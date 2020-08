Warframe im Hype – Spielerzahlen des MMOs auf Steam fast verdoppelt

Nach der Ankündigung neuer Inhalte auf der Tenno-Con wurde der Hype rund um das Onlinegame Warframe wieder entfacht. Die Spielerzahlen gehen momentan durch die Decke.

Welche Inhalte wurden angekündigt? Mit Heart of Deimos kommt die nächste große Erweiterung für Warframe. Diese führt euch auf eine neue Welt, in der Insekten und Seuchen herrschen. Ihr erkundet wieder eine riesige Open World, in der ihr gewaltige Fliegen als Fortbewegungsmittel nutzt und euch durch sich ständig verändernde Tunnel bewegt.

Außerdem ist es möglich, die parasitäre Pflanze Helminth einzusetzen, welche euer Raumschiff infiziert. Füttert ihr das Kraut mit Objekten, die ihr nicht braucht, dann wird sie stärker und gewährt euch Zugriff auf besondere Fähigkeiten. Außerdem kann Helminth Skills eurer Warframes absorbieren, wodurch ihr Skills ersetzen könnt. Dadurch ist es möglich, euch eigene Warframes zusammenzustellen.

Außerdem finden die neuen Necramechs ihren Weg ins Spiel. Ihr müsst diese Mechs erst einmal besiegen und könnt sie dann sogar selbst nutzen.

Die Story der neuen Erweiterung Heart of Deimos soll sehr düster ausfallen und ein Horror-Thema haben.

Heart of Deimos ist die neue Erweiterung für Warframe.

Die Spieler freuen sich sehr auf die Erweiterung

Wie reagieren die Spieler auf die neue Erweiterung? Die Ankündigung hat das Feuer wieder entfacht. Spieler haben große Lust bekommen, Warframe zu spielen. Das ist gut an Steamcharts zu erkennen. Im Schnitt spielen etwa 80.000 Spieler gleichzeitig das Onlinegame. Doch nach der Ankündigung von Heart of Deimos schnellten die Zahlen in die Höhe und haben sich fast verdoppelt. Der aktuelle Peak liegt bei 154.256 gleichzeitigen Spielern über Steam. Das ist sogar ein neuer Rekord.

Auch auf Twitch steigen die Zuschauerzahlen wieder, wie anhand von sullygnome zu sehen ist. Gerade während des TennoCon-Events, gingen die Zahlen in die Höhe. Die Peak-Viewers lagen bei 346.131. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass das Forward-Event von Ubisoft mit mehreren Spiele-Präsentationen bei Twitch vergleichsweise bei 487.000 Zuschauern lag.

Die Helminth-Pflanze spielt in Heart of Deimos eine große Rolle.

Auch die Stimmung in der Community ist sehr gut. Fans wollen sich auf den Release der neuen Erweiterung vorbereiten und spielen derzeit die bisherigen Inhalte noch einmal. Auch neue Spieler fühlen sich von den Inhalten angesprochen.

mattbee schreibt auf Steam: „WoW! Ich habe noch nie Warframe gespielt, aber nachdem ich mir das Video angesehen habe, werde ich wohl damit anfangen.“

Ein namenloser Spieler auf Steam meint: „Ihr habt euer Spiel wirklich stark verbessert. Ich bin beeindruckt. Macht weiter so!“

Die neue Open World dagegen wird etwas zwiespältig aufgenommen:

〘 ✘eigh† 〙meint dazu: „Sie haben doch schon zwei leere Open Worlds. Da gibt es nichts zu tun und jetzt bringen sie noch eine weitere?“

Eyencee sieht das anders: „Ich verstehe diese Kritik an den Open Worlds nicht. Ich kann diese Content-Dürren gar nicht bestätigen. Andererseits spiele ich auch keine 12 Stunden am Tag. Vielleicht brauchen manche Leute einfach ein Leben außerhalb des Spiels.“

Wann erscheint die neue Erweiterung? Heart of Deimos wird am 25. August veröffentlicht. Und zwar als kostenloses Update für das ebenfalls kostenlose Warframe.

Warframe soll im Übrigen auch für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen. Falls ihr plant, euch eine dieser Konsolen zuzulegen, dann steigt doch dann auch in Warframe ein, wenn ihr Lust habt.