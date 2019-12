Warfarme hat das große Empyrean-Update erhalten. Wir schauen uns an, was die Fans darüber denken.

Was ist Empyrean? Das Update stellt eine Art Soft-Reset für Warframe dar. Während es bisher immer darum ging, den eigenen Helden noch stärker zu machen, soll Empyrean einen neuen Einstieg bieten. Dieser kommt über die neuen Raumschlachten ins Spiel, da ihr die Ausrüstung für Empyrean unabhängig von eurem bisherigen Fortschritt erst farmen müsst.

Ihr baut euch entweder euer eigenes Raumschiff oder fliegt bei anderen Spielern mit. Mit eurem Schiff beteiligt ihr euch dann an Gefechten im All, wobei Teamplay wichtig ist. Einer steuert das Schiff, der andere bedient die Bordkanonen.

Wann ist Empyrean erschienen? Das Update ist in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember für die PC-Version gestartet und ging zur Show zu den Game Awards live. Die Konsolenfassung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Ebenfalls seit Kurzem neu im Spiel ist übrigens der Warframe Ivara Prime. Die Prime-Version stellt im Grunde Ivara in der ultimativen und mächtigsten Form dar. Mit dabei sind neue Prime-Waffen (Baza Prime und Aksomati Prime), Accessories (Apvada Prime Syandana und Anasa Ayatan Prime Armor) sowie Prime-Glyphen.

Ein gutes Update, das aber von Bugs geplagt ist

Wie kommt das Update bei den Spielern an? Grundsätzlich freuen sich die Fans über die Raumschlachten, die in der Gruppe Spaß machen. Empyrean bietet jede Menge Herausforderungen und fördert das Teamplay. Gerade der Umstand, dass es nicht so einfach ist, die Gefechte im All zu meistern, finden kommt in der Community gut an.

Allerdings startete Empyrean mit vielen Bugs. Spieler bleiben beispielsweise in gekaperten Schiffen stecken, man kann nicht immer Squads beitreten, obwohl diese verfügbar sind oder Schiffe werden plötzlich unsichtbar. Das sind nur einige der Bugs, welche die Spieler gerade in einem Reddit-Thread sammeln.

Mit Bugs hatte Warframe schon früher zu kämpfen. Der Release von Plains of Eidolon verlief ebenfalls nicht rund. Die Spieler wissen also, dass sich die Entwickler schnell um die Probleme kümmern, ärgerlich ist es aber trotzdem.

Wie reagieren die Spieler? Wir haben einige Reaktionen der Spieler zum Empyrean-Update zusammengetragen, welche die Stimmung in der Community darstellen.

TheAnhor meint auf Reddit: „Ich dachte, ich würde es hassen. Oder zumindest im besten Fall neutral reagieren. Aber ich genieße es wirklich. Die häufig auftretenden Bugs haben mich jedoch verärgert, und es gibt einige Dinge, die verbessert werden müssen. Aber alles in allem habe ich viel mehr Spaß, als ich gedacht hätte.“

Lutebot and chill schreibt auf Steam: „Es ist kaputt und sieht aus wie eine Early-Access-Alpha. Es gibt so viele Bugs. Offenbar wurde das Update nur veröffentlicht, um es bei den Hype rund um die Game Awards mitnehmen zu können.“

Ephemiel erklärt im offiziellen Forum: „Vergesst nicht, dass Empyrean als Erweiterung angekündigt würde. Eine Erweiterung, die im Grunde auf genau das hinausläuft, was wir eh schon die ganze Zeit gemacht haben!“

Muffins117 meint auf Reddit: „Abgesehen von den Bugs ist es der größte Spaß, den ich seit einiger Zeit hatte. Missionen können lange dauern, der Kampf ist spannend und als Pilot ist man gut beschäftigt. Man wird mit Rohstoffen, Schiffsmodifikationen und Schiffsteilen überschüttet.“

Magondi schreibt: „Es ist neu, es ist dynamisch und es macht Spaß. Es gibt viel zu Grinden wie Intrinsics, Material, Mods und Upgrades für den Railjack.“

Die Reaktionen der Spieler zeigen, dass Empyrean im Grunde eine wirklich gute Erweiterung für Warframe ist und Spaß macht, dass aber Bugs aktuell noch den Spielspaß stören. Die Entwickler müssen noch einiges tun, damit eine runde und problemlose Spielerfahrung entsteht.

Die Entwickler arbeiten an Verbesserungen

Was haben die Entwickler bisher getan? Das Studio Digital Extremes arbeitet hart daran, die Bugs und Probleme auszubügeln. Ein erster Hotfix etwa kümmert sich schon um einige Dinge. So wurde unter anderem eine Tür gefixt, welche das Vorankommen in einer Mission verhinderte.

Schnappt euch unser Sonderheft zu Warframe – Alles zum kostenlosen MMO-Shooter

Weitere Hotfixes und Patches werden folgen.

Was meinen die Spieler zum Patch? Natürlich sind sie froh, dass schon etwas passiert, aber es ist nur ein Anfang. Es befinden sich nach wie vor Bugs im Spiel, die drigend gefixt werden müssen.

Trospar meint etwa auf Reddit: „Das sind ein paar Punkte, die ich erkenne: 1. Sie arbeiteten am Samstagabend an Verbesserungen. 2. Nicht jeder im Unternehmen konzentriert sich auf die Balancinge-Änderungen. 3. Zumindest reparieren sie Sachen.“

LotiMcFloti ist der Meinung: „Das ist ein sehr enttäuschender Hotfix. Ich dachte, sie werden viel mehr Menge Dinge verbessern.“

Vorgarian meint: „Gut, etwas von Hotfixes und Bugfixes zu hören.“

Es ist also noch einiges zu tun, bis Empyrean rund läuft. Doch das Update für Warframe zeigt sehr großes Potenzial und könnte der Meinung der Community zufolge richtig gut werden, wenn die Bugs beseitigt sind.