang in verschiedenen Designs. Das erste zeigt eine dämonenhafte Fratze, während der zweite einen knochigen Schwanz abbildet.

Zu guter Letzt wartet ein besonderes Kampfhaustier auf Sammler, der kleine Baa’lial. Das ist eine höllische Ziege in rötlicher Farbe. Dieses Haustier gibt es bisher nur in schwarzer Ausführung und ist die Belohnung eines schier endlos langen Rätsels.

Der kleine Baa’lial darf in keiner Pet-Battle-Sammlung fehlen.

Wie genau man während des Events an die Belohnungen kommt, ist noch nicht ganz klar.

Was bringt das Event noch? Zusätzlich dürfte sich das Event aber für alle Freunde von Twinks und schnellem Level lohnen. Denn während die „Winde von Sanctuario“ aktiv sind, erhalten alle Spieler 50 % zusätzliche Erfahrungspunkte und wohl auch zusätzlichen Ruf – mit der Ausnahme der neuen Fraktion der Niffin aus der Zaralekhöhle, die mit Patch 10.1 Glut von Neltharion ins Spiel kommt.

Wer also noch Charaktere auf Stufe 70 bringen will, sollte auf den Start des Events warten.

Was genau muss beim Event getan werden? Das ist noch nicht ganz klar. WoW hatte in der Vergangenheit bereits ein Cross-Over-Event, bei dem man bekannte Feinde wie den „Kuhkönig“ töten musste und Schatzgoblins an verschiedenen Stellen der Welt aufgetaucht sind. Ob sich das Event daran orientiert oder aber ganz anders abläuft, bleibt abzuwarten.

Wann startet das Event? Auch wenn Blizzard noch kein offizielles Datum dafür preisgegeben hat, spricht das Datamining vom 25. Mai bis zum 14. Juni. Beachtet hierbei allerdings, dass der Termin noch nicht bestätigt ist und sich daher auch noch ändern kann. Er erscheint aber logisch, denn dann würde das Event für drei Wochen andauern – zwei Wochen vor dem Launch und eine danach.

Freut ihr euch auf das Event? Welche der Belohnungen werdet ihr euch holen wollen?