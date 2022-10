Nach 4.386 Stunden meistert ein Twitch-Streamer das „unschaffbare“ Level in Super Mario Maker

Mehr als 4.000 Stunden knabberte der Erschaffer des härtesten Mario-Levels aller Zeiten an seinem Werk in Super Mario Maker. Jetzt hat der Twitch-Streamer ChainCHomBraden bewiesen: Es ist machbar.

Viele von euch erinnern sich sicher noch an die „Super Mario“-Spiele aus der Jugend. Das waren oft die Anfänge des Gamings und damals schon mitunter recht knackig. Es gibt aber eine eingeschworene Gemeinde an Mario-Fans, die die offiziellen Level als viel zu einfach abtun und stattdessen noch deutlich härtere Varianten im „Super Mario Maker“ erschaffen. Die Schwierigkeit reicht hier von „Kindergartenmodus“ bis hin zu „Höllenqual“ – und dann gibt es da noch ein Level, das alle anderen aussticht.

Die Rede ist von „Trials of Death“, der bisher wohl härtesten Mario-Map überhaupt.

Der Erschaffer der Map „ChainChompBraden“, hat das Level im Jahr 2016 gebaut und versucht seither zu beweisen, dass man die Karte auch wirklich erfolgreich abschließen kann. Dieser Aufgabe hat er fast 6 Jahre gewidmet – oder eine Spielzeit von 4.386 Stunden.

Was ist daran so besonders? Wer sich jetzt fragt, was denn daran so besonders sei, ein selbst gebautes Level zu bewältigen, der sollte einfach mal einen Blick auf das eingebundene Twitch-Video werfen. Dann bekommt man sehr schnell einen Eindruck davon, wie abgedreht die „Trials of Death“ eigentlich sind und was für eine Leistung es ist, dieses Level zu bewältigen:

Denn die Trials of Death erlauben keinen einzigen Fehler und benötigen nicht nur perfekte Kenntnis des Levels, sondern auch von sämtlichen Mario-Mechaniken. So muss man an einigen Stellen gleich drei Koop-Panzer gleichzeitig verwenden, um so in der Luft weitere Sprünge auszuführen. Das gelingt aber nur, wenn man die Panzer im genau perfekten Bruchteil einer Sekunde abfeuert, sodass sie auf den Frame genau an der Stelle sind, die man für den weiteren Absprung benötigt.

ChainChompBraiden hat seinen eigenen Erfolg auch nach Tagen noch nicht ganz verarbeitet – aber das ist wohl wenig verwunderlich, wenn man einer Aufgabe über 4.000 Stunden Zeit gewidmet hat und sie dann endlich abschließen kann.

Habt ihr euch bereit an den harten „Super Mario Maker“-Levels versucht? Oder lasst ihr von so etwas bewusst die Finger, um Frust zu vermeiden?

Mario-Fans können sich übrigens freuen, denn schon bald kommt ein Film in die Kinos.