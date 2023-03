PS Plus: Spiele im April sind bekannt – Beliebtes Maskottchen bringt 83er-Score auf Metacritic mit

Die Spiele für PS Plus Essential im April 2023 für die PS5 und PS4 stehen fest. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche Spiele gibts im April 2023? Auch im April 2023 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Abo holen könnt:

Sackboy A Big Adventure – PS4 / PS5

Tails of Iron – PS5 / PS5

Meet Your Maker – PS4 / PS5

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die „PS Plus“-Spiele sind immer an dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

04. April 2023 / 12:00 Uhr: PS Plus – Spiele verfügbar

Die Rückkehr eines PlayStation Helden

Sackboy A Big Adventure: Sackboy ist auf der PlayStation sowas wie ein legendärer Held, sogar eine Art Maskottchen.

Mit „Sackboy A Big Adventure“ kehrte die Kultfigur in einem 3D-Plattformer zurück und hat auch einen Online-Mulitplayer im Gepäck. Auf der Review-Plattform Metacritic hat das Spiel einen guten 83er-Score für PS4.

Den Story-Trailer zu Sackboy A Big Adventure binden wir euch hier ein:

Tails of Iron: In dem düsteren Indie-Spiel Tails of Iron schlüpft ihr in die Rolle der königlichen Ratte „Redgi“ und müsst euer Königreich von dem grausamen Frosch-Clan befreien.

Das Action-RPG zeichnet sich vor allem durch sein charmantes 2D-Setting aus. Die PS5-Version des Ratten-Abenteuers erzielte auf Metacritic einen 81er-Score.

Den Launch-Trailer von Tails of Iron seht ihr hier:

Meet your Maker: Meet your Maker verbindet ein apokalyptisches Setting, das an Doom erinnert, mit dem Gameplay von Mario Maker. Das Spielprinzip setzt auf zwei Gruppen von Spielern: den Buildern und den Raidern.

Die Builder bauen verschiedene Level mit haufenweise Fallen und Monster, die dann von den Raidern bewältigt werden müssen.

Wollt ihr mehr zu Meet your Maker erfahren, schaut euch hier den Reveal-Trailer an:

