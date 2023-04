Ich hab dem Action-Shooter Warframe nie eine Chance gegeben – Die neue, irre Erweiterung ändert das

Warframe ist ein Multiplayer-Online-Shooter von Digital Extremes, der vom Gameplay und Setting an Destiny erinnert. Ihr spielt in Warframe einen so genannten „T...

Das ist etwas, dass sich das ein oder andere PvE-MMO abschauen könnte. Lasst uns kurz der Charakter sein, an dem wir so lange und so hart arbeiten. Zeigt uns, dass sich der Grind lohnt. Und ganz nebenbei können auch Einsteiger in den Genuss einer übermächtigen Spielfigur kommen.

Insgesamt halten sich die Inhalte für die „klassische“ Warframe-Erfahrung jedoch in Grenzen. Dennoch gibt es eine ordentliche Menge an neuen „Arcanes“, einen Händler, der euch eure Duviri-Ressourcen abnimmt und neue Nahkampf-Waffen, die sich auch mit euren Warframes verwenden lassen.

Hier eröffnen sich die Chancen, von denen ich sprach. Warframe-Chefin Rebecca Ford brachte es in der Entwickler-Präsentation auf den Punkt: „Unser Update ist so verrückt, dass neue Spieler es sofort spielen können sollen“.

Selbst als Einsteiger ohne Warframe-Erfahrung kann ich bereits einen heftigen Krieger basteln, was ansonsten nur nach langem Grind möglich wäre. Und ja: Ich kann tatsächlich direkt als Einsteiger in die neue Erweiterung starten.

Ich starte einen Run in der neuen Open World von Duviri-Paradox und wenn ich Missionen abschließe, erhalte ich Loot und einen von drei zufälligen Perks, die mir zur Auswahl stehen. Von diesen Perks gibt es zum Release um die 40 Stück – in späteren Updates könnten noch mehr kommen.

Stellt euch ein MMO vor, das bereits seit 10 Jahren Content bringt und an Macht-Fantasien schraubt, um Spielern Motivation zu liefern. Es gibt in Warframe zum Beispiel über 500 Waffen und unzählige Perks und Fähigkeiten, um bestimmte Spielstile zu stärken.

Die Geschichte von Warframe ist so wechselhaft wie spannend. Die ersten Jahre nach dem Release 2013 dümpelte man bei rund 10.000 gleichzeitigen Spielern – ordentlich, aber kein echter Durchbruch für so ein engagiertes MMO.

