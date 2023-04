Neues Mittelalter-MMORPG auf Steam könnt ihr jetzt 12 Tage kostenlos testen

Reign of Guilds ist ein neues Mittelalter-MMORPG für den PC, das derzeit einen Playtest auf Steam am Laufen hat. Es lässt euch in der First-Person-Ansicht gegen gefährliche Monster, aber auch andere Spieler kämpfen. Dabei will es sich auf die “klassischen” Elemente von MMORPGs berufen.

Was ist das für ein Spiel? Reign of Guilds will zurück zu den Wurzeln des Genres und setzt dazu auf eine Mischung aus dunklem Mittelalter gepaart mit Fantasy-Elementen. Im Mittelpunkt stehen die Konflikte zwischen den Gilden, doch auch abseits davon soll es jede Menge zu tun geben.

Das MMORPG setzt auf eine große, offene Welt mit verschiedenen Kontinenten und Reittieren.

Zu Beginn erstellt ihr euch einen Charakter ohne Klasse und könnt die ersten Attributspunkte nach Belieben verteilen. Ab Stufe 16 müsst ihr euch entscheiden, ob ihr ein physischer, magischer oder universaler Charakter sein wollt. Danach habt ihr die Möglichkeit, euch auf eine von 14 “Mini-Klassen” zu spezialisieren.

Crafting spielt eine wichtige Rolle, weil ihr euch darüber die stärksten Items im Spiel selbst herstellen könnt. Außerdem verlieren die Waffen und Rüstungen mit der Zeit an Stärke, weil sie sich abnutzen. Ein abgenutzter Gegenstand auf Stufe 12 soll schlechter sein können, als ein brandneuer Gegenstand der Stufe 10.

Es gibt Player-Housing und ihr könnt als Gilde sogar eine ganze Stadt besitzen.

Für PvE-Fans wird es Dungeons und Weltbosse geben.

Beim Action-Kampfsystem des Spiels müsst ihr selbst aktiv zielen. Tab-Targeting wie in WoW wird es nicht geben.

Der große Fokus des Spiels liegt jedoch auf dem PvP. So wird es Gildenkriege mit bis zu 150 Spielern geben, in denen um die Festungen gekämpft wird. Über 60 verschiedene Burgen sind enthalten. Außerdem gibt es PvP in den meisten Gebieten der offenen Welt mit einem ausgeklügelten Karma-System.

Wer immer nur “böse” Feinde ausschaltet, wird irgendwann zum Heiligen gekürt. Er braucht keine Strafen fürchten und bekommt sogar Rabatte bei Händlern. Wer jedoch wehrlose Opfer außerhalb seiner Level-Reichweite angreift, wird zum “Psycho”. Diese verlieren einen Teil der Ausrüstung und der Erfahrungspunkte, wenn sie getötet werden. Außerdem wollen ab einem gewissen Punkt die Händler nicht mehr mit einem sprechen.

Einen ersten Einblick ins Gameplay bekommt ihr hier:

Auf welches Bezahlsystem setzt Reign of Guilds? Das MMORPG verzichtet vollständig auf direktes Pay2Win, aber auch “indirektes Pay2Win” soll es nicht geben. Damit meinen die Entwickler bestimmte Premium-Features, die häufig auch als Pay2Progress bezeichnet werden.

Im Gegenzug wird Reign of Guilds ein Pay2Play-Titel, den ihr auch noch kaufen müsst. Das bedeutet, dass ihr euch sowohl das Spiel einmalig holen müsst, als auch einen monatlichen Betrag bezahlt, um spielen zu können.

Kostenloser Playtest auf Steam läuft bis zum 7. Mai

Wann könnt ihr Reign of Guilds spielen? Aktuell haben die Entwickler den dritten offiziellen Playtest für das Spiel gestartet. Dieser läuft seit dem 24. April und bleibt noch bis zum 8. Mai um 2:00 Uhr nachts online.

Für die Teilnahme müsst ihr nur die Steam-Seite besuchen und dort den Zugriff für den Playtest anfordern. Ihr bekommt diesen sofort und könnt direkt mit dem Download beginnen.

Neu im Test sind die Gildenkämpfe, weswegen dieser auch insgesamt 14 Tage laufen soll.

Wann erscheint Reign of Guilds? Wann das Spiel tatsächlich erscheinen soll, ist aktuell unklar. Reign of Guilds erhält zwar regelmäßig Updates auf Steam und die Entwicklung geht voran. Ursprünglich war der Release jedoch für 2021 geplant. Ein weiteres Datum war das erste Quartal 2023, das ebenfalls nicht eingehalten wurde.

Was sagt ihr zu Reign of Guilds? Spricht euch das Game an? Oder werdet ihr von der altbackenen Grafik und dem Abo-Modell eher abgeschreckt?

Wer 2023 auf ein neues MMORPG hofft, findet hier eine Übersicht der kommenden Games:

