Warframe will euch 2022 mehr von dem geben, was ihr an der neuen Erweiterung liebt

The New War ist die neueste Erweiterung von Warframe. Nach dem Release am 15. Dezember hat sie die Community schnell begeistert. Jetzt versprechen die Warframe-Entwickler, dass 2022 mehr davon in petto hat.

Als die MeinMMO-Redaktion im Voraus einen tieferen Blick auf die neueste Warframe-Erweiterung The New War werfen durfte, hatten wir den Eindruck: Es klingt so, als würde nach „The New War“ eine Art Warframe 2.0 kommen. Die neuesten Ankündigungen von Warframe-Entwickler Digital Extremes bestätigen diesen Eindruck anscheinend.

Was sagen die Entwickler? In einem Eintrag im offiziellen Warframe-Forum hat sich Director Steven Sinclair eine Nachricht an die Community gerichtet. Grund dafür war nicht nur eine Danksagung an die Fans zum Ende des Jahres, sondern auch eine kurze Zusammenfassung der Reaktionen auf die neueste Erweiterung. In diesem Eintrag hat Steve Sinclair auch eine Vorschau auf das Jahr 2022 für Warframe gegeben.

Wir haben es geschafft. Danke, dass ihr The New War zu unserem größten Story-Update aller Zeiten gemacht habt. Ich bin so froh über eure Reaktionen und dankbar für eure Geduld und euren Enthusiasmus. […] Wenn ihr die Erweiterung gespielt habt, wisst ihr, dass viele verrückte Sachen im Aufgebot waren. […] Ich habe viele Statements in Richtung “Ich wünschte, dieses Gameplay würde bleiben” gesehen und wir teilen diese Ansicht, also wird es ein paar weitere Experimente geben, die Abwechslung in das Spiel bringen werden in Arten und Weisen, die nicht nur Quest-getrieben sind. Wir haben unser Update 31: The New War allein der Quest gewidmet, da sie so umfangreich ist, und wir widmen 2022 dem, was als Nächstes kommt: einem Jahr, in dem wir nur die richtigen Dinge für Warframe tun. Steve Sinclair im Warframe-Forum

Aussage ist keine konkrete Roadmap für Zukunftspläne, aber ein deutlicher Hinweis

Was erwartet Warframe-Spieler in 2022? Diese Aussage vom Entwickler ist für sich ziemlich vage. Spieler, die The New War durchgespielt haben, sollten aber eine klare Vorstellung davon haben, was gemeint ist. Das ist zwar keine Roadmap im klassischen Sinne, aber ein deutlicher Hinweis darauf, was kommen könnte.

Wir werden Spoiler hier vermeiden, aber bereits das Marketing von The New War hat einige besondere Storytelling-Methoden und Gameplay-Möglichkeiten der Erweiterung vorgestellt. Dabei waren unter anderem neue spielbare Perspektiven und actionfreie Klassenraum-Szenen.

Warframe zeigt Trailer zur Erweiterung „The New War“ und einen ganz besonderen Charakter

In 2022 scheint Digital Extremes weiter in diese Richtung gehen zu wollen. In Anbetracht der sehr positiven Resonanz zu der neuesten Erweiterung sollte diese Aussage die Warframe-Fans sehr erfreuen.

Das inoffizielle Warframe 2.0, was The New War wohl eingeleitet hat, nimmt anscheinend also weiter Form an. Falls ihr die Erweiterung noch nicht gespielt habt und neugierig seid, empfehlen wir euch unseren Überblick dazu:

Warframe: Riesiges, kostenloses Update mit großer Solo-Story ist da – Das steckt drin