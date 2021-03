Warframe ist ein Multiplayer-Online-Shooter von Digital Extremes, der vom Gameplay und Setting an Destiny erinnert. Ihr spielt in Warframe einen so genannten „T...

Wir empfehlen Warframe übrigens als einen der besten kostenlosen Shooter in 2021. Weitere findet ihr in unserem Artikel:

Spielt so, dass ihr Spaß habt. Das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte!

MeinMMO: Was würdest du aus eigener Erfahrung neuen Spielern empfehlen, die erst jetzt in Warframe einsteigen? Kannst du 4-5 verschiedene Tipps geben?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Corpus und die Grineer sind zwei gegnerische Fraktionen in Warframe, die ihr bekämpfen könnt. Bei den Liches, die zu diesen Fraktionen gehören, handelt es sich um besondere persönliche Gegner, die in euren Missionen erscheinen können. Diese Gegner können auf eine nur sehr bestimmte und aufwendige Weise besiegt werden.

Es könnte auch auf die neuen Liches zutreffen. Es kann also sein, dass du, je nachdem wie gut oder schlecht es läuft, mal eben so 4 bis 5 Stunden mit einem einzigen Lich beschäftigt bist.

Es kommen außerdem neue Missionen für den Railjack. Was dabei am Ende rauskommt, weiß ich noch nicht zu sagen. Railjack gehört nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen.

MeinMMO: Warframe-Entwickler stellten eine Reihe von Updates für das Frühjahr 2021 vor. Was ist deine Meinung dazu als erfahrene Spielerin? Was sind die Highlights?

Ob die Spieler mit dem Content zufrieden sind, ist wieder schwierig zu sagen. Neue Spieler erfassen die Fülle an Content nicht, die Warframe bietet. Ältere Spieler haben relativ fix raus, was wie funktioniert und den Content dann für sich erschlossen.

Fey: Durchwachsen. Es gibt viele Spieler, die sagen, dass bitte erst an dem aktuellen Content gewerkelt werden soll, bis dieser mal größtenteils Bug-frei funktioniert. Gerade im Railjack und in einigen Missionen sind immer noch Bugs vorhanden, die schon seit Jahren drin sind. Diese sollen, laut den Spielern, die schon länger dabei sind, gefixt werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Feynrath hat über 7.800 Stunden auf Steam in Warframe verbracht, davon sind 2.778 Stunden reine Missionsspielzeit. Sie kennt sich also blendend mit dem Shooter aus. Hier ist, was sie zu erzählen hatte.

Das steht in Warframe an: Warframe gehört zu den MMO-Spielen, die mittlerweile seit Jahren auf dem Markt sind und erfolgreich ein Update nach dem anderen bringen.

Insert

You are going to send email to