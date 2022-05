Dead by Daylight kriegt bizarres Spin-off auf Steam – Lässt euch eure Lieblings-Killer daten

Dead by Daylight ist ein fieses Horror-MMO, das mit unseren tiefsten und ältesten Ängsten spielt. Außerdem hat sich eine interessante Community um den Titel versammelt, die man durchaus als „lüstern“ bezeichnen kann. Die Entwickler greifen das auf und bringen im Sommer ein anzügliches Spin-off.

Wie … und was? Jup, ich musste auch erst meinen Kalender checken, doch der 01. April ist lang vorbei. Es stimmt: Dead by Daylight, bekannt für brutale Horror-Action, bekommt im Sommer ein Spin-off auf Steam. Und es handelt sich dabei um einen Dating-Simulator.

Wir von MeinMMO konnten schon vor der offiziellen Enthüllung mit den Entwicklern sprechen und zeigen euch im Detail, was es mit diesem bizarren Spin-off auf sich hat.

Den ersten Trailer zu „Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim“ binden wir euch hier ein:

Was passiert hier? Die Verantwortlichen vom Studio Behaviour Interactive wollen das Universum rund um Dead by Daylight ausbauen. Dazu erscheint im Sommer ein Spin-off auf Steam.

In „Hooked on You“ bekommt ihr die zweifelhafte Chance, eure Lieblings-Charaktere aus dem Spiel zu daten. Zum Start stehen 4 der Mörder zum Anflirten bereit:

Die Jägerin

Der Fallensteller

Das Gespenst

Der Geist

Wie schon dutzende Kuppel-Serien davor, erkennt auch Dead by Daylight das romantische Potenzial einer tropischen Insel mit malerischen Stränden und bringt euch mit gefährlichen Psychopathen zusammen auf die wunderschöne „Mörderinsel“.

Hooked on You entsteht in Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Psyop. Wenn ihr euch ansehen wollt, wie so ein Spiel aussieht, werft einen Blick auf die Dating-Sim mit Colonel Sanders von Kentucky Fried Chicken (via YouTube).

Ihr könnt mit den Killern flirten, eine Beziehung aufbauen und euch näher kommen. Mathieu Côté, Head of Partnerships bei Dead by Daylight, erklärte das ein wenig genauer:

Sie sind dieselben Killer, die ihr von Dead by Daylight kennt, doch in einer etwas anderen Version. Sie sind natürlich etwas verspielter, aber immer noch genauso irre und gefährlich wie im Hauptspiel. Der Entitus organisiert das Ganze und hat auch einen Grund dafür, diesen Ort zu erschaffen.

Côté stellt klar, dass es sich bei der Story nicht um offizielle Lore zum Spiel handelt. Allerdings gibt es neben den Neckerei mit den Killern auch eine Geschichte zu entdecken, die ins Spiel reinziehen soll – Horror, Humor und Romantik soll Hooked on You bieten.

Vorausgesetzt, ihr überlebt die ersten Annäherungsversuche an den Killer eures Herzens. Unsere Liste mit den besten Killern bekommt dadurch eine ganz neue Bedeutung:

Alle Killer in Dead by Daylight und wer der beste für dich ist

Wie kann sowas passieren? 2021 war ein großes Jahr für Dead by Daylight. Senior Producer Stefan Beauchamp-Daniel erklärt, dass DbD 50 Millionen Spieler erreicht hat und täglich um die 2 Millionen einloggen. Es sei Zeit, das Universum zu erweitern.

Dabei sei besonders das Feedback der Community gefragt. Mathieu Côté sagte dazu: „Ganz oben auf der Liste stand ein Dating-Simulator. Das hat uns überrascht. Aber es zeigt auch die lüsterne Natur unserer Fans […] das ist das, wofür wir uns entschieden haben (lacht)“.

Die Community von Day by Daylight ist dahingehend ein wenig „speziell“. Das Verhältnis zu den Killern und Überlebenden kann manchmal als „merkwürdig“ beschrieben werden, in einem romantischen Sinne.

So findet sich in den sozialen Medien viel Fan-Fiction, in denen die Spielfiguren friedlich miteinander leben und sogar Romanzen werden dargestellt. Scrollt man auf reddit ein wenig, finden sich schnell Beispiele für die etwas außergewöhnliche Beziehung einiger Fans zu den Protagonisten von Dead by Daylight:

Was gibt es noch zu wissen? Hooked on You startet im Sommer auf Steam mit 4 Killern im Portfolio. Ein genaueres Datum gibt es noch nicht. Mathieu Côté betont, dass es abhängig vom Erfolg des Spiels ist, ob mehr Killer oder auch Überlebende dazu kommen.

Außerdem startet bald eine Testphase für Dead by Daylight: Mobile, das bereits erfolgreich in Japan gestartet ist.

Für das Hauptspiel wurde ein Crossover mit dem Anime „Attack on Titan“ angekündigt und ein großes Event mit Resident Evil – Project W.

Außerdem startet das neuste Kapitel in Kürze auf dem Test-Server: Wurzeln des Grauens. Das bringt den neuen Killer „Dredge“, eine Überlebende und eine neue Map. Die Figuren wurden im Vorfeld korrekt geleakt.

Wir möchten gern wissen, was ihr von der Ankündigung haltet. Teilt eure Gedanken mit einem Kommentar.