Warframe ohne Warframes: Neue Operation schickt euch ohne den Anzug in den Kampf

Die Abenteuer in Warframe gehen weiter. Doch in der nächsten Operation müsst ihr auf euer wichtigstes Werkzeug verzichten: Euren Warframe-Kampfanzug.

Was ist das für eine Operation? In der neuen Mission im erfolgreichen Onlinespiel Warframe kehren die Orphix zurück, eine lebende KI. Von dieser habt ihr vielleicht schon gehört, wenn ihr die Quests auf Deimos erledigt habt. Mit der Operation „Orphix Venom“ erfahrt ihr mehr über die Hintergründe dieser mysteriösen Spezies und müsst euch Wellen der KI-Feinde stellen.

Raus aus dem Warframe, rein in den Mech

Was ist das Besondere an Orphix Venom? Ihr verlasst euren Warframe-Kampfanzug, um in einen Necramech zu schlüpfen. Denn die Orphix sind in der Lage, Warframes außer Gefecht zu setzen. Bei den Necramechs handelt es sich um schwere, große Kampfroboter, die ihr lenkt. Sie steuern sich anders als ein Warframe, sind langsamer und behäbiger, verfügen aber über immense Feuerkraft. Mit diesem Mech stellt ihr euch Welle um Welle an Feinden.

Dadurch erhaltet ihr die Chance, euren eigenen Necramech zu bekommen, den ihr individualisieren und upgraden dürft. Mit den Necramechs soll ein neues, anderes Spielgefühl in Warframe entstehen, einfach, weil sich die Kampfroboter so stark von den Warframes unterscheiden.

Bevor ihr euren eigenen Necramech bekommt, müsst ihr euch aber auf dem Schlachtfeld einen der verlassenen Kampfroboter aneignen.

Wie laufen die Kämpfe ab? Ihr nehmt an mehreren Schlachten teil, um euch Belohnungen zu verdienen. Je nachdem, wie viele Feinde ihr in den Wellen zerstören könnt, fällt die Beute anders aus. Ihr bekommt so die Möglichkeit, euren Necramech zu verbessern und es ist sogar möglich, an Lavos zu kommen, den neuesten Warframe im Spiel.

Dieser ist ein Elementalist und kann sich mit seinen Techniken selbst heilen.

Wann kommt die neue Operation? Das Entwicklerstudio Digital Extremes hat noch keinen Releasetermin genannt. Orphix Venom soll aber „bald“ für PC erscheinen. Die Konsolenversionen von Warframe bekommen die Operation dann etwas später.

