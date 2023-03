Neues Mittelalter-MMORPG auf Steam setzt auf riesige Schlachten, begeistert ausgerechnet Shooter-Fans

Anvil Empires ist ein kommendes MMORPG auf Steam vom Entwickler SiegeCamp. Die sind auch für den Shooter Foxhole verantwortlich und teilt sich viele Gemeinsamkeiten, weshalb das Mittelalter-MMORPG dessen Fans anlockt.

Mit Foxhole landeten SiegeCamp einen Erfolg auf Steam. Der Shooter versetzt euch als Soldat in eine fiktive Welt in der ein Krieg ausgebrochen ist, angelehnt an den Zweiten Weltkrieg. Ihr werdet Teil einer Armee und nehmt an großen Schlachten teil.

Anvil Empires nutzt ein ähnliches Prinzip, spielt allerdings im Mittelalter. Nutzer in den Youtube-Kommentaren bezeichnen es daher als “mittelalterliches Foxhole”.

Baut eure eigene Stadt, die ihr bewirtschaftet

Was ist das für ein Spiel? Anvil Empires ist kein Shooter wie Foxhole, sondern ein MMORPG. Ihr spielt in einer mittelalterlichen Welt, in der ein Krieg herrscht, und seid Teil davon. Ihr spielt auf dem PC via Steam.

Spieler bauen eine eigene Siedlung auf, die nach und nach zu einer Stadt heranwächst. Ähnlich wie im Strategie-Klassiker Age of Empires. Dort bereitet ihr euch dann auf kommende Schlachten vor, indem ihr Waffen herstellt und Nahrung anbaut.

Hier seht ihr den Trailer des MMORPGs:

Außerdem setzt Anvil Empires auf weitere Inhalte:

Ihr seid an Land auf Pferden unterwegs, könnt aber auch mit Schiffen auf dem Meer fahren

Spieler sollen gemeinsam wirtschaften und Versorgungslager sowie Logistikketten errichten. Die Wirtschaft soll komplett von den Spielern abhängen.

Unterwegs könnt ihr Dörfer plündern

An den PvP-Schlachten sollen bis zu 1.000 Spieler gleichzeitig teilnehmen können

Shooter-Fans sind begeistert

Unter dem Trailer auf Youtube sind zahlreiche Nutzer zu finden, die sich auf Anvil Empires freuen. Die meisten von ihnen haben Foxhole gespielt und können es kaum erwarten, ein ähnliches Szenario in einem anderen Zeitalter zu erleben.

Wir fassen ein paar der Kommentare hier für euch zusammen:

Nyanarchist: “Ich habe mir schon lange ein mittelalterliches Spiel nach Foxhole-Art gewünscht, bei dem tausende Soldaten gegeneinander antreten. Kann es kaum erwarten.”

andrewmiller: “Sieht super aus. Foxhole ist auch ein großartiges Spiel.”

CreepyBanana: “Endlich kann ich als Bandit Bauern auf der Straße überfallen.”

Thekillerspartan716: “Wenn es richtig gemacht wird und kein Chaos voller Bugs ist, sehe ich mich viele Spielstunden darin haben.”

thehighhegemon: “Also ein mittelalterliches Foxhole. Ich bin aufgeregt.”

Wann erscheint Anvil Empires? Einen Release-Termin für das MMORPG gibt es derzeit noch nicht. Da gerade erst der Ankündigungstrailer erschien, könnte es noch eine Weile dauern. Auf ihrem Discord-Server sollen bald Informationen zur Pre-Alpha kommen.

Was sagt ihr zu dem MMORPG? Wollt ihr Anvil Empires mal anspielen, wenn es erscheint? Habt ihr Foxhole gespielt und freut euch nun ebenfalls auf ein ähnliches Spiel mit anderem Setting? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

