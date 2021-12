Warframe: Riesiges, kostenloses Update mit großer Solo-Story ist da – Das steckt drin

Das Free2Play-MMO Warframe hat mit The New War ein neues, kostenloses Update veröffentlicht. Dazu gibt’s nun einen neuen Trailer. MeinMMO fasst für euch zusammen, was im neuen DLC drinsteckt.

Was ist das für ein DLC? „The New War“ wurde heute, am 15. Dezember, veröffentlicht und es will die bisher wichtigsten Storylines von Warframe abschließen. Die Erweiterung ist der erste große Story-Fortschritt nach fast 4 Jahren.

Warum The New War wie ein Auftakt zu einem Warframe 2.0 wirkt, hat MeinMMO-Autor Marko Jevtic bereits ausführlich nach seiner Anspielrunde zusammengefasst:

Es klingt so, als würde nach „The New War“ eine Art Warframe 2.0 kommen

The New War bringt neues Story-Kapitel und neuen Warframe

Was steckt im neuen DLC zu Warframe? In The New War findet ihr ein neues Story-Kapitel. Anders als bei früheren Updates sind die neuen Story-Inhalte allerdings nur solo spielbar. Dabei werdet ihr sowohl euren Tenno, als auch andere Charaktere aus der Geschichte steuern.

Die Entwickler legen in diesem DLC viel Wert auf die Geschichte und stellen diese aus der Sicht mehrerer Charaktere dar. Sie stellt einen Abschluss für viele der bisherigen Handlungsstränge dar und soll “Narben in der Welt von Warframe” hinterlassen, wie es Community Managerin Rebecca Ford ausdrückt.

Der neue Ansatz begeisterte bereits Tausende Fans im Voraus, als der erste Trailer enthüllt wurde.

Hier könnt ihr einige Szenen im neuen Gameplay-Trailer anschauen:

Wie viel Spielzeit bietet die Geschichte? The New War selbst soll etwa 5 Stunden dauern. Neue Spieler werden circa 30 Stunden spielen müssen, um zum New War zu kommen. Denn vorher müsst ihr sämtliche Kapitel der Haupthandlung abschließen.

Neben dem kostenlosen Story-Kapitel kommt mit Caliban ein neuer Warframe ins Spiel.

Was ist das für ein Warframe? Es handelt sich dabei um einen Sentient Warframe, eine Mischung aus Sentient und Tenno, mit besonderen Fähigkeiten. Die Caliban-Kollektion enthält dabei folgende Dinge:

Caliban Warframe

Venato Sense, geschaffen aus einem Glied eines gefallenen Eidolon

Neurovyre Syandana

Sporavyre Sugatra

Den Warframe bekommt ihr als Teil eines der Supporter-Packs, die zum Kauf verfügbar sind. Je nach Paket erhaltet ihr neben dem Warframe auch einige weitere Boni:

via warframe.com

Das ist Canibal, eine Mischung aus Tenno und Sentinel

Es gibt insgesamt drei Packs:

The New War Invasion Pack (14,99 Euro)

The New War Resistance Pack (41,99 Euro)

The New War Reckoning Pack (71,99 Euro)

Wann kommt die Erweiterung? „The New War“ erschien bereits auf Steam, Epic Games, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X und Nintendo Switch.

Was haltet ihr von der Erweiterung? Findet ihr den neuen Story-Ansatz gut? In welche Richtung könnte es mit Warframe jetzt gehen?