Dead by Daylight: Fieser Schweine-Killer geht „afk“, bringt so alle um

Dead by Daylight ist im Herzen ein spannendes Horror-Spiel, doch hin und wieder nehmen Partien so absurde Züge an, dass man einfach nur grinsend den Kopf schütteln muss. So ist es vor Kurzem in einer Runde geschehen, bei der alle 4 Überlebenden gleichzeitig den Tod fanden – ohne, dass der Killer sich bewegt. Die Spieler hatten schlicht keine Chance gegen das Schwein.

Was ist passiert? Im Subreddit von Dead by Daylight hat der Spieler NaNiBy einen kleinen Clip veröffentlicht, der das unrühmliche Ende von ihm und seinen Mitspielern zeigt. Sie kämpfen gegen Amanda Young aus der SAW-Reihe – besser bekannt als das „Schwein“. Alle 4 Überlebenden haben eine umgedrehte Bärenfalle auf dem Kopf und der Timer tickt bedrohlich nahe dem Ende entgegen. Doch keiner ist in der Lage, seine Bärenfalle zu entfernen – denn das Schwein ist genau vor der rettenden Box in Stellung gegangen und wartet dort ab, sodass niemand die Box durchsuchen kann, als wäre sie afk.

Das grausame Ende: Alle 4 Überlebenden sterben zeitgleich durch die Bärenfallen – etwas, das extrem selten vorkommt.

Wie funktioniert das? Die umgedrehte Bärenfalle vom Killer „Schwein“ hat mehrere Komponenten. Eigentlich ist ihr primärer Zweck, das Spiel auszubremsen und die Überlebenden von den Generatoren abzuhalten – zum Tod soll es durch diese Falle nur selten kommen. Auf dem Kopf platziert, macht die Falle erst einmal nichts. Erst, wenn der nächste Generator vollständig repariert wird, aktiviert sich die Falle und ein Timer beginnt zu laufen.

Die Überlebenden müssen nun mehrere Boxen durchsuchen, denn nur in einer davon ist der Schlüssel, mit dem sie die Falle entfernen können.

Die Überlebenden wissen allerdings nicht, in welcher Box ihr Schlüssel ist – denn das wird jedes Mal zufällig bestimmt. Auch der Killer weiß das nicht. Wenn der Killer also eine solche „Taktik“ anwenden will, muss er einfach raten und sich für eine Box entscheiden.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Ziemlich gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schlüssel von allen Überlebenden in der gleichen Box ist, fällt schon niedrig aus. Doch die Chance, dass nicht nur alle Schlüssel in der gleichen Box sind, sondern der Killer auch noch korrekt rät und die exakt richtige Box blockiert, ist noch kleiner – sie liegt bei ungefähr 0,39 %.

Hinzu kommt, dass der Killer für diese Strategie auch noch ein sehr seltenes Addon benutzen muss, damit alle Überlebenden bereits mit einer Bärenfalle auf dem Kopf beginnen.

Community reagiert begeistert: Bei der DbD-Community kommt dieser Clip recht gut an. Mehr als 8.700 Upvotes in weniger als 24 Stunden sind eine ziemliche Seltenheit in diesem Subreddit. Die Kommentare sind eher amüsiert.

So schreibt solin88:

„Das ist erstaunlich ‚in character‘ für Amanda. Kein Spiel, nur Opfer.“

Der Spieler whiplash308 meint deutlich amüsiert:

„Verdammt, ein Skill-Problem bei euch Vieren, ihr wurdet eindeutig vom Killer gekonnt besiegt. /s“

Habt ihr auch schonmal eine solche Begegnung mit einem Schwein in Dead by Daylight gehabt? Oder seid ihr froh, bisher von solchen Strategien verschont worden zu sein?