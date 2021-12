Es klingt so, als würde nach „The New War“ eine Art Warframe 2.0 kommen

Mit „The New War“ erscheint am 15. Dezember die neueste und bisher größte Erweiterung von Warframe. MeinMMO-Autor Marko Jevtic durfte vorab mehr sehen. Sein Eindruck: „The New War“ ist mehr, als nur eine spannende neue Story-Quest. Es ist auch der erste Schritt in Richtung einer Art Warframe 2.0.

Warframe ist seit fast 9 Jahren spielbar. Seitdem hat sich das Spiel immer weiter entwickelt; ist immer mehr gewachsen. Das Warframe, was man heute spielen kann, ist viel reifer als das Warframe von damals. Aber es ist immer noch erkennbar dasselbe Spiel. Tenno, Lotus, Warframes: Neue Spieler werden heute dieselben Kern-Strukturen vorfinden wie alte Hasen – zu denen ich mich zähle.

Umso überraschter war ich, als der Story-Trailer für „The New War“ herauskam. Der macht nämlich klare Andeutungen, dass Warframe über diese Kern-Strukturen hinausgehen möchte. Damit macht der Trailer Fans sehr emotional.

Warframe zeigt Trailer zur Erweiterung „The New War“ und einen ganz besonderen Charakter

Mein tieferer Blick auf die Erweiterung gibt mir sogar den Eindruck: Nach „The New War“ beginnt eine Art Warframe 2.0. Und das finde ich genau richtig. Denn das ist für mich die spannendste und beste Richtung, die Warframe aktuell einschlagen kann.

Wann kommt die Erweiterung? „The New War“ erscheint am Mittwoch, dem 15. Dezember 2021 auf Steam, Epic Games, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X und Nintendo Switch. Sie ist wie alle Warframe-Erweiterungen kostenlos, aber im Gegensatz zu den meisten Inhalten im Spiel nur Solo spielbar.

Was habe ich von der Erweiterung gesehen? Digital Extremes hat in einem virtuellen Presse-Event mehr von „The New War“ gezeigt. Rebecca Ford, Community Direktorin und Live-OPS, hat etwa 30 Minuten Gameplay gezeigt. Anschließend durften die anwesenden Journalisten und Content Creator Fragen stellen, die ausführlich beantwortet wurden.

Erweiterung klingt wie ein ‘Staffelfinale’

Das Presse-Event hat mir vor allem den Eindruck gegeben, dass „The New War“ mehr sein soll, als nur guter neuer Content.

Die Erweiterung wirkt auf mich vielmehr wie ein Staffelfinale für die spannende Story, die Warframe seit 2018 erzählt. Ab 2022 startet dann gewissermaßen die 2. Staffel von Warframe – offenbar mit neuer Story und neuen Ambitionen. Für mich klingt das deshalb wie eine Art Warframe 2.0.

Was wurde über die Erweiterung gesagt? Rebecca Ford ist die Stimme der Lotus und gewissermaßen das Gesicht von Warframe in der Community. Auffällig war für mich deshalb, wie genau sie über „The New War“ geredet hat. Genauso wichtig wie die Erweiterung selbst war für Rebecca Ford nämlich die Zeit danach. Genau das festigt bei mir diese Idee, dass „The New War“ eine Art Staffelfinale für Warframe ist. Wie auch mehrere weitere Gründe:

Rebecca Ford, für die Community gewissermaßen das Gesicht von Warframe

„The New War“ will die bisher wichtigsten Storylines von Warframe abschließen – und danach neue erzählen. Die Erweiterung ist der erste große Story-Fortschritt nach fast 4 Jahren.

Die Erweiterung selbst soll etwa 5 Stunden dauern. Neue Spieler werden circa 30 Stunden spielen müssen, um zum New War zu kommen. Wie bei einer storylastigen Serie muss man also von ‘der ersten Staffel’ an dabei sein, um alles zu verstehen und Spaß am Staffelfinale und der neuen Staffel zu haben.

Deshalb geht das Marketing vom Spiel auch zum ersten Mal offen mit einem der größten Plot-Twists der Warframe-Geschichte um: Der Operator ist nicht mehr das bestgehütete Geheimnis in der Community. Deshalb spielt die persönliche Geschichte des Operators eine größere Rolle – und wie bei manch einer Serie wurden deshalb auch die Schauspieler für die Operator ausgetauscht. Die neuen Stimmen passen besser zu der Story, die sie ab jetzt erzählen wollen, heißt es.

Was soll nach der Erweiterung kommen? Rebecca Ford hat wiederholt von der “Welt nach The New War” geredet. Alles, was ab 2022 in der Welt von Warframe passiert, passiert nach dem Ende der Erweiterung. Die Story von „The New War“ wird “Narben hinterlassen” in der Welt von Warframe, sagt Rebecca Ford. Details wollte sie nicht nennen. Die Veränderungen sollen aber deutlich bemerkbar sein.

Spieler müssen „The New War“ fertig spielen, wenn sie die neuesten Inhalte ab 2022 erleben wollen. Deshalb erwarten die Entwickler, dass alle Spieler mit Interesse an der Story und neuen Inhalten „The New War“ durchspielen werden.

Wie ordne ich die Erweiterung ein? Auch, wenn Rebecca Ford es nicht annähernd so formuliert hat und wohl auch nicht so formulieren würde: Das Warframe, was nach „The New War“ spielbar sein wird, klingt für mich wie ein Nachfolger unter altem Namen.

Der Cyber-Samurai Teshin ist einer der spielbaren Charaktere

Veso lässt seine Roboter-Freunde für sich kämpfen

Der Grineer-Soldat ist dank seinen Dialogen schon jetzt ein Fan-Favorit

Der Krieg in “The New War” wird aus vielen Perspektiven gezeigt

Alte Storylines werden abgeschlossen während neue beginnen. Neue Erzählmethoden sollen der Welt und ihren Charakteren mehr Tiefe verleihen. Und die bisher streng geheimen, größten Story-Twists werden als Grundlage für die Zukunft betrachtet.

Das klingt für mich, als ob man in 2022 von einem “Warframe 2.0” sprechen könnte. Das sind für mich sehr aufregende Neuigkeiten. Insbesondere, wenn das Warframe der Zukunft die Richtung beibehält, die „The New War“ anscheinend einschlägt. Das zeigt sich auch in ebenso spannenden wie ambitionierten Gameplay-Experimenten.

Neue Gameplay-Elemente wie in Persona 5 bestätigen meinen Eindruck

Rebecca Ford hat eine längere Sequenz gezeigt, die komplett untypisch für Warframe ist. In der Szene spielt man in einem legendären Ort für Warframes Lore-Fans eine unbekannte Person aus einer Ego-Perspektive. Der Kontext ist ein Klassenraum, der “Endboss” eine Klausur. Ihr als Spieler müsst die Fragen richtig beantworten und zeigen, dass ihr im Warframe-Unterricht aufgepasst habt. Diese von Persona 5 inspirierte Klassenzimmer-Sequenz zeigt die neuen Ambitionen von Warframe: Das Spiel will mehr sein als nur ein guter Shooter.

Bereits mit den ersten Gameplay-Eindrücken von „The New War“ bei der TennoCon 2021 (via YouTube) wurde eine der größten Änderungen in den Vordergrund gerückt:

Mit „The New War“ versucht Warframe zum ersten Mal, die Story aus mehreren aktiven Perspektiven zu erzählen. Dazu gehören Charaktere, die bisher eure Gegner waren. Diese neuen Perspektiven verändern die Warframe-Erfahrung wesentlich – und das nicht nur dank deutlich anderem Gameplay:

Dank der vielen Perspektiven wirkt die Welt von Warframe lebendiger. Die Konflikte, in denen der Spieler mitwirkt, haben mehr Gewicht. Die Spielfigur des Tenno wirkt im Universum deshalb gleichzeitig mystischer und weniger allein. Digital Extremes spricht auch von einer 3-Akt-Struktur in „The New World“ – und deutet damit die größeren Story-Ambitionen an.

Ich hätte nicht erwartet, dass Warframe mich nochmal locken könnte

Warframe habe ich zum ersten Mal am Release-Tag der PlayStation 4 gespielt – das war November 2013. In den Jahren seitdem bin ich immer mal wieder zurückgekommen, das Spiel konnte mich aber nie langfristig fesseln. Das lag auch an der eingeschränkten Erzählweise und den altbekannten Gameplay-Strukturen: So viel Spaß es auch macht, als Space-Ninja durch die Level zu gleiten – das allein war mir auf Dauer zu wenig.

Meine Eindrücke von „The New War“ sind deshalb viel positiver, als ich erwartet hätte. Digital Extremes hat schon immer verstanden, dass Looter-Shooter wegen ihrer Wiederholbarkeit Spaß machen. Mit „The New War“ zeigen sie aber auch Verständnis dafür, dass eine Story nicht denselben, strikten wie risikoarmen Strukturen folgen sollte.

Weil sie mit mutigen und experimentellen Erzählweisen und -perspektiven das Spiel auflockern, können mich die Entwickler von Warframe wieder locken. Das hätte ich so nicht erwartet. Aber genau deshalb freue ich mich umso mehr über die Erweiterung und das inoffizielle “Warframe 2.0.”

Als Spiel bleibt Warframe ein Looter-Shooter. Aber das Universum von Warframe wird ab “The New War” allem Anschein nach mehr, als eine Sammlung von Farm-Routen für die neuesten Waffen und Rüstungen. Das Warframe der Zukunft versteht sich anscheinend verstärkt als eine Sammlung von spannenden Geschichten, interessanten Charakteren und tiefgründigen Ideen.

Diese Richtung ist nicht nur ambitioniert, sie ist die richtige für Warframe. Wenn das Warframe der Zukunft das hält, was „The New War“ verspricht, wird es ein inoffizielles Warframe 2.0. Und bei neuen und alten Spielern richtig gut ankommen.