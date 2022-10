Erster Trailer zum „Super Mario“-Kinofilm – Komplett aus CGI

Was haltet ihr vom ersten Trailer? Habt ihr richtig Bock auf diesen Kinofilm? Oder ahnt ihr übles für eine CGI-Variante des Mario-Films? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Wann ist Release des Mario-Kinofilms? Laut Planung soll es im April 2023 so weit sein. Man geht aktuell von einem Start-Termin am 6./7. April aus.

Worum geht es in dem Film? Wie der erste Teaser bereits verrät, scheint man die klassischste aller Mario-Geschichten verfilmt zu haben. Der König der Koopas, Bowser, fällt mit seiner fliegenden Festung in unterschiedliche Königreiche ein und unterwirft sie. Bowser giert dabei offenbar nach der Macht der Sterne, die man in so vielen Mario-Spielen sammeln muss. Ihnen wohnt fast immer eine ganz besondere Magie inne.

Der erste Trailer eines anstehenden Films von „Super Mario“ wurde veröffentlicht. Schaut euch hier an, was der Film zu bieten hat.

