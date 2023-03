Ein Spiel war 2014 der Zeit so weit voraus, dass nicht mal die neue Konsolen-Generation mithalten konnte

2014 war ein ereignisreiches Jahr, das vor allem den Zeitraum der Veröffentlichung einer neuen Konsolen-Generation markiert – die Xbox One und PS4. In diesem Jahr wurde zudem auch einer der größten Flops des Entwicklerstudios Ubisoft veröffentlicht, welches von vielen Fans mit großer Hoffnung erwartet wurde. Kennt ihr noch Assassins Creed Unity?

Welches Spiel ist gemeint? Es handelt sich hierbei um Assassins Creed Unity, das Spiel, welches am 11. November 2014 für die damaligen Next-Gen-Konsolen veröffentlicht wurde. Das Game bleibt noch vielen bis heute im Gedächtnis jedoch nicht im positiven Sinne.

Verheerende Bugs und Fehler sowie schlechte Optimierungen sorgten in der Community für Aufruhr und Unmut, obwohl das Spiel viele Neuerungen und ein spannendes Setting in der Französischen Revolution bieten sollte. Trotz neuer Konsolengeneration oder eines starken Gaming-PCs war das Spielen dieses Spiels kein leichtes unterfangen. So rutsche es schnell für viele Fans der Reihe in die Sparte von Games die man besser nicht anfassen sollte.

Unity galt als eines der meist erwarteten Titel seiner Reihe

Warum ist Assassins Creed Unity ein Flop geworden? Um zu verstehen, weshalb Assassins Creed Unity ein Flop wurde, muss man zu den Anfängen der Entwicklung gehen. Ubisoft begann mit einem Team unter der Leitung von Alex Amancio und James Therien 2010 Unity zu entwickeln. Zu der Zeit sollte es einer der ersten Titel werden, der sich der neuen Hardware der damaligen Next-Gen-Konsolen bemächtigt.

Eine schöne Grafik, die so im Spiel nicht ganz existierte.

Als Setting galt die Französische Revolution und auch für die Grafik wurde eine neue Engine entwickelt, die für realistischere Momente sorgen sollte. An neuen Features durfte es auch nicht mangeln und so entwarf das Team ein Parkour-System, um den Fans noch mehr Freiheiten in der Fortbewegung zu bieten.

Obwohl diese Dinge auf den ersten Blick sehr ansprechend wirken, stand das Team vor einer großen Herausforderung und das war die Spezifikation der neuen Konsolen. Man wusste laut James Therien nicht, wie mächtig die Konsolen sein werden und so arbeiteten die Teams hinter Unity ohne einen direkten Richtwert der Leistungen der Next-Gen.

Das Spiel galt bis dahin noch als unbekannt und keiner außer Ubisoft wusste über das Spiel Bescheid, bis Leaks am 19. März 2014 die Gaming-Seite von Kotaku (via kotaku.com) erreichten und einige Bilder mitsamt Titel offenbarten.

Nach dem Leak bestätigte Ubisoft das Spiel und veröffentlichte auf der E3 auch den Trailer zu Unity. Die Fans waren außer sich und die Vorbestellungen schossen trotz nahenden Release am Oktober in die Höhe.

Alles schien nach Plan zu laufen, bis die Gaming-Seite GameSpot (via gamespot.com)einige Tage vor dem Release Videos veröffentlichte, in denen massive Bugs des Spiels demonstriert wurden:

Probleme mit der Framerate

Erhebliche Verzögerungen in Menüs

NPCs, die verschwanden und wieder auftauchten

Mängel der Kollisionserkennung

Gesichtslose Charaktere

Diese Gesichter vergisst man nie wieder (via gameradar.com)

Das sorgte dafür, dass Ubisoft den Release um einige Tage verschob und den Spielern sogar das erste DLC schenkte. Trotz Verschiebung und vieler Patches danach, ist das Spiel noch heute in einem desolaten Zustand und markiert einen Punkt bei Ubisoft, in der die Entwicklung ihrer Spiele einen neuen Weg einschlagen sollten.

Man könnte meinen, Ubisoft hat Unity für eine Plattform entwickelt, die zu der Zeit noch nicht leistungsstark genug war.

Wie waren die Titel nach Unity? Nach Unity folgte 2015 der Titel Assassins Creed Syndicate, welches nicht ganz so bescheiden war. Danach folgten Titel wie Origins und Odyssey mit größeren Maps und neuen Settings, die eine längere Entwicklungszeit genossen. Auch Valhalla welches sich wie ein Dark Souls anfühlt, konnte Spieler begeistern. Somit rückte kein weiteres Spiel des Franchises von Ubisoft in den Schatten, welches Unity geworfen hatte.

Was haltet ihr von Assassins Creed Unity? Habt ihr das Game zum Release auch krass gefeiert und wurdet ihr dann enttäuscht? Oder habt ihr lieber die Finger davon gelassen?

