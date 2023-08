Eins der spannendsten neuen Action-MMOs in Entwicklung begeistert mit 30 Minuten frischem Gameplay

Das Release-Datum des Coop-Shooter Synced wurde veröffentlicht. MeinMMO zeigt euch den neuen Trailer und was euch in SYNCED erwartet. Auf der gamescom 2023 wurde ein neuer Trailer für den...

Manche vergleichen Soulframe mit Elden Ring. Andere ziehen Vergleiche zu Ghost of Tsushima, was die Kämpfe betrifft.

Auch tierische Begleiter spielen eine Rolle: Ein Wolf, den man als Reittier nutzen kann, ein kleiner Vogel, der Feinde ablenkt und angreift. Eine Szene erinnert an The Legend of Zelda: Ocarina of Time, denn: Der Spielcharakter zieht ein Instrument hervor und spielt eine Melodie, die eine Art Rückblende freischaltet.

Was zeigt das Gameplay-Video? Das 30-minütige Gameplay-Video zu Soulframe zeigt die düstere Spielwelt des neuen Action MMOs, sowie Kämpfe gegen verschiedene Gegner und Bosse. Die Zuschauer erhalten darüber hinaus einen kleinen Einblick in die Charaktergestaltung.

Auf der TennoCon 2023 präsentierte Digital Extremes sein neues Action-MMO in einem 30-minütigen Gameplay-Video und begeistert damit die Fans. Die Entwickler von Warframe setzen in Soulframe auf eine düstere Welt, Schwertkämpfe und Magie.

