In Counter-Strike: Global Offensive ist die „CIS“-Region 2021 dominant. Junge Spieler aus Russland und Osteuropa dominieren den E-Sport des Shooters CS:GO mit einer neuen Art zu spielen, dem „CIS“-Style. Ein französischer Profi erklärt jetzt, was Teams aus der „CIS“-Region so stark macht.

Um welche Region geht es genau? Der E-Sport in CS:GO ist in 11 Regionen eingeteilt, dabei steht „CIS“ für das „Commonwealth of Independent States“, die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Das sind die Nachfolgestaaten der Sowjetunion.

Zu den Staaten gehören etwa Armenien, Weißrussland, Georgien, Moldawien, Kasachstan, die Ukraine und Russland selbst.

Junge Spieler aus diesen Ländern sind in CS:GO gerade am Drücker. Beim Finale der „Intel Extreme Masters“ standen nur Spieler aus der CIS-Region in den Teams: Russen, Letten und Kasachen (Virtus.pro) traten gegen 5 Russen und einen Kasachen (Gambit) an.

Dabei fällt auf, dass gerade bei Gambit keine etablierten Stars der CS:GO-Szene spielen, sondern 18-Jährige und 19-Jährige. Auf Twitter zitiert man ein Meme aus “Malcom Mittendrin” – die Zukunft ist jetzt, alter Mann.

Das sagt ein Profi zur Dominanz der Teams: Der französische E-Sport-Profi Dan „apEX“ Madesclaire (28) spielt für das Team Vitaliy. Die haben mit „ZywOo“ einen der besten Spieler der Welt unter Vertrag. Das Team besteht ausschließlich aus Franzosen und gilt als eines der wenigen Teams, die normalerweise mit Osteuropa mithalten können.

Doch ApEX stellt die wachsende Dominanz der Osteuropäer im Gespräch mit Dexerto fest:

„Wir leben in einer Zeit, in der die besten Teams richtig jung oder grade im Wandel sind.“ Dan “apEX” Madesclaire

Die jungen Teams machten es den etablierten Mannschaften schwer. Der „CIS“-Stil setze sich mehr und mehr durch.

Für apEX ist es überraschend, dass gerade junge, noch unbekannte Teams aus der Region nach oben streben: Ein Team, das lange erfolgreich sei, wie Natus Vincere, überrasche keinen mehr. Aber es kommen jetzt neue, junge Teams hoch:

„Gambit hat mich am meisten überrascht. Ich meine, wir haben mit denen ein paar Übungsmatches gemacht, bevor sie so stark geworden sind. Ganz im Ernst: Die haben ein solides CS:GO gespielt, aber mit diesem CIS-Stil sind die jetzt richtig gut.“ Dan “apEX” Madesclaire

Neuer CIS-Stil in CS:GO ist hyper-aggressiv, nimmt Gegnern allen Raum

Was ist der CIS-Stil? Ein Profi von Team Liquid Profi erklärt den neuen Stil, CS:GO zu spielen, in einem Post auf Twitter:

Der CIS-Stil ist deutlich aggressiver als der herkömmliche Stil

Teams treten super-aggressiv auf und gönnen den Gegnern keinen Raum

Um gegen diese Teams zu bestehen, ist man gezwungen, extra geduldig zu spielen, und sie für Fehler konsequent zu bestrafen – tut man das nicht, ist man sofort im Nachteil

Für Osteuropäer ist die Pro-Szene von CS:GO eine große Chance

Das ist der weitere Vorteil der Region: Wie apEX ausführt

sind viele der osteuropäischen Spieler jung und hungrig. Die trainierten und grindeten die ganze Zeit.

Es wäre für die Spieler dort eine große Chance, Teil der Profi-Szene zu sein, daher würden sie ohne Ende grinden.

CS:GO sei in der CIS-Region zudem beliebt, dadurch hätten die Teams einen großen Spieler-Pool, aus dem sie die besten rekrutieren können.

Als aufsteigendes Team, das den Trend etabliert, sieht man das Team Gambit an. Gambit E-Sports hat 5 Russen und einen Kasachen im Team.

Das etablierte „Star-Team“ aus Osteuropa, Natus Vincere, besteht aus 4 Russen und drei Ukrainern, darunter Superstar s1mple, der immer wieder Probleme hat, auf Twitch zu streamen, ohne gebannt zu werden:

