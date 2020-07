Im Loot-Shooter Warframe tut sich bald wieder was. Erneut findet die große Fan-Messe TennoCon statt, wenn auch 2020 wegen der Corona-Seuche nur digital. Dennoch wird es einiges an Neuigkeiten geben, darunter Infos zur nächsten Erweiterung „Heart of Deimos“ und dem neuen Community-Warframe.

Um was geht es in der nächsten Erweiterung? Die kommende Erweiterung von Warframe heißt „Heart of Deimos“. Diese Ankündigung kam für die Community völlig unerwartet. In einem kleinen Teaser sieht man dazu eine mit typischen Orokin-Ornamenten ausgestattete Kammer, dazu erklingt das zugehörige Soundtrack-Thema. Man sieht außerdem eine Art versiegeltes Portal, das sich langsam öffnet.

Die ganze Szene wird immer wieder durch verstörende Filmschnipsel unterbrochen, in denen Warframes gegen die widerlichen Mutanten der „Infestation“ kämpfen. Man sieht sogar komplett neue Versionen dieser abscheulichen, ekelerregenden Viecher. Am Ende sieht man nur eine Art Grube, aus der eine grotesk verwachsene, organische Struktur herauswuchert.

Einige eklige Viecher seht ihr hier im Teaser.

Dazu erscheinen während es Films die Worte „Das schlagende Herz von Deimos …. Wird lauter“. Im Englischen werden hier die Worte „grows louder“ verwendete, was an sich eine normale Redewendung ist. In dem Kontext des Teasers klingt es aber wie ein Wortspiel. Das „Herz“ wächst und wuchert also.

Mars-Mond als neuer Schauplatz?

Wer der was ist Deimos? Deimos ist der 2. Mond des Planeten Mars. Mars und dessen erster Mond Phobos gehören schon seit den ersten Tagen von Warframe zu den bespielbaren Planeten und eigentlich haben sich die verkommenen Klone der Grineer dort niedergelassen.

Deimos war bisher im Spiel nicht zu finden, aber womöglich war der Mars-Mond ähnlich verborgen, wie es der Erdtrabant im Spiel bis zu einem bestimmten Punkt in der Story von Warframe war. Da auf Deimos wohl ein riesiges, lebendes Herz schlägt und es dort von den hochgefährlichen Infestation-Monstern wimmelt, ergibt eine radikale Quarantäne des Himmelskörpers sogar Sinn.

Diese neuen Monster gab es bisher nicht in Warframe.

Sollte Deimos aber der neue Schauplatz eines Warframe-Updates werden, dann dürftet ihr euch auf ein dickes Gebiet voller neuer Dinge freuen, denn das Digital Extremes zur TennoCon nur ein paar neue Missionen im Orokin-Tileset vorstellt, ist eher unwahrscheinlich.

Kommt Horror als Thema? Deimos bedeutet auf Altgriechisch so viel wie „Schrecken“ oder „Terror“. Zusammen mit Phobos (Angst), nach dem ebenfalls ein Mars-Mond benannt ist, stellen die beiden mythologischen Gestalten die Söhne des Kriegsgottes Ares (Mars) dar. Da der Mond als sprichwörtlich „Terror“ bedeutet, dürften brutale Schockmomente und krasser Horror das neue Setting dominieren.

Fun Fact zu Deimos: Schaut man sich den Mond Deimos mal genauer an, dann sieht man schnell, dass dieser Mond etwas anders ausschaut als die typischen Trabanten anderer Planeten. Die sind nämlich meistens rund. Deimos hingegen ist weder sonderlich groß noch rund. Vielmehr ähnelt der Himmelskörper einer mit Kratern übersäten Kartoffel, was so gar nicht zu dem martialischen Namen des Trabanten passen will.

Man geht davon aus, dass der Mond eigentlich nur ein größerer Asteroid ist, den sich der Mars mit seiner Gravitation vor Urzeiten mal einverleibt hat. Sozusagen ein Space-Kartoffel-Snack für Zwischendurch. In Warframe scheint die Kartoffel aber einen faulen Kern zu haben.

Die schlimmsten Monster in Warframe kommen zurück

Darum wird es der pure Horror: Für mich, Jürgen Horn, wird die neue Erweiterung allem Anschein nach ein Höllenritt. Denn ich finde die Infested einfach widerlich und furchtbar. Das ganze Design dieser grotesken Mutanten und ihre grauenerregende Hintergrundstory sind für mich reiner Horror.

Ich kämpfe viel lieber gegen Grineer und Corpus. Die kann ich in Ruhe abballern oder im Nahkampf zerschnetzeln. Sie kommen in überschaubaren und gut portionierten Gruppen. Sie sind irgendwie menschlich und man kann sich mit ihnen identifizieren, auch wenn ich sie in Scharen umlege und zerhacke.

Die Grineer sind zwar auch eklig, aber mit denen komme ich klar.

Die Infested hingegen sind grotesk deformierte Monstrosität. Sie hausen in widerlichen, von verseuchter Biomasse überwucherten Wracks im Weltraum. Oft haben sie sogar die wunderschöne Orokin-Architektur völlig überwuchert und bis in den Kern verdorben. Die ganze Umgebung ist feindselig und widerlich. Überall kleben eklige, fleischige Dinger, die pulsieren und ab und zu irgendwelche Sporen ausstoßen, die dann überall in der Map herumfliegen.

Und dann kommen diese grässlichen Monster immer in absurden Horden und fallen wie ein Schwarm über mich her. Ich kann die Biester kaum schnell genug wegklatschen, wie wieder neue Monster mich überrennen. Jede Nachladepause wird da zum Alptraum, wenn trotz Dauerfeuer der feindliche Ansturm kaum ausdünnt und plötzlich das Magazin nur noch „Klick“ macht.

So ein Viech hat mich mal ewig durch eine Map gehetzt!

Und dann gibt es da noch dieses furchtbare Juggernaut-Viech, das fast unverwundbar ist und mich schon einmal ewig durch eine Map gehetzt hat. Ich hatte dabei keine Munition mehr und war echt in Panik, da ich nicht meinen Loot einbüßen wollte! Gerade so kam ich damals noch davon. Sowas will ich nie wieder erleben!

Aber irgendwie habe ich den Verdacht, das auf Deimos noch viel schlimmere Monster auf mich lauern. Der Name Deimos ist da wohl Programm.

TennoCon 2020 lockt mit gratis Prime-Warframe

Wann findet die TennoCon 2020 statt? Mehr Infos zur Deimos-Erweiterung und weitere Neuigkeiten zu Warframe gibt es am 1. August 2020 auf der digitalen Tennocon. Die findet aufgrund der Corona-Krise rein digital statt und ihr könnt via Twitch zuschauen. Wie gewohnt wird „Space Mom“ Rebecca Ford wieder dabei sein. Die Events des Con finden zu den folgenden Zeiten statt:

18:30 Uhr: Begrüßung

19:00 Uhr: „The Art of Warframe”

20:00 Uhr: “Sounds of the System”

21:00 Uhr: “TennoCon Community Art Show”

22:00 Uhr: “TennoTrivia”

23:00 Uhr: “TennoLive Digital Edition”

Wie bekomme ich den Prime-Frame? Neben zahlreichen coolen Infos und Präsentationen gibt’s auch was Handfestes zu holen. Den Zuschauern winkt eine Prämie in Form eines Hydroid-Prime-Warframes und einer Athodai-Hand-Cannon. Wie genau ihr die bekommt, ist noch nicht klar. In der Vergangenheit reichte es aber, wenn ihr den Stream 30 Minuten lang angesehen hattet. Dann gab’s den Kram als TwitchDrop.

Was gibt es noch auf der TennoCon 2020? Neben der großen Deimos-Erweiterung soll auf der TennoCon 2020 endlich der lang ersehnte „Broken Frame“ gezeigt und sogar gespielt werden. Dieser neue Warframe wurde im Rahmen eines Community-Wettbewerbs von den Fans kreiert und nun endlich ins Spiel implementiert. Es handelt sich um einen Warframe, der etwas lädiert aussieht, aber sicherlich noch einiges auf dem Kasten hat.

