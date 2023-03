PS Plus zeigt heute die neuen kostenlosen Spiele für PS5 – Doch das Erste können sie gerne behalten

Wie jeden Monat schaut MeinMMO-Redakteur Maik Schneider gespannt auf die neuen Spiele von PS Plus Essential. Ein Titel wurde dieses Mal schon früher vorgestellt und der kommt sogar direkt zum Release. Aber mehr als „zur Bibliothek hinzufügen“ ist da für ihn wirklich nicht drin.

Am ersten Dienstag eines Monats kommen die neuen Spiele von PS Plus Essential. Den Mittwoch davor werden erfahrungsgemäß die neuen Spiele vorgestellt:

29.03.23 / 17:30 Uhr: PS Plus – Spielevorstellung

04.04.23 / 12:00 Uhr: PS Plus – Spiele verfügbar

Während in den letzten Monaten immer Leaks dafür gesorgt haben, dass wir die Spiele bereits früher kennen, hat Sony dieses Mal selbst dafür gesorgt, dass zumindest ein Titel schon bekannt ist: Meet Your Maker.

Schon seit der ersten Vorstellung des Spiels dachte ich: „Das wird nix“.

Ich war damals bei einem Roundtable-Interview mit den Entwicklern, die auch für den asymmetrischen Grusel-Hit Dead by Deadlight verantwortlich sind. Ich habe dann eine neue Dating-Sim der DbD-Entwickler vorgestellt und nicht Meet Your Maker – das sagt womöglich schon alles.

Warum mich der Titel so skeptisch macht, erkläre ich weiter unten. Hier erst einmal der PlayStation-Trailer zum Day-1-Release:

Meet Your Maker – Mehr Nische geht kaum

Das Spiel ist im Grunde eine Mischung aus Mario Maker beim Gameplay und Doom beim Setting.

Einerseits baut ihr als „Builder“ Level für andere Spieler, die sie nicht überleben sollen. Dafür stehen euch viele Objekte zum Erstellen von Umgebungen zur Verfügung, aber Fallen und Monster, denen ihr bestimmte Laufrouten zuordnen könnt.

Andererseits gibt es eben die „Raider“, die sich nicht von ein paar Schwierigkeiten aufhalten lassen und versuchen, die kreativen Mord-Bauwerke der Builder durchzuspielen. Raider können sich Loadouts zusammenstellen und damit unterschiedliche Waffen sowie Vorteile auswählen.

Bestimmte Fortschritte sollen auf beiden Seiten für Motivation sorgen – Raider schalten neue Ausrüstung frei, Builder bekommen Bau-Ressourcen und neue Spielzeuge für ihre „Outposts“.

Das alles spielt in einem apokalyptischen Setting, das sich nicht allzu ernst nimmt – wie schon der Trailer zeigen möchte, mit seinem humoristischen Ansatz. Zudem ist ein Season-System geplant, das immer mehr Inhalte ins Spiel bringen soll.

Ein „Outpost“ in Meet Yout Maker mit kreativem Mauerwerk.

Ich bin ein großer Fan von Mario Maker. Eine Plattform mit dem Potenzial, unendlich viele Mario-Level zu erstellen – ein Traum für alle Jump’n’Run-Grinder, die gern dutzende Versuche in ein schwieriges Level stecken.

Doch Mario ist legendär, bringt Nostalgie mit und erinnert an die Kindheit. Bei Meet Your Maker schreckt mich schon das Setting und die Optik ab. Dazu ist das Spielprinzip zu kompliziert und besonders beim Bauen hat man nicht direkt diesen „Gameplay-Kick“, der für Befriedigung sorgt.

Nach meiner Einschätzung gibt es kaum Spieler, die auf den ersten Blick sagen: „Wow, das Spiel wird mich den ganzen April beschäftigen“. Das ist allerdings eine wichtige Voraussetzung, wenn man mit einem Service-Spiel längerfristig Erfolg haben möchte.

Die ersten Wochen sind entscheidend für den Aufbau einer Spielerbasis, deswegen ist die Entscheidung für PS Plus zum Release grundsätzlich gut. Aber es kann auch ein Signal dafür sein, dass die Entwickler bei ihren Analysen bereits gesehen haben, dass die Zielgruppe für Meet Your Maker eher dürftig ist.

Ich werde die Finger vom Spiel lassen, sollte nicht gerade jemand aus meiner Multiplayer-Truppe ankommen und mich auffordern, seinen Outpost zu spielen. Kollege Phillip Elsner von der GameStar sieht das übrigens anders, falls ihr eine Gegendarstellung lesen wollt (via GameStar).

Die Entwickler Behaviour Interactive haben mit Dead by Daylight einen dicken Überraschungs-Hit gelandet, der bis heute viele Spieler versammelt und eine starke finanzielle Basis für das Studio darstellt.

Das Selbstbewusstsein dieses Erfolgs führte nun offenbar zu Meet Your Maker, mit dem man dieses Kunststück wiederholen möchte – ein Nischenspiel zu großem Erfolg zu führen.

Was mir an Meet Your Maker gefällt, ist die Einbeziehung der Spieler in die Spielwelt. Man selbst erschafft Teile des Gameplays, fühlt eine gewisse Verbundenheit zum Spiel. Bis heute bin ich stolz auf mein einziges, gebautes Level in Mario Maker.

Doch Meet Your Maker richtet sich bereits optisch nicht an eine breite Masse und bleibt beim Gameplay ebenfalls sehr nischig. Für mich mal wieder ein Spiel von PS Plus Essential, das sie gern behalten dürfen.

Mich interessiert jedoch auch eure Meinung zum Spiel. Diskutiert mit mir in den Kommentaren über das neue Meet Your Maker.

