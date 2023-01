Rift sollte mal der große WoW-Killer werden – Was wurde aus dem MMORPG?

Rift ist ein Fantasy-MMORPG vom Entwickler Trion Worlds, das 2011 erschien. Zum Release wollte es besser sein, als World of Warcraft – Mittlerweile liegt es im Sterben.

Was ist das für ein Spiel? Vom Gameplay erinnert Rift stark an WoW, kommt aber mit einer eigenen Mechanik daher: Den “Rifts”. Diese befinden sich in der Spielwelt und bieten Spielern große Welt-Events.

Das MMORPG bietet ein flexibles Klassensystem mit 3 Rassen und 36 sogenannten Seelen, wodurch die Spieler zahlreiche Kombinationen spielen können. Ihr spielt einen auserwählten Helden, der das Königreich Telara beschützen muss.

Außerdem bietet Rift klassische PvE- und PvP-Inhalte, für die es jahrelang regelmäßige Updates und große Erweiterungen gab.

Seit 2013 ist Rift auch auf Steam spielbar. Dort erhält es in der gesamten Zeit 74 % positive Reviews.

Kein Content, nur aufgewärmte Events

Was passierte mit Rift? Das MMORPG erschien 2011 mit einem Abo-Modell, wechselte ein Jahr später allerdings auf Free2Play. Es konnte anfangs nicht genug Spieler überzeugen und bot daher nur noch ein optionales Abonnement an.

Im Jahr 2018 kaufte der deutsche Publisher gamigo das Studio Trion Worlds auf. Dann wurde es erstmal still und Spieler fragten sich, wann neue Inhalte kommen würden. Die Entwickler entschieden dann, lieber viele kleinere Patches zu veröffentlichen, anstatt wenige große.

Das funktionierte bisher gar nicht. 2021 gab es nur Events, die vorher schon einmal da waren. Für Anfang 2022 kündigte gamigo dann ein Update an, auf das die Fans im Dezember immer noch warteten. Als “neuen Content” bekam Rift dann den alten Battle Pass – neu aufgewärmt.

2018 startete zudem ein Classic-Server von Rift. Der war anfangs sehr beliebt, hatte aber anscheinend zu viele Probleme und wurde von gamigo “schweren Herzens” aber ohne Begründung im März 2019 abgeschaltet.

Hier seht ihr einen Trailer von Rift aus dem Jahr 2017:

Droht Rift ein baldiger Tod?

Fehlende Updates und geringe Spielerzahlen lassen darauf schließen, dass Rift vielleicht nicht mehr lange durchhält. MeinMMO-Autor Alexander Leitsch sagt voraus, dass das MMORPG Rift zu denen zählt, die 2023 sterben werden.

Laut SteamDB waren in den letzten 24 Stunden im Peak nur knapp 200 Spieler online. Hinzu kommen noch die Spieler, die den eigenen Client von Rift nutzen. Es sind in Wirklichkeit also etwas mehr als 200 Spieler. Für ein Genre, das von hohen Spielerzahlen lebt, sind diese Werte aber trotzdem kritisch.

Auf der offiziellen Website sowie auf Steam postet gamigo zwar Neuigkeiten. Doch bei den letzten News handelte es sich erneut um aufgewärmten Content. Auch Gewinnspiele fanden anscheinend statt, doch neue Inhalte sind nicht in Sicht.

Was denkt ihr über das MMORPG? Glaubt ihr, dass gamigo Rift bald abschalten wird? Oder hält sich das Spiel aufgrund seiner treuen Fans? Habt ihr es mal ausprobiert und eigene Erfahrungen darin gesammelt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

