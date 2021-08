Künstler verdient mit Warframe-Skins so viel Geld, dass er seine ganze Familie finanziert

In Warframe kann man mit selbstgemachten Skins wohl viel Geld verdienen, wie ein Künstler aus den Philippinen aktuell beweist. Durch seine eindrucksvollen Designs kann er sich und seiner Familie ein sorgenfreies Leben ermöglichen.

Um wen geht es? Lendel „LED2012“ Fajardo ist ein junger 3D-Artist aus den Philippinen. Er erstellt mit dem Grafik-Programm Blender Skins und Accessoires für den erfolgreichen SciFi-Loot-Shooter Warframe und schickt seine Werke regelmäßig an die Entwickler.

Da seine Kreationen regelmäßig von den Devs genommen und verkauft werden, bekommt er genug Geld, um sich und seine Familie eine gesicherte Existenz zu ermöglichen.

Skins bringen mehr Geld ein, als seine Mutter verdient

Wie funktioniert das mit den Skins? In Warframe werden Skins nicht nur vom Design-Team bei Digital Extremes erstellt. Es gibt seit 2015 auch ein Programm namens TennoGen (Tenno sind die Spielercharaktere in Warframe, eine Art übermächtige Space-Ninjas).

Via TennoGen können talentierte 3D-Künstler Skins und Accessoires für das Spiel bei den Entwicklern einreichen. Wenn ein Werk angenommen wird, kommt es schließlich ins Spiel und kann dort im Shop gekauft werden.

Der Künstler bekommt in diesem Fall 30 Prozent der Erlöse aus seinem Werk.











Quelle: Steam Eine kleine Auswahl aus den Werken von LED2012 (via Steam)

Was konnte er von dem Geld alles kaufen? Für LED2012 hat sich das offenbar gelohnt, denn nachdem er erste Erfolge mit seinen Skins gehabt hatte, kam genug Geld herein, um seinen alten Schrott-PC gegen einen schicken Gaming-Laptop einzutauschen.

Doch sein Erfolg hielt weiter an und immer wieder wurden Skins von ihm ins Spiel gebracht und das Geld floss weiter üppig. Zu dieser Zeit geriet seine Familie in finanzielle Not und dank dem Geld, das Fajardo verdiente, konnte er seine Familie großzügig unterstützen. So bezahlte er unter anderem:

Das Medizintechnik-Studium seiner Schwester

Die Schule seiner beiden jüngeren Brüder

Ausgaben für Strom, Wasser, Internet und Nahrungsmittel

Ein komplettes neues Stockwerk mit drei Schlafzimmern und Bad für das Elternhaus. Vorher hatten sich alle Familienmitglieder zwei Schlafzimmer geteilt.

Außerdem hatte er genug Geld übrig, um während der Corona-Pandemie Nahrungsmittel für die hungernden Nachbarn zu kaufen, die zu der Zeit noch auf ausbleibende Hilfsgüter der Regierung warteten.

Laut eigenen Angaben ermöglichten die Einnahmen aus Warframe und ein paar kleineren Design-Jobs der Familie ein Leben im Bereich des unteren Mittelstands. Er würde, so Fajardo, das zehnfache oder mehr vom Gehalt seiner Mutter, einer Krankenschwester, verdienen.

Als nächstes plant er, sich eine eigene Wohnung zu besorgen und er hat schon etwas Land erworben.

Wie kam er zu dieser Tätigkeit? Kurioserweise hatte Fajardo gar keine richtige Ausbildung zum 3D-Designer. Lediglich ein abgebrochenes Studium in Webdesign konnte er vorweisen. Seine Skills im Design erwarb er durch viel Übung und diverse Tutorial-Videos zu der kostenlosen Software Blender.

Seine ersten Designs wurden auch nicht angenommen, daher beschloss er, besser zu werden und es doch noch zu schaffen.

Nach meinem ersten Versuch wollte ich mehr machen, also habe ich es weiter versucht. Ich habe keine Ausbildung in 3D-Art, nichts, ich habe einfach angefangen, einige Tutorials über die Prozesse bei der Erstellung von 3D-Assets zu lesen und anzusehen. Ich habe es weiter versucht, aber ich kam nicht damit klar, wie man Helme und komplette Skins richtig gestaltet, also habe ich mich mehr auf Syandanas [die Umhänge, welche die Warframes tragen] konzentriert. Das war mein zweites Objekt, das “Maharliqa”, das irgendwie von der philippinischen Flagge inspiriert ist. Lendel „LED2012“ Fajardo via PCGamer

Wie ging es weiter? Fajardo arbeitete weiter an den coolen Syandanas und erstellte schließlich auch Helme, wie den berühmten Zylinder-Helm für den Frame Limbo. Letzteren hatte er zusammen mit einem anderen Künstler namens Hydroxate erstellt.

Dieser Skin für Limbo ist weit bekannt.

Durch solche Kooperationen mit anderen Künstlern wurde Fajardo noch besser und zusammen mit dem bekannten Fan-Artist Daemonstar konnte er gleich drei neue Syandanas auf einmal einreichen und alle wurden akzeptiert und brachten ordentlich Geld ein.

Sein neuester Erfolg ist sein erster kompletter Skin (der “Protea Kollapsar Sentient”-Skin) und er hat mittlerweile einen seiner Brüder als Mitarbeiter ins Business gebracht. Insgesamt hat er 50 Projekte im Spiel eingereicht (via Steam), die ihm regelmäßig Geld einbringen.

Warum sind Skins so wichtig? Das Lendel Fajardo so erfolgreich mit seinen Skins ist, hat er dem großen Engagement der Community von Warframe zu verdanken. Denn in Warframe ist für viele Spieler das wahre Endgame eine Modenschau aus coolen und abgefahrenen Skins. Und der eigenwillige Look von Warframe ist anscheinend ideal, um die Fantasie und Kreativität von Künstlern anzufachen und zu immer neuen, coolen Kreationen zu inspirieren.

Daher freut sich Fajardo auch jedes Mal, wenn er eines seiner Werke im Spiel entdeckt:

Jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der meine Syandanas trägt, egal ob er in der Relay abhängt oder ich mit ihm in einem Trupp eine Mission spiele, ist da einfach dieses verrückte, glückliche Gefühl, das mich an das erste Mal erinnert, als ich mein erstes Werk im Spiel sah. Und ich bin der Community extrem dankbar, dass sie mich unterstützt.

