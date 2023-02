14 neue Koop-Spiele mit Release 2023 – Die spannendsten Titel

Ihr sucht neue Koop-Spiele, die 2023 Release feiern? Hier findet ihr eine Liste spannender, neuer Spiele, die ihr gemeinsam zocken könnt.

In dieser Liste geht es um Koop-Titel, deren Release für 2023 angekündigt wurde. Dazu zählen Titel mit festem Release-Datum, aber auch solche, die zumindest für den Zeitraum 2023 geplant sind.

Es geht um Spiele, in denen man zusammen arbeiten kann. Weiter gefasste Multiplayer-Games 2023 findet ihr hier.

Bei der Liste handelt es sich um Einschätzung des Autors und der Redaktion, nicht um ein offizielles Ranking. Wenn ihr noch Vorschläge habt, was hier in die Liste gehört: Erzählt es uns in den Kommentaren.

Die Liste ist nach voraussichtlichem Release geordnet.

1. Wild Hearts

Entwickler/Publisher: Koei Tecmo / EA | Release: 17. Februar 2023 | Modell: Buy2Play | Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X|S

Das ist Wild Hearts: Wild Hearts ist ein Spiel, das vor allem Fans von Monster Hunter aufmerksam verfolgen sollten. Als Jäger stellt ihr euch den furchterregenden “Kemono” entgegen – monströse Kreaturen, die eine vom feudalen Japan geprägte Fantasywelt bedrohen.

Um ihnen gewachsen zu sein, setzt ihr auf verschiedene Waffen und Fähigkeiten, von der “Kanone” bis hin zum “Karakuri Staff” – einem Stab, der sich bei Bedarf in ein riesiges Schwert verwandelt.

Darüber hinaus beschwört ihr sogenannte “Karakuri”. Dabei handelt es sich um Aufbauten, die ihr aus dem Nichts erschaffen könnt. Die helfen euch ebenfalls im Kampf gegen die Monster. Wie das aussieht, zeigt das Gameplay-Video:

Wie kann man zusammen spielen? In Wild Hearts dreht sich viel um Zusammenarbeit. Bis zu drei Spieler gehen im Online-Koop gemeinsam auf die Jagd nach Monstern. Dabei ist umfassendes Crossplay geplant – ihr könnt also plattformübergreifend miteinander spielen.

Was erwarten wir?

Fantasy-Welt, vom feudalen Japan geprägt

Gigantische Monster-Gegner mit spannenden Kämpfen

Jagd-Gameplay im Monster-Hunter-Stil

Kreative Waffen und Beschwörungen

Wann könnt ihr zocken? Wild Hearts erscheint offiziell am 17. Februar 2023. Es gibt ein Trial mit EA Play, das startet am 13. Februar. Mit EA Play Pro ist der Zugang ab dem 16. Februar möglich.

2. Sons of the Forest

Entwickler/Publisher: Endnight Games | Release: 23.02.2023 (Early Access) | Modell: Buy2Play | Plattformen: PC |

Das ist Sons of the Forest: Bei “Sons of the Forest” handelt es sich um den Nachfolger von “The Forest”. Dem Spiel gelang es, Survival eindrucksvoll mit Horror zu verbinden – und das dürfte auch die Devise von “Sons of the Forest sein”.

Der Release des Spiels war für den 23. Februar angekündigt, allerdings gab es eine Anpassung: An diesem Datum wird das Spiel nicht wie geplant veröffentlicht, sondern kommt in eine Early-Access-Phase, da die Entwickler noch ein paar Anpassungen vornehmen möchten. Es wird dann aber schon spielbar sein.

Wer ins Spiel startet, wird sich gruseligen, mutierten Kannibalen auf einer abgelegenen Insel gegenübersehen. In typischer Survival-Manier geht es nun darum, Ressourcen zu sammeln und sich eine Basis aufzubauen, die den Widrigkeiten der Insel und eben auch den Kannibalen gewachsen ist.

Darüber hinaus gibt es weitere Kreaturen auf der Insel, die ihr bekämpfen müsst, unterschiedliche Jahreszeiten, an die ihr euch anpassen solltet. In der Story von Sons of the Forest wollt ihr außerdem einen verschollenen Millardär wiederfinden.

Wie spielt man zusammen? Man geht den Überlebenskampf alleine an, oder gemeinsam: Mit bis zu 8 Spielern kämpft ihr gemeinsam um euer Leben, teilt Gegenstände oder errichtet Verteidigungsanlagen.

Das erwarten wir:

Survival mit Horror-Einschlag

Story um einen verschollenen Millardär, der gerettet werden soll

Bau und Crafting

Wechselnde Jahreszeiten

Bosskämpfe

Wann könnt ihr zocken? Ursprünglich sollte Sons of the Forest am 23. Februar vollständig erscheinen, geht nun aber in eine Early-Access-Phase zu diesem Datum. Es wird dann noch nicht fertig, aber spielbar sein.

3. Meet your Maker

Entwickler/Publisher: Behaviour Interactive | Release: 04. April 2023 | Modell: Buy2Play | Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One |

Das ist Meet Your Maker: Dieses Spiel besteht im Grunde aus zwei Spielen. In einem Spiel versucht ihr, möglichst fiese und tödliche Außenposten zu kreieren. Diese Labyrinthe stopft ihr voll mit Fallen und Feinden, legt Pfade an, baut Patrouillen ein – eben alles, um andere Spieler davon abzuhalten, lebendig durch den Außenposten zu kommen. Als Labyrinthmeister schaut ihr euch außerdem an, wie andere Spieler sich in euren Gebilden schlagen.

Auf der anderen Seite könnt ihr selbst versuchen, die Kreationen anderer Spieler zu überleben. Dann zieht ihr selbst in der First-Person-Perspektive los, um die Todesfallen eurer Gegner zu überlisten und um euer Überleben zu kämpfen. Schafft ihr einen Außenposten, bekommt ihr weitere Ressourcen für euren eigenen Bau.

Auf beiden Seiten geht es auch um die richtige Vorbereitung: Sowohl beim Bau der Labyrinthe, als auch bei der Auswahl der Ausrüstung für euren nächsten Durchlauf braucht es geschickte Planung.

Wie spielt man gemeinsam? Man kann im Online-Koop mit anderen Spielern gemeinsam Dungeons bauen oder andere Dungeons überfallen.

Das erwarten wir:

Kreative Todesfallen, die man basteln kann

Kreative Todesfallen, die man durchlaufen muss

Ein Spiel, das von der Community abhängig ist

Wann könnt ihr zocken? Das Spiel erscheint am 04. April 2023. Allerdings ist vom 06. bis 13. Februar auch eine offene Beta via Steam spielbar.

4. Minecraft Legends

Entwickler/Publisher: Mojang Studios, Blackbird Interactive | Release: 18. April 2023 | Modell: Buy2Play | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch |

Das ist Minecraft Legends: Minecraft ist eigentlich als großes Bastelspiel mit maximaler kreativer Freiheit bekannt, “Minecraft Legends” führt die bunte Blöckchenwelt aber in eine andere Richtung.

Minecraft Legends ist ein waschechtes Strategie-Spiel, allerdings mit einem Twist. Die Macher beschreiben das Game als “Action-Strategie”-Spiel, in dem euer eigener Held ebenfalls eine Rolle spielt – neben der Armee, die ihr befehligt, um euch gegen die einmarschierenden Piglins zu verteidigen.

Es gibt verschiedene Typen von Einheiten, die ihr kontrolliert, sowie die Möglichkeit, Gebäude zu errichten und Ressourcen zu sammeln. Einen tiefen Einblick in das Spiel bekommt ihr im MeinMMO-Interview mit den Entwicklern von Minecraft Legends.

Wie sieht der Koop aus? Bis zu vier Spieler können auf dem PC und Konsolen wie Xbox Series X|S oder PS5 zusammenspielen. Auf älteren Konsolen wie der Switch können zwei gemeinsam spielen.

Die gesamte Kampagne kann dabei im Koop bestritten werden, gleichzeitig kann aber auch die offene Welt genutzt werden, so dass jeder seinen eigenen Weg geht. Ressourcen werden dabei geteilt, Armeen steuern aber alle einzeln.

Das erwarten wir:

Gameplay in Minecraft-Blöckchen-Optik

Mischung von Strategie und Action

Armeen befehligen, Ressourcen sammeln, Aufbau

Eine Story, eben die “Legende”, die euch durch das Spiel führt

Wann könnt ihr zocken? Der offizielle Release-Termin ist der 18. April 2023.

5. Dead Island 2

Entwickler/Publisher: Deep Silver | Release: 28.04.2023 | Modell: Buy2Play | Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Das ist Dead Island 2: Dead Island 2 führt euch ins sonnige Los Angeles, was vermutlich echt paradiesisch wäre, wenn nicht all die Zombies wären. Die wollen euch, wie es bei Zombies nun mal so ist, ans Leder.

Da ihr was dagegen habt, setzt ihr euch zur Wehr – und das voraussichtlich ziemlich brutal. In dem Action-RPG aus der First-Person-Perspektive verteilt ihr harte Kills, das Team spricht von “blutrünstiger Detailtreue”. Je weiter ihr aufsteigt, desto mehr Skills zur Bekämpfung der Zombie-Plage bekommt ihr dazu. Ein Fokus liegt dabei auf dem Nahkampf gegen die Untoten.

Das Spiel wird allerdings geschnitten in Deutschland erscheinen.

Ursprünglich sollte das Spiel im Februar 2023 erscheinen. Allerdings wurde der Release nochmal verschoben, auf Ende April 2023.

Wie sieht der Koop aus? Ihr könnt euch mit bis zu drei Spielern durch die Zombiehorden schlagen und gemeinsam die Story erleben.

Das erwarten wir:

Bösartige Zombies

Sehr brutale Kämpfe und Szenen

Eine Mischung aus Horror und Humor

Geschnittene Fassung in Deutschland

Wann könnt ihr zocken? Der offizielle Release ist der 28. April 2023, nachdem es zuvor verschoben wurde.

6. Redfall

Entwickler/Publisher: Arkane Studios/Bethesda | Release: 02. Mai 2023 | Modell: Buy2Play / Game Pass | Plattformen: PC, Xbox Series S|X

Das ist Redfall: Redfall ist das neue Spiel von Arkane Austin, die sich für Spiele wie Prey oder Dishonored verantwortlich zeigen. Es erscheint allerdings nur für die Xbox-Konsolen und PC, ist aber vom ersten Tag an im Game Pass enthalten.

Ihr befindet euch auf der namensgebenden, vom Rest der Welt abgeschnittenen Insel Redfall. Doch ihr seid nicht allein: Eine Horde blutrünstiger Vampire überschwemmt die Insel und will euch ans Leder.

In dem First-Person-Shooter geht es also darum, den Vampiren standzuhalten und gleichzeitig herauszufinden, was sich hinter dem Auftauchen der Blutsauger und der Insel generell versteckt.

Ihr bewegt euch dabei durch eine Open World, könnt verschiedenste Waffen einsammeln und durch Aufleveln eure Fähigkeiten verbessern.

Wie das aussieht, seht ihr hier:

Wie sieht der Koop aus? Ihr könnt das Spiel wahlweise alleine, oder mit bis zu drei Mitspielern im Online-Koop bestreiten. Allerdings macht nur der Host einer Session Fortschritte in der Story. Mitspieler dürfen zumindest Items und Errungenschaften wie Levelaufstiege behalten.

Was erwarten wir?

First-Person-Shooter in einer offenen Welt

Helden mit verschiedenen Fähigkeiten

Loot und Levelaufstiege

Düstere Vampir-Atmosphäre, mit lockeren Sprüchen dazwischen

Wann könnt ihr zocken? Der Koop-Shooter erscheint am 02. Mai 2023, nach aktuellem Stand aber nur für die Xbox Series X|S und den PC. Es wird ab dem ersten Tag im Game Pass enthalten sein. Für PS5 solltet ihr es nach aktuellem Stand nicht erwarten.

7. Endless Dungeon

Entwickler/Publisher: Amplitude Studios | Release: 18. Mai 2023 | Modell: | Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Was ist Endless Dungeon? Endless Dungeon versetzt euch auf eine verlassene Raumstation. Die wird von einer Horde Monstern überrannt, die es auf euren Kristallbot abgesehen hat. Eure Aufgabe ist es nun, diesen Kristall zu verteidigen.

Das Spiel will Roguelite-Elemente und Tower Defense miteinander verbinden. Ihr stellt euch also immer wieder hereinbrechenden Schwärmen von Monstern und versucht, diese zurückzudrängen.

Dafür verwendet ihr ein Arsenal verschiedener Waffen, setzt auf unterschiedliche Helden und platziert taktisch Geschütze, um den Wellen standzuhalten. Wenn ihr sterbt, werdet ihr in den “Saloon” zurücktransportiert – von dort aus startet ihr jedes Mal wieder neu in die Station.

Wie spielt man gemeinsam? Entweder ihr zieht alleine in den Kampf, oder in einem Trupp von bis zu drei Spielern im Online-Modus.

Das erwarten wir:

Actionreiches, aber strategisches Gameplay

Zahlreiche Tode, die einen immer stärker machen

Verschiedene Helden, Fähigkeiten, Geschütze und Waffen

Wann könnt ihr zocken? Am 18. Mai 2023 soll Endless Dungeon erscheinen.

8. Suicide Squad: Kill the Justice League

Entwickler/Publisher: Rocksteady Studios | Release: 26. Mai 2023 | Modell: Buy2Play | Plattformen: PS5, Xbox Series X|S, PC

Was ist das für ein Spiel? In “Suicide Squad: Kill the Justice League” geht es um das namensgebende Team, bestehend aus bekannten DC-Schurken. Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark wurden von Amanda Waller losgeschickt, um die böse gewordene Justice League zu erledigen – also Leute wie Superman, Flash und Batman. Wonder Woman scheint euch derweil zu unterstützen.

Die Story von Suicide Squad: Kill The Justice League versetzt auch nach Metropolis, Supermans Heimatstadt, die ihr in Form einer offenen Welt frei erkundet. Spielbar sind die vier Figuren der Suicide Squad, wobei jede eigene Waffen und Fähigkeiten mitbringt, mit denen ihr euren Feinden zusetzen könnt.

Rocksteady Studios war auch schon für die beliebten Arkham-Spiele rund um Batman verantwortlich. Ursprünglich sollte Suicide Squad bereits 2022 erscheinen – nun soll es 2023 so weit sein.

Wie spielt man zusammen? Das Spiel ist solo spielbar, kann aber alternativ im Online-Koop bestritten werden.

Das erwarten wir:

Eine spannende Story im DC-Universum

Eine Prise makabrer Humor – wie in den Filmen

Abwechslungsreiche Fähigkeiten der Suicide Squad

Wann könnt ihr zocken? Nach aktuellem Stand soll das Spiel am 26. Mai 2023 erscheinen.

9. Diablo 4

Entwickler/Publisher: Blizzard Entertainment | Release: 06.06.2023 | Modell: Buy2Play | Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Das ist Diablo 4: Die Diablo-Reihe dürfte weitestgehend bekannt sein. Für Neulinge: Bei Diablo 4 handelt es sich um ein Action-RPG in einer dunklen Welt, in der ihr euch Horden von Dämonen stellen müsst.

Gespielt wird sozusagen “von oben”, aus der isometrischen Perspektive. Ihr übernehmt eine von 5 zum Release wählbaren Klassen und zieht los, um bessere Ausrüstung und stärkere Fähigkeiten freizuschalten. “Looten und Leveln” ist die Devise.

Wie sieht der Koop aus? Grundsätzlich lassen sich alle Inhalte von Diablo 4 kooperativ spielen. Ihr könnt eine Gruppe von bis zu vier Helden bilden, mit denen ihr die Story und andere Herausforderungen von Diablo 4 meistern könnt. Das gilt zumindest für den Online-Koop.

Doch auch auf der Couch werdet ihr gemeinsam spielen können, im lokalen Koop. Dort geht ihr allerdings höchstens zu zweit auf Dämonenjagd.

Abgesehen davon setzt Diablo 4 auf eine offene Welt, die ihr euch mit anderen Spielern teilt – auch fremden, die online dazukommen. Plötzliche Angriffe braucht ihr aber nicht fürchten, PvP ist nur in bestimmten Bereichen möglich.

Was erwarten wir?

Looten und Leveln in typischer Diablo-Manier

Düstere Atmosphäre

Verschiedene Klassen, von Barbar bis Zauberer

Wann könnt ihr zocken? Der aktuelle Release-Termin für Diablo 4 ist der 06.06.2023.

Auf der zweiten Seite findet ihr weitere Koop-Titel, die 2023 erscheinen sollen, aber noch kein festes Datum haben.