Digital Extremes hat in einem Live-Stream weitere Infos dazu verraten, wie es mit Warframe 2022 weitergeht. Dabei wurde auch eine neue Erweiterung enthüllt. Die heißt Angels of the Zariman. MeinMMO fasst alle bekannten Infos für euch dazu zusammen.

Was ist das für eine Erweiterung? Angels of the Zariman soll laut den Entwicklern an die letzte Erweiterung “The New War” anknüpfen.

Diese konnte die Spieler überzeugen und ist laut Digital Extremes das größte Story-Update von Warframe.

Es brachte ein Story-Kapitel, das nur solo gespielt werden konnte.

Man steuerte seinen Tenno, aber auch andere Charaktere.

Mehrere Handlungsstränge wurden abgeschlossen.

Unter anderem gab es mit der Caliban-Kollektion einen neuen Warframe

In einem vorherigen Ausblick auf 2022 könnte nach unserer Vermutung nach eine Art Warframe 2.0 erscheinen.

Doch bis es soweit ist, haben die Entwickler mit Angels of the Zariman schon einmal die nächsten Inhalte im Gepäck. Wir verraten euch alles dazu, was man bisher weiß.

Ihr könnt euch dem Dev-Stream außerdem hier anschauen:

Warframe-Erweiterung bringt neue Inhalte – Knüpft an The New War an, erfreut damit die Spieler

Das wissen wir über die Erweiterung: Laut den Entwicklern soll die Art der Inhalte an The New War anknüpfen. Wie genau, verriet man nicht.

Einige Dinge wurden aber bereits bestätigt:

Mindestens zwei neue Spielmodi.

Eine neue Quest.

Ein neuer Warframe.

Einige Quality-of-life-Verbesserungen.

Konkrete Details gibt es dazu noch nicht.

Hier ist das erste Bild zu Angels of the Zuriman. (via Twitter)

Wann kommt die Erweiterung? Auch zum Release der nächsten Erweiterung kennen wir noch keine genauen Daten. Immerhin wissen wir, mit welchem Patch Angels of the Zariman kommen soll. Die Erweiterung wird Teil von Update 31.5.

Wann gibt es neue Infos? Im Februar soll es einen weiteren Dev-Stream geben, dort soll es dann eine Vorstellung der Inhalte geben.

So reagieren die Spieler: Vor allem ein Aspekt wird von den Fans positiv aufgenommen. Die Aussage der Entwickler, dass man an The New War anknüpfen wolle, kommt gut an.

In einem reddit-Post diskutieren die Spieler bereits über die möglichen Inhalte und was sie sich wünschen würden. So spekuliert der User ZyfraWF: “Ich freu mich riesig […] darauf, was es bedeutet, mit dem Operator spielen zu können. Wird es neue Spielmodi mit dem Operator geben? Welche Art von Missionen würdest du dort gerne vorfinden?”

Vor allem Operator-spezifische Events sind ein häufiger Wunsch aus der Community. Doch nicht alle sind sich einig darüber, ob es einen neuen Warframe braucht oder nicht.

Manchen Spielern wird die Anzahl der Spielmodi aber mittlerweile zu groß. Vaporninja schreibt auf Twitter dazu:

Ich flehe euch förmlich an, keine neuen Spielmodi mehr hinzuzufügen, bitte. Wir wollen nicht noch mehr Spielmodi, die dann einen Monat später wieder aufgegeben werden, sondern wir wollen, dass ihr auf bereits bestehenden Spielmodi aufbaut. Unterstützt die Inhalte, die es bereits gibt, anstatt sie ständig weiterzuentwickeln.

Es gibt also auch durchaus Spieler, die nicht in jedem Punkt begeistert über neue Inhalte sind. So liest man auch vereinzelt, dass die Entwickler zuerst die bereits existierenden Warframes fixen sollten, bevor sie neue hinzufügen.

Doch wie seht ihr das? Freut ihr euch über die neuen Inhalte? Oder seht ihr es wie einige kritischere Spieler und würdet euch zunächst ein wenig Optimierung des bestehenden Contents wünschen?

