Entwickler von Warframe kündigen F2P-MMORPG an, überzeugen Fans mit epischem Trailer – „Ich bin so gehyped darauf“

Digital Extremes ist für den F2P-Looter-Shooter Warframe bekannt. Jetzt kündigte das Entwicklerstudio das Fantasy-MMORPG Soulframe an.

Was ist das für ein Spiel? Digital Extremes, das Entwicklerstudio hinter dem beliebten Looter-Shooter Warframe, hat ein neues Spiel angekündigt. Dabei handelt es sich um Soulframe, ein Fantasy-MMORPG.

Viel ist derzeit noch nicht über den neuen Titel bekannt. Soulframe wird allerdings als brandneue IP angepriesen und soll eine Open-World besitzen. Dabei wird es stark von den Themen Natur, Wiederaufbau und Erkundung beeinflusst.

Wann erscheint Soulframe? Das Fantasy-MMORPG ist derzeit noch in der Entwicklung. Es ist noch kein geplantes Release-Datum bekannt. Ebenso wissen wir noch nicht, auf welchen Plattformen Soulframe erscheinen wird.

„Man kann sofort den einzigartigen Stil von Digital Extremes erkennen.“

Wie reagieren die Spieler? Digital Extremes veröffentlichte den Cinematic-Reveal-Trailer zu Soulframe auf einem neuen, zu dem Spiel gehörenden YouTube-Kanal namens PlaySoulframe. Dort waren interessierte Spieler bereits fleißg im Kommentar bereich aktiv und teilten ihre ersten Eindrücke:

Jessica Dragonrider: „Ich liebe es, dass der Waldgott dem Charakter im Wasser erscheint, wie in Prinzessin Mononoke und ihn dann mit dem Mund packt und herauszieht. Ich bin so gespannt, wie diese Idee umgesetzt wird.“

Aadil Sheikh: „Ich bin so gehyped darauf“

Jaawa: „Ich bin sehr gespannt auf das nächste Spiel von Digital Extremes. Ihr wart mit Warframe so gut zu euren Spielern, dass ich von ganzem Herzen an dieses neue Projekt glaube.“

Kadius S.: „Ich liebe alles an diesem Trailer. Ich kann es nicht erwarten, mehr zu sehen.“

chaXolon: „Es ist so schön gemacht und man kann sofort den einzigartigen Stil von Digital Extremes/ Warframe erkennen! Ich hoffe und glaube, dass dies ein weiterer großer Erfolg wie Warframe sein wird. Aber was mich am meisten interessiert, ist die Frage: ‚Welche Geschichte wird dieses Spiel erzählen?‘ Ich kann es kaum erwarten, mehr zu sehen!“

LVNNA: „Viel Glück mit dem neuen Spiel, das ist super spannend! Ich freue mich darauf, mehr darüber zu erfahren.“

Maine: „Ich freue mich darauf! Warframe ist eines meiner Lieblingsspiele und Digital Extremes ist ein großartiges Entwicklerteam, also ist das Spiel genau mein Ding, besonders mit dem Fantasy-Element!

Wertschätzung bei der Community

Wofür sind die Entwickler bekannt? Wie an den Kommentaren auf YouTube zu erkennen ist, sind die Entwickler von Digital Extremes für Warframe und dabei vor allem für ihre zuverlässige Arbeit bekannt. Dabei wird vor allem der Umgang mit der Community hochgeschätzt.

So richtete Digital Extremes die Pläne für 2022 daran aus, was die Spieler an der Erweiterung The New War liebten. Passend dazu zeigten sich die Spieler auch von der Erweiterung Angels of the Zariman begeistert.

Auch in der Redaktion von MeinMMO besitzt Warframe eine gewisse Wertschätzung. So findet ihr es neben weiteren großen Titeln wie Destiny 2, Apex Legends und Call of Duty: Warzone in unserer Liste mit den 15 besten Multiplayer-Shooter 2022 für PC, Switch, PS4, PS5 und Xbox.