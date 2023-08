WoW Hardcore: Erster Spieler wird Level 60, spielt riskante Skillung

Das Rennen um den „World First“ im Hardcore-Modus von WoW Classic ist vorbei. Weniger als 3 Tage nach dem Launch ist der erste Spieler 60.

Erst vor wenigen Tagen ist in World of Warcraft ein neuer Spielmodus gestartet. Bei „Classic Hardcore“ haben die Charaktere nur ein Leben – wer stirbt, der bleibt auch tot. Es gibt keinen Geistheiler, keinen Seelenstein und auch keine andere Form der Wiederbelebung.

Harte Voraussetzungen – doch ein Spieler hat sie schneller als alle anderen gemeistert und wurde Level 60, noch bevor der dritte Tag nach dem Release verstrichen war.

Wer hat es geschafft? Der Gewinner des Rennens ist der Gnom-Magier namens Vitochie vom amerikanischen Realm Defias Pillager. Nach 69 Stunden und 53 Minuten war die Leistung vollbracht und er erreichte im Thronsaal von Sturmwind als weltweit erster Charakter Stufe 60 – und wurde dabei auch gleich von vielen Fans gefeiert.

Vitochie hat dabei alle anderen Spieler übrigens deutlich abgehängt – der nächstbeste ist zum Zeitpunkt von Vitochies “Level 60” erst auf Stufe 57 angekommen.

Was hat Vitoche gespielt? Er hat sich beim Leveln des Magiers für eine Frost-Skillung entschieden, die sich auf AoE spezialisiert hat. Eine solche Talent-Wahl ist in WoW Classic für Magier der Standard, da man damit große Gruppen an Feinden relativ zuverlässig töten kann.

Für die meisten Spieler gilt diese Skillung allerdings als zu gefährlich. Denn wer sie nicht makellos spielt und auch nur einen Fehler macht, kann schnell das Zeitliche segnen. Das ist kein Problem im normalen Classic; im Fall von WoW Hardcore wäre es aber das Ende des Charakters.

Generell ist „AoE-Leveln“ in der Hardcore-Variante von WoW nur etwas, das sich die wenigsten zutrauen – vor allem über so viele Stunden hinweg, in denen man stets mit voller Aufmerksamkeit bei der Sache sein muss.

Habt ihr auch in WoW Hardcore reingeschaut? Wie weit seid ihr gekommen, bevor euer Charakter ins Gras gebissen hat?

Viele haben recht früh den Löffel abgegeben – 90.000 starben in den ersten 24 Stunden.