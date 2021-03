Twitch-Streamer schläft betrunken ein, wacht auf, gewinnt Match in CS:GO

Ist das denn erlaubt? Nicht so richtig. Twitch verbietet „selbstzerstörerisches Verhalten“. So hat Twitch einen Streamer permanent gebannt, der sich regelmäßig aus Wut die Tastatur über den Schädel zog.

Auch das Lächeln am Ende kommt bei den Zuschauern super an.

So kommt der Clip an : Der kleine Streamer hat mit dem Clip einen großen Erfolg gelandet. Der 16-sekündige Clip wurde bereits 193.000 mal gesehen.

Der Stream wird plötzlicher lauter, als sich davernmpvp wie der Undertaker ruckartig in seinem Stuhl aufsetzt und mit betrunken-konzentrierte Mine auf den Bildschirm starrt. In CS:GO marschiert seine Spielfigur nun los, erwischt den letzten Gegner und killt ihn souverän mit Pistolenschüssen.

Das ist der Clip: Ein Clip zeigt, wie der Norweger im Stream gerade seinen Rausch ausschläft, während das „CS:GO“-Match noch auf dem Bildschirm läuft. Seine Figur steht regungslos da, der Streamer selbst liegt mit zurück hängendem Kopf in seinem Sessel. Alle Teamkameraden sind bereits tot, die Uhr tickt auf 45 Sekunden runter und es ist noch ein Gegner am Leben. Die Lage scheint aussichtslos.

Ein skurriler Clip aus einem Twitch-Stream geht viral. Ein Streamer hatte zu viel mit seinen Fans getrunken und war live im Stream eingeschlafen, während er noch in einem Match von Counter-Strike: Global-Offensive am Spawn-Punkt herumstand.

