Was haltet ihr von Valves Schritt? Seht ihr eine Chance für das kostenpflichtige Angebot? Oder stimmt ihr mit den Kritikern überein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Was soll das kosten? Laut dem FAQ soll das Ganze einen US-Dollar im Monat kosten. Der Preis soll ich eins zu eins in die Währung anderer Länder übertragen lassen. Das lässt aktuell offen, ob es sich bei dem Betrag dann hierzulande um einen Euro, oder um eine direkte Umrechnung des Kurses handelt. Der liegt aktuell bei 83 Cent. Rückerstattungen des Preises sind ausgeschlossen.

Im offiziellen FAQ zu 360 Stats (via steampowered.com ) heißt es dazu, dass alle wichtigen Daten aus den Matches in Spiel-Modi wie Competitive, Premier und Wingman erfasst werden.

Was genau will Valve anbieten? Mit CS:GO 360 Stats will Valve eine offizielle Plattform für eure Statistiken aus Counter Strike: Global Offensive bieten.

Insert

You are going to send email to