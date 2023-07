Meet Your Maker ist ein Shooter der anderen Sorte. Denn er versucht geschickt Doom und Spiele wie Mario Maker zusammenzubringen. Dazu ist das Spiel gewissermaßen zweigeteilt. Während ihr in einem Teil aktiv in der First-Person durch knifflige Dungeons und Outposts lauft, erstellt ihr genau diese in der anderen. Denn ihr selbst sollt zum tödlichen Schöpfer dieser Fallen und Dungeons werden. Und je mehr Leute ihr in eurem fiesen Meisterwerk zur Strecke bringt, desto mehr Punkte gibt es. Wenn ihr also gerade keine Lust mehr habt, selbst zu schießen und zu sterben, schaut doch anderen dabei zu, wie sie sich an euren Fallen die Zähne ausbeißen.