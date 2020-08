Warframe bekommt in naher Zukunft ein dickes Update. Mit Heart of Deimos kommt nicht nur ein neues Open-World-Gebiet ins Spiel, sondern auch eine neue Gameplay-Mechanik für die Warframes.

Was ist Helminth? Helminth ist eine Kreatur, die zugleich mysteriös und ekelhaft ist. Es ist eine Art Parasit, der sich in Warframe auf eurem Schiff eingenistet und einen ganzen Raum befallen hat, wo es nun schlummert.

Mit der Erweiterung Heart of Deimos bekommt euer Helminth aber eine neue Funktion, die die Anpassung der Warframes auf eine neue Ebene bringt. Helminth wächst und bekommt die Fähigkeit eure Warframes zu fressen.

Warum sollte ich Warframes verfüttern? Ihr könnt den unersättlichen Hunger des Helminth für euch nutzen. Wenn das Monster eines eurer Warframes verspeist, absorbiert es auch ihre Kräfte.

Helminth kann von jedem gefressenen Warframe je eine Fähigkeit speichern. Diese Fähigkeit kann es dann auf ein beliebiges anderes Warframe übertragen. Das funktioniert so:

Wenn ihr zum Beispiel den Warframe Volt an Helminth verfüttert, kann das Monster die Fähigkeit „Shock“ von ihm absorbieren

Daraufhin sucht ihr euch ein Warframe aus, das diese Fähigkeit empfangen soll

Um Shock zu erhalten, muss euer Ziel-Warframe aber eine seiner eigenen Fähigkeiten aufgeben, um Platz zu machen.

So könnte man beim Warframe Mag zum Beispiel die Fähigkeit Pull entfernen

Wenn ihr die Shock-Ability von Volt irgendwie modifiziert habt, dann könnt ihr auch die Modifikationen auf ein neues Warframe mitnehmen

Das bedeutet aber nicht, dass ihr Pull für immer verliert. Euch stehen pro Warframe 3 verschiedene Skill-Konfigurationen zur Verfügung, die ihr anpassen könnt. Das heißt, dass ihr auf der ersten Konfiguration Pull entfernen könnt, aber auf der zweiten weiterhin behalten.

Alternativ könnt ihr auch eine Fähigkeit wählen, die dem Helminth selbst gehört und nicht von einem Warframe stammt. Das liegt ganz bei euch.

Ein so tiefer Eingriff in die Fähigkeiten der Warframes war bis jetzt nicht möglich und das System soll den Spielern eine völlig neue Ebene an Anpassungen für ihre Frames bieten.

So sieht der von Helminth infizierte Raum in Warframe aktuell aus. Noch ist es nicht sehr pflanzenhaft, doch das wird sich bald ändern.

Was sind die Einschränkungen? Natürlich wird der Helminth die Fähigkeiten der Warframes nicht hin und her schieben, nur weil er euch so gerne hat. Um die Skills übertragen zu können, müsst ihr das Monster satt halten.

Damit er eine ausgeglichene und gesunde Lebensweise führen kann, müsst ihr ihm verschiedene Arten von Futter verabreichen, das seine Bedürfnisse deckt. Das Futter muss entsprechend vorher besorgt werden.

Zudem kann Helminth immer nur eine bestimmte Fähigkeit auf einen Warframe übertragen. Diese Fähigkeit wird euch von dem Spiel vorgegeben. Das heißt, dass Volt keine anderen Skill als Shock beisteuern kann.

Auch können keine Ultimates von einem Warframe auf ein anderes übertragen können. Ihr könnt also nicht beliebig viele verschiedene Skills zusammen würfeln und euch ein Mega-Frame erstellen.

Neues Open-World-Gebiet auf Deimos

Neben dem neuen Helminth-System wird die Erweiterung „Heart of Deimos“ aber auch ein neues Gebiet mit sich bringen. Es handelt sich dabei um Deimos, den kleineren der beiden Mars-Monde.

Etwas Dunkles und Böses geht dort vor. Ihr folgt einem Notsignal, das euch nach Deimos führt. Bei eurer Landung stellt ihr fest, dass dort alles von einer Seuche befallen wurde. Und es liegt an euch, herauszufinden, was dort passiert ist und wie man die Seuche aufhalten kann.

Das erwartet euch in Heart of Deimos: Im Zentrum der Erweiterung steht die Fraktion der Befallenen und die einst mächtige Entrati-Familie. Die Befallenen sind die dritte Fraktion von Warframe, die bis jetzt nur wenig Rampenlicht erhalten hat. Das wird sich in Heart of Deimos ändern.

Das neue Update bringt das mittlerweile dritte Open-World-Gebiet von Warframe. Ihr werdet die Oberfläche und das Innere von Deimos erforschen können, die von der Seuche völlig befallen sind. Auf dem Mond erwarten euch:

Ein neuer Story-Strang, der sich um die Befallenen dreht

Bekämpfung der Befallenen, die von Drop-Kapseln transportiert werden und euch auf der Karte angreifen

Ein Tag-Nacht-Zyklus, der die Aktivität der Befallenen auf der Karte beeinflusst

Open-World-Aktivitäten wie Fischen oder Fangen von Kleintieren

Reparatur und ein großes Anpassungs-System für Necramechs, die ihr anstelle eurer Warframes im Kampf steuern könnt.

Neue Syndikate, die auf Deimos heimisch sind.

Erkundung des Untergrunds von Deimos, der prozedural generierte Dungeons bietet.

Neuer Warframe „Broken Frame“, der von der Community designed wurde



In Heart of Deimos erhalten die Spieler nicht nur ein neues Warframe (links), sondern auch die Necramechs (rechts), die sie steuern können.

Das Gebiet wird zusammen mit dem Planeten Mars verfügbar sein, der relativ früh im Spiel betreten werden kann. Das bedeutet, dass auch neue Spieler recht zügig in Heart of Deimos einsteigen können, wenn sie wollen.

Für erfahrene Tenno wird das Gebiet Kämpfe und Gegner enthalten, die mit ihrem Level hochskalieren.

Was ist anders im Vergleich zu früher? Deimos ist das mittlerweile dritte Open-World-Gebiet von Warframe. Hier wollten die Entwickler aber eine andere Herangehensweise ausprobieren.

Plains of Eidolon auf der Erde war der erste Test. Bei Fortuna wollte das Team schauen, wie groß sie ihr Open-World-Gebiet machen könnten. Deimos sollte nach dem Feedback der Spieler kompakt und dicht gehalten werden.

Das Gebiet soll bei den Spielern ein klaustrophobes und unangenehmes Gefühl auslösen, der vor allem durch die Seuche und die Befallenen vermittelt wird. Es wurde viel Wert auf Vertikalität gelegt, sowohl draußen auf der Karte als auch in dem Höhlensystem unter der Erde.









Nur ein Blick auf Deimos reicht, um zu verstehen, dass die Lage dort sehr ernst ist. Die Seuche hat sich weit verbreitet.

Wann erscheint Heart of Deimos? Die Befallenen werden nicht lange auf sich warten lassen. Schon ab dem 25. August werdet ihr euch auf Deimos austoben können.

Heart of Deimos wird außerdem das erste große Update sein, das auf allen Plattformen gleichzeitig erscheinend wird.

Bis dahin schaut euch bei uns auf MeinMMO nach den besten kostenlosen MMOs um.