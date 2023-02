Entwickler von Wild Hearts verspricht über 20 riesige Monster zum Launch, will auf Mikrotransaktionen verzichten

Am 17. Februar 2022 ist es so weit und das neue Jagdspiel Wild Hearts wird für PC, Xbox und PS5 erscheinen. Auf reddit beantwortete der Executive Producer des Spiels einige Fragen der User. Unter anderem ging es dabei um die Monster, Tiere und die Monetarisierung im Spiel.

Was wird Wild Hearts für ein Spiel? Der Spieler befindet sich in der Welt von „Azuma“, die vom Stil her an das feudale Japan angelehnt ist. Das Gameplay dreht sich um die Jagd nach gewaltigen Monstern, den sogenannten „Kemono“. Dabei verfügt ihr über die Fähigkeit, „Karakuri“, hilfreiche Bauten, zu beschwören und diese taktisch in euer Gameplay zu integrieren.

Das Spiel erinnert vom Spielkonzept her an Monster Hunter, fügt dem Jagd-Thema aber noch einen neuen Spin durch die Bau-Elemente hinzu.

Hier findet ihr ein Interview mit den Entwicklern von Wild Hearts, bei dem es unter anderem darum ging, wie sich das neue Spiel von Monster Hunter unterscheidet.

Hier seht ihr einen Gameplay Trailer zu Wild Hearts:

„Qualität statt Quantität“

Am 01. Februar 2023 gab ein „Ask Me Anything”, kurz AMA auf reddit, bei dem Lewis Harvey, der Executive Producer des kommenden Jagd-Spiels Wild Hearts einige Fragen der User beantwortete.

Wild Hearts wird zum Launch mehr als 20 riesige Monster im Game haben, später sollen aber weitere Kemono dazukommen. Das liege daran, dass es sich um eine neue IP handle und man sich auf „Qualität statt Quantität“ konzentrieren möchte. Weiter schreibt Harvey aber: „Wir haben noch nicht alle verraten, da wir einige als Überraschungen aufbewahren wollen, aber wir sind gespannt auf die Reaktionen der Spieler auf unsere vollständige Kemono-Sammlung […].“

Hier seht ihr den reddit-Post zu, Dev Team AMA von Wild Hearts:

Die Frage, ob man als Spieler auch in der Lage wäre, die Monster zu fangen, wird verneint. Das Konzept würde nicht in die Story des Games passen. Jedoch gibt es einen Lichtblick für Tierfreunde: Ihr werdet kleine Tiere in der Welt von Azuma finden, die ihr fangen und als Haustiere halten könnt. Sie werden euch zusätzlich sogar bestimmte Boni liefern.

Ihr könnt wohl auch einen Hasen in Wild Hearts streicheln. Bei den Eis-Hunden rät der Entwickler jedoch von Kuscheleinheiten ab.

Ein weiterer großer Aspekt, der im Rahmen des AMAs geklärt wurde, ist die Frage nach der Monetarisierung des Spiels, beziehungsweise, ob es Mikrotransaktionen in Wild Hearts geben werde. Darauf antwortet der Executive Producer: „Alle Inhalte nach dem Launch werden kostenlos sein, einschließlich neuer Kemono und mehr! Wir haben keine Pläne, MTX einzuführen“.

MeinMMO konnte das Spiel bereits bei einem Event anspielen und sieht großes Potenzial im neuen Koop-Titel.

Wird das Spiel einen Multiplayer-Modus haben? Wild Hearts verfügt über Koop-Möglichkeiten. Ihr könnt euch also gemeinsam mit bis zu zwei weiteren Personen in den Kampf gegen die Kemono werfen.

Wild Hearts wird am 17. Februar 2023 seinen Release haben und für die Plattformen PC, Xbox Series X/S und PS5 gelauncht.

