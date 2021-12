Warframe kündigt neue Erweiterung an und begeistert Fans – „Ich habe geweint, zweimal.“

Warframe hat eine neue Erweiterung angekündigt. Diese hat den Namen „The New War“ und erscheint kostenlos am 15. Dezember. MeinMMO sagt euch, warum vor allem langjährige Fans so emotional darauf reagieren.

Entwickler Digital Extremes hat mit „The New War“ die neueste Erweiterung für den beliebten MMO-Shooter Warframe angekündigt. Die Entwickler sprechen von der größten und ehrgeizigsten Erweiterung, die sie für Warframe bisher entwickelt haben. Viel Fokus liegt dabei auf der Story und ihrer filmischen Erzählweise. Aber auch ein neuer Warframe mit dem Namen Caliban wurde angekündigt.

Wann kommt die Erweiterung? „The New War“ erscheint am Mittwoch, dem 15. Dezember 2021 auf Steam, Epic Games, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X und Nintendo Switch. Sie ist wie alle Warframe-Erweiterungen kostenlos.

Achtung: Der Artikel enthält Spoiler zu der Story von Warframe.

Story der Erweiterung macht Fans emotional

Worum geht es in der Erweiterung? In der Story von „The New War“ geht es neben dem Krieg aus dem Titel auch viel um die Beziehung vom Spieler zu Lotus – der Mutterfigur der Space-Ninjas, die man in Warframe spielt.

Der Trailer zeigt auch zum ersten Mal in seiner fast 9-jährigen Geschichte das Gesicht der Spielfigur. Das sorgt am Ende des Trailers für eine sehr emotionale Begegnung mit Lotus. Dabei wird ein tödlicher Ausgang angedeutet.

Wie reagiert die Community? Die Fans reagieren auf diese Story-Andeutungen sehr emotional. Im Warframe-Subreddit hat der beliebteste Post zum Trailer den Titel „Versuch’, nicht zu Weinen CGI Trailer Edition“ (via reddit). Die Kommentare schlagen in dieselbe emotionale Kerbe:

Hunter5173 schreibt: „Das hat wirklich einen Nerv getroffen, 100 %. Das wird spaßig und auch emotional“ (via reddit)

RebelliousCash erfindet einen Dialog: „Entwickler: Diese Story wird dich emotional missbrauchen. – Ich: Ich bin bereit!“ (via reddit)

AUserNameyUsername sagt: „Ich hab Gänsehaut. Ich liebe es so sehr.“ (via reddit)

lexahex gibt zu: „Ich habe geweint, zweimal.“ (via reddit)

Neuer Warframe & Alte Feinde in Erweiterung spielbar

Gibt es einen neuen Warframe? Mit „The New War“ erscheint auch eine neue Warframe-Rüstung, mit der ihr spielen könnt. Die trägt den Namen Caliban und ist der 48. Warframe im Spiel.

So sieht die neue Warframe-Rüstung Caliban aus.

Caliban ist ein Hybrid aus einem Warframe und der Sentient-Spezies. Das sind laut der offiziellen Website die Fähigkeiten des Warframe (via warframe.com):

Klingen Gyre:

Werdet zu einem drehenden Todeswirbel. Haltet Feuer gedrückt, um den Mahlstrom zu beschleunigen und Schaden zu erhöhen, zielt dann auf einen Feind, um auf ihn zuzustürmen. Wenn ihr vom Sentient Zorn betroffene Feinde trefft, erzeugt ihr eine zerstörerische Explosion.

Werdet zu einem drehenden Todeswirbel. Haltet Feuer gedrückt, um den Mahlstrom zu beschleunigen und Schaden zu erhöhen, zielt dann auf einen Feind, um auf ihn zuzustürmen. Wenn ihr vom Sentient Zorn betroffene Feinde trefft, erzeugt ihr eine zerstörerische Explosion. Sentient Zorn:

Schlagt auf den Boden und sendet eine Welle der Zerstörung aus. Feinde, die von der ersten Druckwelle nicht getötet wurden, werden hilflos in die Luft gehoben und erleiden für kurze Zeit weiterhin Schaden.

Schlagt auf den Boden und sendet eine Welle der Zerstörung aus. Feinde, die von der ersten Druckwelle nicht getötet wurden, werden hilflos in die Luft gehoben und erleiden für kurze Zeit weiterhin Schaden. Tödlicher Nachwuchs:

Nutzt Calibans Sentient-Aspekt, und stellt ihm bis zu drei Conculysten zur Seite. Schilde werden außerhalb des Gefechts repariert.

Nutzt Calibans Sentient-Aspekt, und stellt ihm bis zu drei Conculysten zur Seite. Schilde werden außerhalb des Gefechts repariert. Fusionsschlag:

Bündelt drei Ströme roher Energie zu einem einzigen Punkt und verursacht eine massive reaktive Explosion. Die Explosionsauswirkung entfernt die Rüstung aller Feinde, die davon berührt werden.

Bündelt drei Ströme roher Energie zu einem einzigen Punkt und verursacht eine massive reaktive Explosion. Die Explosionsauswirkung entfernt die Rüstung aller Feinde, die davon berührt werden. Adaptive Rüstung (Passiv):

Verbündete innerhalb der Reichweite erhalten erhöhten Widerstand gegen die Arten von Schaden, die sie gerade erleiden.

Was ist sonst neu? In “The New War” könnt ihr auch Charaktere aus den Reihen der Gegner spielen. Diese Spielfiguren sind in der Quest steuerbar:

Kahl-175, ein Grineer-Trooper

Der Corpus Tech Veso

Tenshin, ein Soldat der Dax

Digital Extremes verspricht, dass diese 3 Figuren alle ihren eigenen Fähigkeiten haben werden, die für abwechslungsreiches Gameplay sorgen sollen.

Ob die Erweiterung hält, was sie verspricht, erfahren wir frühestens am 15. Dezember. Die Fans scheinen von dem Gezeigten jedenfalls begeistert zu sein – trotz Tränen in den Augen.

