Neues Koop-Game brauchte 9 Jahre Entwicklung – Knackt am ersten Wochenende 1 Million Verkäufe auf PC, PS5 und Xbox

Seit 2014 war es in Entwicklung, vier unterschiedliche Studios haben an dem Titel gewerkelt. Jetzt ist Dead Island 2 endlich verfügbar und ein Hit (PC/Epic, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series).

Lange sah alles danach aus, dass wir Dead Island 2 nie zu Gesicht bekommen. Ein Spiele-Zombie, wenn man so will und mit schlechten Wortspielen zurechtkommt. Doch jetzt ist der Release durch und der Koop-Titel schaffte allein am ersten Wochenende über eine Million Verkäufe (twitter.com).

Was das für ein Spiel ist, wie der Koop funktioniert und welche irren Statistiken die Entwickler noch verraten haben, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Für einen ersten Eindruck werft einen Blick in den Trailer von Dead Island 2:

Zombie-Matsch und Kreissägen-Extras

Was ist das für ein Spiel? Dead Island 2 ist ein Spielplatz voller Zombies und durchgeknallter Waffen. Dabei möchte ich nicht zu viel verraten – die Waffen machen einen guten Teil der Motivation aus und es ist spannend, immer neue Kombinationen zu finden, um damit Zombie-Schädel auf Smoothie-Konsistenz zu reduzieren.

Ein interessantes wie tödliches Beispiel bietet der Entwickler-Tweet oben. Wir sehen einen Baseballschläger, der durch eine tragbare Kreissäge erweiterte Funktionen erhalten hat.

Man questet als „Immuner“ mit 6 unterschiedlichen Charakteren durch große, unabhängige Gebiete, die vor Untoten und schwarzem Humor nur so strotzen. „Basteln, kaputt kloppen, nochmal von vorn“ definieren die Kollegen der GameStar in ihrem Test den Gameplay-Loop (via gamestar.de / Bezahlartikel).

Legt ihr keinen großen Wert auf Story, sondern wollt blutige Koop-Action mit irren (Nahkampf-)Waffen und schwarzem Humor – greift zu. Die Hauptstory läuft um die 20 Stunden, wenn ihr im normalen Tempo durchballert.

14 neue Koop-Spiele mit Release 2023 – Die spannendsten Titel

Wie funktioniert der Koop? Ihr könnt das komplette Spiel im 3-Spieler-Koop erleben, Fortschritte aus den Kampagnen eurer Freunde bleiben erhalten. Zudem hat jeder seinen eigenen Loot.

Verwöhnte Crossplay-Spieler müssen Abstriche machen.

Es lässt sich zwar alles im 3-Spieler-Koop erleben, aber es gibt weder Crossplay noch Cross-Progression. Habt ihr eine PS4-Version, könnt ihr nur mit PS4 und PS5 zusammenspielen. Gleiches gilt für Xbox One und Series. Auch die PC-Spieler bleiben entsprechend unter sich.

Was haben die Entwickler noch geteilt? Neben den beeindruckenden Verkaufszahlen für das erste Wochenende, haben die Entwickler weitere kleine Statistiken geteilt, um das Zombie-Geschnetzel mit Zahlen zu schmücken:

11 Millionen gespielte Stunden

28 Millionen Spieler-Tode

45 Millionen halbierte Zombies

756 Millionen abgetrennte Zombie-Gliedmaßen

1,1 Milliarden gekillte Zombies

Die Zahlen machen Hoffnung, dass die Menschheit eine „echte“ Zombie-Apokalypse überleben würde – mit genügend Baseballschlägern und Kreissägen

Welche Spiele auf Steam derzeit mit hohen Spielerzahlen glänzen können, erfahrt ihr hier: Die 5 Multiplayer-Spiele auf Steam mit den höchsten Spielerzahlen – Stand April 2023