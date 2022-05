Neuer Killer in Dead by Daylight aufgetaucht – Dredge teleportiert sich in euer Versteck

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Sobald es offizielle Infos zum neuen Killer gibt, erfahrt ihr davon auf MeinMMO. Welchen Killer ihr bis dahon spielen solltet, könnt ihr hier auswählen: Alle Killer in Dead by Daylight und wer der beste für dich ist – April 2022

Es gibt jedoch Vermutungen, nach denen das Gespann mit dem neuen Chapter rund um das Jubiläum zum 6. Geburtstag von Dead by Daylight angekündigt wird. Der Geburtstag des Spiels ist am 14. Juni 2022.

Ist die Fähigkeit geladen, kann Dredge die Map für 60 Sekunden in totale Dunkelheit hüllen – Überlebende sehen nichts. In der Zeit kann sich der Killer schneller teleportieren und hat keinen Terror-Radius.

Was kann Dredge? Der Killer zeigt in der Pre-PTB-Form 2 interessante Fähigkeiten: „The Gloaming“ und „Nightfall“.

Durch einen Leak gibt es Infos zu einem neuen Killer von Dead by Daylight – Dredge. Die fiese Gestalt erinnert an einen misslungenen Besuch beim Fleischer und hat es besonders auf die Schrank-Verstecke im Spiel abgesehen. MeinMMO zeigt euch die Details.

