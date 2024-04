Dead by Daylight macht das, was es am besten kann: Die Fetische der Fans erfüllen

Dead by Daylight hat einen neuen Spielmodus gebracht. Viele dachten, es sei nur ein April-Scherz – doch der ist deutlich größer geworden. Im wahrsten Sinne.

Bei vielen Spielen ist es inzwischen eine gute Tradition geworden, sich zum 1. April einen kleinen Scherz mit den Spielern zu erlauben. Da werden gerne mal unsinnige Spielmodi angekündigt oder Fake-Patch-Notes veröffentlicht. Einige Spiele jedoch gehen einen Schritt weiter und bringen tatsächlich einen neuen Spielmodus, der eigentlich viel zu albern wäre. Genau diesen Schritt wagt Dead by Daylight und macht den Killer groß – richtig groß.

Was ist das besondere an dem Modus? Der „My Little Oni“-Modus ist extrem schnell und eine Partie dürfte in zwei bis drei Minuten vorüber sein. Denn während der Killer riesengroß ist und quasi über die ganze Map zu sehen ist, sind die Überlebenden sehr klein. Sie können Paletten zwar umwerfen, aber nicht über diese klettern. Außerdem haben sie nur ein einziges „Leben“. Sollten sie einmal zu Boden gehen, kann der Oni sie direkt töten – indem er auf sie drauftritt.

Was hat das mit Fetischen zu tun? Dead by Daylight hat schon immer eine ganz besondere Beziehung zu den Fans gehabt, die sich in den Foren und im Subreddit immer wieder eher anstößige Inhalte wünschen. Das hatte die Entwickler sogar dazu bewogen, ein ziemlich makabres Dating-Game zu veröffentlichen. Auch wurden einige Killer bereits zu Sex-Symbolen ernannt.

Mit „My little Oni“ hat Dead by Daylight auch gleich einen Fetisch der Fans erfüllt, denn der X/Twitter-Account des Spiels erklärte:

„Wir haben euer Feedback gehört und verkünden mit Stolz, dass ihr für begrenzte Zeit jemanden auf Euch treten lassen könnt in Dead by Daylight. Gern geschehen.“

Der Name „My little Oni“ ist dabei natürlich eine Anspielung auf die Kinderserie „My Little Pony“ – in der werden allerdings deutlich weniger Leute von einem verrückten Killer gejagt.

Wer Lust auf eine etwas andere Dead-by-Daylight-Erfahrung hat, kann den „My little Oni“-Modus direkt im Spiel ausprobieren, er ist noch bis zum 7. April aktiv.

Wie gefällt es euch, als Riesen-Oni durch die Welt zu stapfen und welcher Überlebender bekommt zuerst euren Fuß zu spüren?