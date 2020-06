Warframe-Spieler kennen Grind, doch bei Protea ist es einigen zu viel des Guten

Warframe bringt mit dem Update Deadlock Protocol neben einer neuen Story und einer Überarbeitung der Corpus-Fraktion auch einen neuen Warframe namens Protea. Die hätten viele Spieler gerne gefarmt, aber der Grind ist heftig.

Was steckt alles im neuen Update zu Warframe? Der populäre Coop-Loot-Shooter Warframe hat mit dem Update „Deadlock Protocol“ wieder Nachschub für Story-Fans gebracht. Die Corpus-Fraktion, ein Haufen von gierigen Space-Raubtierkapitalisten, hat ein Problem damit, einen neuen Vorsitzenden zu wählen und daher gehen sie auf die Spurensuche nach ihrem legendären Gründer.

Das ist der ideale Hintergrund, um die Corpus-Fraktion gehörig zu überarbeiten. Corpus-Level sehen jetzt anders aus und der Boss Jackal wurde komplett überarbeitet. Das führte zu einem kuriosen Vorkommnis um „Popcorn“, das unsere Kollegen bei der GameStar näher behandelt haben.

Das große Highlight des Updates ist aber der neue Warframe Protea. Die kann die Zeit manipulieren und ihr Team unterstützen. Doch um sie zu farmen, muss man womöglich viel Geduld mitbringen.

Das ist Protea.

Protea farmen? Dann viel Spaß beim Grind!

Wie kann man Protea bekommen? Die Warframe Protea gibt es nur in den neuen Leveln namens „Granum Void“. Die wiederum kann man nur betreten, wenn man vorher spezielle Münzen gesammelt hat. Diese wiederum gibt’s nur von speziellen Gegnern, die nur für kurze Zeit in beliebigen Corpus-Missionen auftauchen. Wenn ihr sie nicht erwischt, bekommt ihr keine Münze.

Für was braucht man die Münzen? Die Münzen wiederum öffnen den Zugang zu der neuen Void-Zone und dort gilt es, in einer Minute möglichst viele Gegner zu killen. Wenn ihr das schafft, besteht eine geringe Chance, dass ihr eine von drei nötigen Bauteil-Blaupausen für Protea findet.

Man muss also erst Münzen durch Grind farmen, um dann Zugang zu noch mehr Grind zu bekommen, wo ihr dann die Komponenten-Blaupausen farmen müsst. Außerdem müsst ihr jeden der drei Schwierigkeitsgrade des Void farmen, da die jeweiligen Komponenten jeweils nur in einem bestimmten Schwierigkeitsgrad droppen können.

Und jeder Schwierigkeitsgrad des Void benötigt zum Zugang eigene Münzen, die ihr wiederum separat farmen müsst.

Eine typische Grind-Runde für Protea-Teile.

Das Sagen die Spieler zum Grind: Grinding ist in Warframe freilich nichts Neues und die Spieler sind es gewohnt, immer wieder die gleichen Gegner zu metzeln, um begehrte Objekte zu bekommen. Doch bei Protea scheint es Einigen langsam zu viel zu werden:

Fulminero: „Der Grind hat meinen Hype von 100 auf 0 reduziert!“

AbyssWalker_Art: „Es ist einfach lästig, sich auszubremsen und darauf zu warten, dass die Schatzmeister spawnen. Und man muss sie in verschiedenen Missionen farmen, um die verschiedenen Stufen der Kronen je nach Stufe zu erhalten.“

Gladosleonid: „Ich habe T1 5 Stunden lang gefarmt – Keine Neuros. Ich meine, ich weiß, dass es sie irgendwo gibt, aber ich hab einfach kein Glück.“

Andere Spieler nehmen es mit Humor. Da man bei den Durchläufen auch Deko-Münzen für das Raumschiff bekommt, die sich nach unzähligen Versuchen langsam stapeln, kommentierte ein Spieler auf reddit:

Seien wir realistisch, das wahre Ziel dieses Updates wird sein, den Orbiter mit Geld zu füllen wie ein Weltraum-Ninja Dagobert Duck.

Außerdem ist der Grind nicht jedem zu viel. Diese Meinung auf reddit fasst gut zusammen, was die Pro-Grind-Fraktion denkt:

Ich habe 5 Stunden lang gespielt und Protea und die Waffen freigeschaltet. Völlig ohne Echtgeld-Einsatz. Und ich hatte Spaß dabei. Wenn euch der Grind nicht gefällt, warum spielt ihr dann überhaupt? Es ist ein Spiel, das um das Grinden herum aufgebaut ist.

Wer also den Grind als essenziellen Aspekt von Warframe zu schätzen weiß, der sollte sich mit dem neuen Frame und dem Farm-Aufwand abfinden können. Warframe soll übrigens auch in der nächsten Konsolen-Generation dabei sein. Lest hier, warum es wichtig ist, das Warframe für die kommende PS5 und Xbox Series X erscheint.