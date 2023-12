Warum Warframe die beste Alternative für alle ist, die ihre Hoffnung in Destiny 2 verloren haben

Destiny 2 befindet sich seit dem Release von „Lightfall“ in einer Krise. Entwickler wurden plötzlich entlassen, Spielerzahlen schwinden und der alte Content wird als neuer verkauft. Spieler verlieren ihre Hoffnung, doch solltet ihr jetzt nach einer starken Alternative für einen Loot-Shooter suchen, wäre Warframe vielleicht die passende Option.

Was ist Warframe? Es handelt sich bei Warframe um einen kostenlosen Loot-Shooter von den Entwicklern „Digital Extremes“. Ihr nehmt dabei die Rolle eines Warframes ein, einem hochmodernen Kampfanzug mit verschiedenen Fähigkeiten und kämpft euch mit einer Vielzahl an Waffen und Nahkampfoptionen durch Gegnertypen.

Dabei könnt ihr der Story folgen, Missionen und Events erledigen oder einfach farmen und euren Warframe, Ausrüstung und Builds verbessern ohne einen Cent zahlen zu müssen.

Das Spiel wird dabei stetig verbessert, alte Warframes aufgefrischt und sogar neue Storyinhalte und Items hinzugefügt. Wir zeigen euch nun, was Warframe besser macht als Destiny 2.

Warframe hat sein neueste Update veröffentlicht. Den Trailer zeigen wir euch hier:

Bessere Monetarisierung und innovative Inhalte

Wie wird Warframe monetarisiert? Im Gegensatz zu Destiny 2 mit seinen unzähligen Pässen für Seasons, Events und Dungeons, müssen Spieler in Warframe keinen Cent bezahlen. Alle Inhalte sind kostenlos und sogar kostenpflichtige Dinge wie Prime-Waffen und -Warframes können mit etwas Geduld selbst erspielt werden.

Das ist ein großer Vorteil vor allem für die Art von Spieler, die sich lieber alles selbst mit Fleiß und Schweiß erarbeiten wollen, statt tief in die Tasche zu greifen. Solltet ihr euch wegen der Erweiterungen Sorgen machen, können wir euch auch hier Entwarnung geben – diese sind auch im vollen Umfang kostenlos.

Das Spiel finanziert sich hierbei in Form von Prime- und Platin-Verkäufen bestimmter Bundles. Diese sind jedoch rein optional, denn durch den Trading-Chat können Spieler auch kostenlos an die Premium-Währung von Warframe herankommen.

In Warframe könnt ihr sogar euren eigenen Killer-Hund haben

Updates bringen neue Inhalte und keine Kopien: Destiny 2 hat öfter das Talent, Aktivitäten, Items und Schauplätze aus vergangenen Seasons und DLCs neu zu verpacken und diese dann wiederholt den Spielern vorzusetzen. Das ist mit Warframe selten der Fall, denn die Entwickler bringen mit jedem großen Update neue Zusätze, die das Spiel bereichern.

Das aktuellste Update „Flüstern in den Wänden“ ist ein gutes Beispiel hierfür. Die Erweiterung bringt euch eine neue Story sowie Items aus dem Warframe-Kosmos, die Spieler so noch nicht gesehen hatten. Keine Kopien, sondern weitere Einblicke in die Hintergrundgeschichte der Orokin und ihre Machenschaften.

Zudem profitieren Fans von einer neuen Waffen- und Kampf-Art, um noch vielfältiger gegen Feinde vorgehen zu können. Das alles sorgt stets für eine Frische und den Drang, öfter mal vorbeizuschauen.

Warframe hatte es zum Start auch nicht leicht gehabt. Vielen Spielern missfiel die Monetarisierung und das System von Digital Extremes zum Release. Nachdem die Entwickler sich jedoch hinsetzten und einige Anpassungen vornahmen, gedeiht der Loot-Shooter immer mehr zu einer starken Option für die Spieler, die mit Freunden gemeinsam einen kostenlosen, aber dynamischen Shooter zocken möchten.

Ich für meinen Teil habe schon viele tausende Spielstunden in Destiny 1 und 2 versenkt und seitdem ich auf Warframe gestoßen bin, fällt es mir immer schwerer an Destiny festzuhalten. Solltet ihr also eine Alternative für Bungies Loot-Shooter suchen, wäre Warframe eine starke Option, die ihr in Erwägung ziehen solltet.

