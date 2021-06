Warframe bringt erneut eine neue Klasse (Frame). Doch anstatt weiterer düsterer Gestalten, die zum finsteren Thema des Spiels passen, gibt es mit dem neuen Warframe Yareli eine Art putziges Anime-Mädchen. Passt das zusammen?

Was hat es mit neuen Warframe auf sich? Regelmäßig kommen neue Frames, so heißen in Warframe die Klassen, ins Spiel. Meist sind das finstere Gestalten, die Gegner mit Glasscherben zerlegen, deren Seelen zerfetzten oder sie gar auffressen.

Doch die neueste Kreation der Entwickler nennt sich Yareli und ist einem putzigen Anime-Mädchen nachempfunden:

Yareli hat ein fluffiges Röckchen und Rüschen-Ärmel

Sie ist sehr zierlich und feminin gestaltet

Zu ihren speziellen Waffen gehört unter anderem eine Pistole, die Blubberblasen verschießt

Ihre Animationen sind allesamt superputzig. So tänzelt sie ausgelassen herum, wenn sie nichts zu tun hat und malt große Herzen aus Wasser in die Luft. Außerdem kichert sie fröhlich vor sich hin.

All das klingt wie ein derber Stilbruch zu der düsteren, gruseligen Welt, die Warframe sonst darstellt. Dort ist nämlich unser Sonnensystem in ferner Zukunft von ekligen, verfaulenden Klonen überrannt und ein unmenschlicher Megakonzern beutet alles und jeden gnadenlos aus. Dazu kommen noch grauslige Mutanten-Viecher und eine Bedrohung aus uralter Zeit.

Wie passt da ein Anime-Girly-Frame rein?

Fans lieben den neuen Warframe

So kommt der neue Frame bei den Spielern an: Im oben gezeigten Dev-Stream der Entwickler schwärmt Community Managerin Rebecca „Space Mom“ Ford schon von der zuckersüßen Yareli und ist sich sicher, dass die Fans diese neue Klasse und ihren Look lieben werden.

Und tatsächlich hat sie recht. Die Stimmen aus der Community klingen positiv. So kommentierten Spieler bereits auf YouTube und Co:

Zenicical sagt: „Yareli hat Kniehohe Söckchen! Ich liebe sie jetzt schon!“

Supercalifragic meint: „Ich liebe ihren Look wirklich sehr!“

Friendly Neighbourhood Moth Boy: „Yarfeli erinnert mich an eine Meerjungfrau. Vielleicht kann sie Space-Haie rufen? Ich freue mich echt auf das Update!“

Kata Cutie: „Das Artwork für den neuen Warframe ist so schön!“

Negative Kritik scheint sich eher darauf zu konzentrieren, dass die Entwickler „eine einzigartige Art“ angeteasert haben, wie man Yareli bekommen kann. Da vermuten nämlich einige Spieler einen absurden Grind für seltene Fische.

Fun Fact: Yareli und ihr besonderer Look stammt aus einem Warframe-Anime-Fan-Art, das den Entwicklern wohl so gut gefiel, dass sie beschlossen, einen neuen Warframe dazu zu entwickeln. Dieses Vorgehen ist bei den Entwicklern von Warframe durchaus nichts Ungewöhnliches, denn schon einmal wurde ein Warframe mit Mithilfe der Community entwickelt.

Das Original-Anime-Fanart, aus dem Yareli stammt. Fans hoffen derweil auf die anderen vier Frames. Quelle: ArtStation

Die neue Klasse in Warframe hat eure Aufmerksamkeit erregt und ihr überlegt jetzt, erneut oder gar zum ersten Mal in Warframe einzusteigen? Dann solltet ihr euch unseren Artikel zum Spiel mit einem Interview einer erfahrenen Spielerin ansehen. Sie hat über 7.800 Stunden im Spiel verbracht und weiß daher Bescheid, wie es dem MMO-Shooter gerade geht und ob es sich noch lohnt, mitzuspielen.