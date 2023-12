Warframe ist ein Online-Shooter von Digital Extremes. Das Entwicklerstudio scheint einem Spieler jedes Jahr zum Geburtstag ein Geschenk zu machen, mit dem er aber nicht viel anfangen kann. Und daran ist er auch noch selbst schuld.

Auf Reddit zeigt ein Spieler am 19. Dezember einen Screenshot von seiner Nachrichtenbox in Warframe. Dort sieht man eine Nachricht von „Warframe Support Team“ mit dem Titel „Happy Birthday, Tenno!“ Der Inhalt der Nachricht zeigt 3 Credits. Der Spieler ist sich sicher: Das muss ein Scherz sein.

Das hat er sich allerdings selbst zuzuschreiben, wie er später in den Kommentaren erklärt.

„Sie schicken mir einen Credit als Scherz“

Was ist das für ein Geschenk? Auf dem Screenshot in dem Reddit-Beitrag erkennt man 3 Credits. Dabei handelt es sich um eine In-Game-Währung in Warframe, die man unter anderem für Missionen erhält und zum Kaufen von Blueprints, Waffen und Ausrüstung genutzt werden können.

„FatCatUwU“, der Ersteller des Beitrags, sagt, er habe im ersten Jahr in Warframe 1 Credit erhalten, im zweiten Jahr 2 und in diesem Jahr 3.

„In ein paar Millionen Jahren wird dies ein sehr regelmäßiges Einkommen an Credits sein“, schreibt er im Beitrag. Im Titel des Threads schreibt er: „Das 3. Jahr in Folge schickt mir [Digital Extremes] einen Credit zu meinem Geburtstag als Scherz!!“

Den Screenshot seiner Nachrichtenbox seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wieso ist das Geschenk nutzlos? Drei Credits sind nicht viel. Bereits mit einer einzigen Mission verdient ihr ein Vielfaches der Summe. So ist „Der Index“ auf Neptun für Neulinge eine der lohnendsten Spielmodi in Warframe, da ihr durch die Runden eine große Menge an Credits erhalten könnt. Entscheidet ihr euch für „Hohes Risiko“, erhaltet ihr mit einem Sieg 200.000 Credits und 250.000 Credits für jede weitere gewonnene Runde.

Zudem kann sich der Spieler von drei Credits nichts kaufen. Ein Blueprint für ein Warframe-Waffensystem kostet zwischen 25.000 und 100.000 Credits (via warframe.fandom.com).

Mehr zum Thema Destiny 2 stellt in 30 Sekunden die Belohnung für den Abschluss der neusten Exo-Mission vor von Linda Knabe

Es fing mit dem Geburtstagswunsch des Spielers an

Wie reagieren andere Spieler auf das Geschenk? Viele Nutzerinnen und Nutzer scherzen in den Kommentaren darüber, dass es sich um ein solides passives Einkommen handelt. „ItsDynamical“ schreibt: „Das mag ein Scherz sein, aber warte, bis du 100 bist, dann werden die Gewinne fließen.“ Einer schreibt: „Gib nicht alles auf einmal aus!“

Der Nutzer „Narroh“ kommentiert: „Oh Mann, einerseits würde ich dem Support-Team gerne eine Nachricht zukommen lassen, um zu sehen, ob ich auch Credits als Geburtstagsscherz bekommen kann. Andererseits möchte ich sie nicht mit Unsinn belasten, während sie ihre Arbeit machen.“

„FatCatUwU“ antwortet darauf, dass es keine gute Idee ist, die Support-Tickets jetzt mit solchen Anfragen zu fluten und bittet die Spieler davon abzusehen. Dabei war das einst der Grund für das „nutzlose“ Geschenk.

Wie kam es überhaupt dazu? Auf die Frage, wie das ganze überhaupt angefangen hat, verlinkt er einen Reddit-Beitrag aus 2021. Dort schreibt er, dass er selbst den ersten Credit angefragt hat: „Ich habe [Digital Extremes] eine E-Mail mit der Bitte um 1 Credit für meinen Geburtstag geschickt, und ich habe meinen Wunsch erfüllt bekommen.“

Auch andere Entwicklerstudios beschenken ihre Spieler. So meldete sich das Team hinter Lost Ark zum Jahresabschluss 2022 mit der Nachricht, nicht nur einzelnen, sondern allen Spielerinnen und Spielern ein Geschenk machen zu wollen. Das lief allerdings nicht ganz wie geplant:

Lost Ark verteilt Geschenke, macht Fehler – Schickt direkt noch mehr Geschenke raus