Der Trickster in Dead by Daylight wurde in Windeseile zum Fan-Liebling. So manch einer freut sich schon darauf, von ihm ‘richtig hart aufgehangen’ zu werden.

Die Community von Dead by Daylight ist ein ziemlich bunt gemischter Haufen. Während sich an einem Tag noch zwei Parteien über das neue Interface zerfleischen, teilt der neue Killer „The Trickster“ die Spieler wieder in zwei neue Lager.

Die einen finden, dass der bunte K-Pop-Look nicht in ein Horror-Spiel passt. Die anderen finden, dass der Trickster sie gerne mal richtig durchmorden dürfte, denn er ist einfach viel zu heiß.

Was ist der Trickster? Der Trickster ist der neuste Killer in Dead by Daylight und bisher nur auf dem PTR spielbar. Im Gegensatz zu vielen anderen Horror-Gestalten des Spiels, hat er noch einen komplett menschlichen, nahezu makellosen Körper, den er auch gerne zur Schau stellt. Er trägt zwar eine grellgelbe Jacke, aber ein Oberteil braucht der gute Herr nicht.

Der Trickster – zu heiß für Dead by Daylight?

Der Trickster ist ein K-Pop-Künstler mit einer recht düsteren Hintergrundgeschichte. Er ermordete einige seiner Fans, nahm ihre Schreie auf und ließ die dann in seine Musik einfließen. Mehr zu seiner Story haben wir hier erklärt.

Trickster wurde zum Sex-Symbol: Innerhalb weniger Stunden wurden die Foren, Twitter und das „Dead by Daylight“-Subreddit von Memes und Fanarts überflutet. Nach den ersten besorgten Reaktionen im Stil von „Oh no, he’s hot.“ („Oh nein, der sieht ja heiß aus.“), kamen auch schon die ersten Bilder und Memes hervor. Einige davon seht ihr hier auf der Seite.

Begünstigt wird das aber auch durch die Darstellung des Tricksters im Spiel. Während der „Warte-Animation“ in der Lobby machen alle Killer irgendwelche Gesten und Mimiken. Meistens werden die Waffen kontrolliert oder sich suchend umgeschaut. Auch der Trickster schaut sich um, fokussiert dabei aber ganz bewusst den Spieler. Er dreht sich zur Kamera entgegen und wirft dem Spieler ein süffisantes Zwinkern zu – so als wisse er genau, dass er hier der vergötterte Star der Show ist.

So manche SpielerInnen wünschen sich offenbar, dass der Trickster sie in einer Verfolgungsjagd einholt und dann nicht an einen Fleischerhaken, sondern ins nächste Hotel verschleppt.

Schon Wochen vor der Veröffentlichung ist der Trickster damit quasi zum Sex-Symbol in Dead by Daylight geworden.

DbD-Spieler sind sonderbar: Wer es jetzt total sonderbar findet, einen verrückten Killer so zum Sex-Symbol zu stilisieren, muss dazu noch wissen, dass das in der Community von Dead by Daylight durchaus Tradition hat.

Was vor Jahren mal als kleiner Witz angefangen hat, ist inzwischen in der Community weit verbreitet und zumeist auch mit einem Augenzwinkern zu sehen. So gibt es seit Jahren die Wünsche der Fans, doch endlich einen „Shirtless Myers“ als Skin für Michael Myers zu haben.

Dass jetzt endlich ein Killer ohne richtiges Oberteil ins Spiel kommt, sorgt unter diesen Fans für positive und amüsierte Stimmung.

Zuletzt sei gesagt, dass die hier gezeigten Memes und Bilder alle noch relativ seicht sind. Wenn man einen kurzen Blick in das „DbDGoneWild“-Subreddit wirft, dürfte man sich wundern, wie viel explizite Fan-Art innerhalb nur eines Tages entstehen kann. Aber die Seite aufzurufen, fällt unter euer ganz persönliches Risiko …

Was haltet ihr vom neuen Killer „The Trickster“? Ist das eine coole und interessante Ergänzung der Killer in Dead by Daylight? Oder passt der Stil überhaupt nicht in das Horror-Spiel?