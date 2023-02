MMORPG: Große Tier-List zeigt die 46 besten und schwächsten Online-Rollenspiele

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Was sagt ihr zu der Tier-List von TheLazyPeon und seiner Community? Welcher Version würdet ihr eher zustimmen, wenn ihr euch entscheiden müsstet? Würdet ihr ebenfalls kein MMORPG im S-Tier einordnen oder gibt es da Titel, die euch die Platzierung wert wären? Welches Spiel landet für euch klar im F-Tier? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Auch bei ihm schafft es keins der MMORPGs ins S-Tier. Allerdings landen deutlich weniger im F-Bereich, als bei seiner Community. Auffällig ist, dass in beiden Versionen ähnliche MMORPGs beim A-Tier stehen: Guild Wars 2, WoW, FFXIV und Old School RuneScape.

In seinem Video macht er bezahlte Werbung für das Survival-Game V Rising und nimmt es aufgrund dessen in die Tier-List auf. Allerdings handelt es sich bei dem Spiel nicht um ein MMORPG, weshalb es eigentlich nicht in die Liste gehört.

Insert

You are going to send email to