Warframe: Mama macht Karriere – 21-Jährige fing als Praktikantin bei MMO-Studio an, ist heute der Boss

Die 31-jährige Rebecca Ford fing 2011 in Kanada als Praktikantin beim ziemlich glücklosen MMO-Studio Digital Extremes an. Damals war das Studio in so großer Finanz-Not, dass sie die KI „Lotus“ im MMO Warframe selbst einsprechen musste. Jetzt übernimmt Ford die Rolle des „Creative Directors“ beim SF-MMO.

Was ist so spannend an Rebbeca Ford? Ford fing im Januar 2011 als Praktikantin beim Studio „Digital Extremes“ an. Vorher hatte sie 4 Monate ein Sommer-Praktikum beim Pharmakonzern AstraZeneca absolviert. In ihrem neuen Job sollte sie sich um Facebook und Twitter kümmern, ein paar interne Präsentationen abliefern und helfen, wo sie gebraucht wird. Praktikanten-Job eben.

Das Studio Digital Extremes war damals in keinem guten Zustand: Im Wesentlichen machte man Ports oder Multiplayer-Teile von Spielen und musste sich mit Auftragsarbeiten irgendwie durchgeschlagen.

Ein Tiefpunkt war erreicht, als man 2013 das Action-Adventure „Stark Trek“ veröffentlichte: Das erhielt von der Fachpresse miese Wertungen um die 45 %.

Das „eigene“ Baby, ein Free2Play SF-MMO namens Warframe, war zwar seit 2000 in Entwicklung, als es dann aber im Jahr 2013 auf Steam kam, lief’s für einen Free2Play-Titel nur so mittelmäßig: etwa 10.000 Spieler erreichte Warframe im Schnitt. Das ist zum Leben zu wenig, und zum Sterben zu viel.

Dem Studio ging es damals so schlecht, dass die Praktikantin Rebecca Ford als Stimme der KI im Spiel, „Lotus“, eingesetzt wurde. Wie Ford in einem Interview Jahre später erklärte (via gamesindustry-biz):

„Als wir mit dem Spiel angefangen haben, mussten wir so viel improvisieren und mit Klebeband arbeiten, dass sie echt mich gefragt haben, ob ich eine Synchronstimme im Spiel sprechen kann – und den Charakter nennt man jetzt Space-Mom. Sie ist eine Art Cortana-Figur, wo sich rausstellt, dass sie dich gerettet hat […]

Praktikantin wird zur Community-Managerin und Weltraum-Mama

Wie ging’s weiter? Im April 2012 reichte es aber für die Festanstellung von Ford bei Digital Extrem.

In den nächsten Jahren verdiente sich die Kanadierin den Spitznamen „Space-Mama“, denn so wie sie als Stimme der KI in Warframe die Spieler betreute, arbeitete sie ab April 2012 als Community-Managerin und PR-Assistentin, sprach viel mit den Spielern, der Presse und wurde zur Stimme des Spiels.

Ford konnte auch gar nicht genug davon schwärmen, wie viel Spaß ihr Warframe selbst machte und wie gerne sie mit den Spielern sprach, zu denen sie bis heute nur als „Tennos“ spricht.

Warframe: Erfolgsrezept – Lotus ist „Stimme des Spiels“ in jeder Hinsicht

Plötzlich waren die Spieler da – Aufschwung im Jahr 2016

Wann kam der Aufschwung? Der Aufstieg von Rebecca Ford in der Firma geht mit dem Aufschwung von Warframe einher.

Denn im November 2016, drei Jahre nach Release, schaffte Warframe endlich den Durchbruch auf Steam: Plötzlich waren die Spieler da. 2014 und 2015 waren die Spielerzahlen auf Steam kontinuierlich nach oben geklettert: Warframe hatte immer mal wieder so 40.000 oder 50.000 gleichzeitig Spieler.

Im November 2016 schaffte Warframe mit der Erweiterung „The War Within – Der Innere Krieg“ den Sprung in die Top 3 auf Steam mit fast 70.000 gleichzeitigen Spielern. Auf Xbox One und PlayStation 4 war das Spiel auch schon immer wieder ein Gesprächs-Thema, gerade als Alternative zu Destiny, das da schon in die Kritik geraten war – und das PC-Spieler ohnehin nicht spielen konnten.

Die KI Lotus führt Spieler, die „Tennos“, durch Warframe.

Plötzlich galt Warframe als „Vorzeige-MMO“. Man erkannte, dass gute Sachen passieren, wenn man ein Spiel weiterentwickelt und auf das Feedback der Spieler hört.

Ford war 2016 von der Community-Managerin und der PR-Assistentin zur Chefin der „Live Operations und Community Producerin“ befördert worden. Im Dezember 2017 machte man sie zur Chefin der Live Operations und der Kommunikation.

Welche zentrale Rolle Ford in der Entwicklung von Warframe einnahm, konnte man daran sehen, dass das Magazin Forbes sie 2020 zu einer der „30 unter 30“ bei Videospielen krönte: Hier rechnete man ihr hoch an, dass sie die TennCon aus der Taufe hob, die Messe zum Spiel. Außerdem notierte man, dass die 50 Millionen Mitglieder der Warframe-Community sie liebevoll „Weltall-Mama“ getauft hatten.

Das neue Fantasy-MMO Soulframe brachte für Ford einen Karrieresprung:

Das ist jetzt der nächste Schritt: Nicht nur Warframe ist immer weiter gewachsen, sondern auch Digital Extremes. Als die Firma jetzt ein neues Fantasy-MMO ankündigte und der bisherige Creative Director, Steve Sinclair, von Warframe zu dem neuen Spiel wechselte, fiel die Wahl auf Rebecca Ford, um Warframe als „Creative Director“ weiterzuführen.

Ein beträchtlicher Sprung von der Praktikantin und Aushilfs-Synchron-Stimme über die „Stimme des Spiels“ hin zur Chefin, der Ford in 10 Jahren gelungen ist.

Das sagt sie:

In einem Interview mit Venture Beat sagt Ford, dass sie Respekt vor der neuen Rolle hat, die so viel mehr Druck mit sich bringt. Aber sie glaubt, sie kann jetzt die Ideen der Community in Updates und Änderungen übersetzen, die sehr viel Einfluss auf die Zukunft von Warframe haben werden.

Ford hofft darauf, dass die Fans ihr eine Menge Verständnis und Respekt entgegenbringen, während sie sich in der neuen Rolle zurechtfindet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Ford hat bereits angekündigt, die zusätzliche Last, zwei große MMOs zu betreuen, will Digital Extremes dadurch stemmen, dass man neue Leute einstellt. Jetzt hat man eine Science-Fiction und eine Fantasy-Branche.

Vielleicht ist unter den neuen Leuten, die Ford einstellt, ja wieder eine talentierte Praktikantin dabei.

Warframe ist für seine Quests bekannt:

Second Dream – Diese Quest hat die Art geändert, wie ich Warframe sehe