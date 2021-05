Multiplayer-Shooter müssen nicht immer erst ab 18 Jahren freigegeben werden. Es gibt eine Reihe von Titeln, die ihr erst ab 16 Jahren spielen dürft. Wir stellen euch hier die 6 besten davon vor.

Bei der Reihenfolge der Liste haben wir uns zum einen an der Bewertung der Spiele auf Steam aber auch an der Bewertung auf Metacritic orientiert. Beides zusammen hat die Platzierung ergeben.

In Sachen Genres haben wir uns generell an Multiplayer-Shooter gehalten und fassen hier beispielsweise Helden-Shooter oder auch Loot-Shooter mit darunter, um euch eine breitere Auswahl präsentieren zu können.

Bei der Altersfreigabe nutzen wir die Angabe der USK.

Platz 6 – Counter-Strike: Global Offensive

Entwickler: Valve/Hidden Path Entertainment | Release: 21. August 2012 | Plattformen: PC, PS3, Xbox 360 | Website von CS: GO | Bewertung auf Steam: 88 % | Bewertung auf Metacritic: 83/100

Was ist CS: GO? Der teambasierte, taktische Multiplayer-Shooter bietet im Grunde klassisches Gameplay. Dazu gehören Spielmodi wie Deathmatch aber auch Geiselbefreiung und Bombenentschärfung. Zwei Teams treten auf diversen Maps gegeneinander an und versuchen, ihre Ziele zu erreichen, beziehungsweise den Sieg zu erringen.

Diese Spielmodi bietet CS: GO: Ihr könnt euch in CS: GO in diesen Spielmodi mit anderen messen:

Deathmatch: Beide Teams können respawnen und haben ein Kontingent an “Leben”. Das Team, welches keine Leben übrig hat, verliert.

Beide Teams können respawnen und haben ein Kontingent an “Leben”. Das Team, welches keine Leben übrig hat, verliert. Wingman: In 2-gegen-2-Kämpfen kämpft ihr um den Sieg.

In 2-gegen-2-Kämpfen kämpft ihr um den Sieg. Fliegender Scoutschütze: In diesem 8-gegen-8-Modus gilt eine reduzierte Schwerkraft. Das Team, das als erste 9 Runden gewinnt, gewinnt auch das Match.

In diesem 8-gegen-8-Modus gilt eine reduzierte Schwerkraft. Das Team, das als erste 9 Runden gewinnt, gewinnt auch das Match. Wettrüsten: In diesem Modus geht darum, euch zu immer besseren Waffen auf der Map durchzukämpfen.

In diesem Modus geht darum, euch zu immer besseren Waffen auf der Map durchzukämpfen. Zerstörung: Beide Teams starten mit Ausrüstung und müssen einen einzigen Punkt auf verschiedenen Maps abwechselnd angreifen.

Beide Teams starten mit Ausrüstung und müssen einen einzigen Punkt auf verschiedenen Maps abwechselnd angreifen. Gefahrenzone: Hierbei handelt es sich um einen Battle-Royale-Modus, in dem 18 Spieler in einer immer kleiner werdenden Arena gegeneinander antreten.

Hierbei handelt es sich um einen Battle-Royale-Modus, in dem 18 Spieler in einer immer kleiner werdenden Arena gegeneinander antreten. Wettkampf: Siehe unten “Was ist das Besondere am Spiel?”

Siehe unten “Was ist das Besondere am Spiel?” Klassische Bombenentschärfung und Geiselbefreiung

Was ist das Besondere am Spiel? CS: GO wird hauptsächlich im Modus “Wettkampf” gespielt. In diesem finden auch die professionellen E-Sport-Matches statt, in denen zwei Gruppen bestehend aus je 5 Spielern gegeneinander antreten. In einem Best-of-30-System wird das Siegerteam bestimmt.

Teamplay ist extrem wichtig. Die Spieler müssen gut aufeinander eingespielt sein und genau wissen, wie sie vorgehen müssen.

