Neues MMO der Warframe-Macher erinnert an Elden Ring, zwingt euch langsam und bedacht zu kämpfen

Digital Extremes, die Entwickler hinter dem neuen MMO „Soulframe“ haben neues Material zum Gameplay veröffentlicht. Die Welt sieht zwar idyllisch aus, doch das Kampfsystem erinnert stark an bekannte Games aus dem Souls-Genre.

Was wurde veröffentlicht? Am Wochenende, dem 26. August 2023, fand die TennoCon 2023 statt. In dieser wurde der 10 Geburtstag von Warframe gefeiert und passend dazu auch viele Neuigkeiten bezüglich der laufenden Projekte der Entwickler offenbart. Ein Thema war Soulframe, ein neues MMO von dem man bislang nur Teaser kannte.

Außer den Entwicklern wusste niemand so recht, in welche Richtung das Spiel gehen sollte, doch durch die TennoCon wurden neue Einblicke in das Universum, das Kampfsystem, sowie die Grafik und die Funktionen geliefert. Eins lässt sich hierbei sagen – Wer Warframe und Elden Ring liebt, wird auch Soulframe feiern.

Soulframe ist das genaue Gegenteil von Warframe

Was zeigt das Showcase? Die Entwickler haben einen kurzen Teaser gefolgt von einem langen 30-minütigen Showcase offenbart. In diesem wurden unter anderem:

Kämpfe demonstriert

Die Szenerie erkundet

Ein Dungeon gecleart

Mechaniken erklärt

Den kurzen Teaser zu Soulframe findet ihr hier eingebunden:

Fakt ist, das Spiel sieht unheimlich gut aus und lässt einen sofort in die Welt eintauchen. Die Grafik und die Gestaltung der Umgebung sind idyllisch und wirken auf den ersten Blick wie aus Elden Ring.

Auch das Kampfsystem lässt sich nicht mit Warframe vergleichen. In Soulframe geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Taktik. Ihr springt also nicht als Weltraumninja durch die Gegend, sondern beobachtet eure Feinde, wählt eine Strategie und schlangt dann gekonnt zu.

Im Kampf hilft euch euer Schwert und eine besondere Magie, die an euren Arm gebunden ist. Je nachdem, welchen besonderen Geist ihr ausgerüstet habt, ändert sich auch eure Magie. Im Showcase konnte der Spieler Gegner mit einem grünen Vogel versteinern.

Trotz dessen werden sich Fans von Warframe heimisch fühlen. Die Gegner sowie der Protagonist ähneln stark dem Design von Warframe. Zudem besitzt Soulframe auch ein Camp, indem ihr euch ausruhen, neu ausrüsten oder sogar anziehen könnt – genau wie es in Warframe mit der Liset der Fall ist.

Das Showcase gab schon einen großen Einblick in die Welt von Soulframe, doch bis zum Release ist noch ein gutes Stück hin.

Wie findet ihr den ersten Blick von Soulframe? Seid ihr jetzt schon gespannt oder wartet ihr lieber auf den Release? Lasst es uns wissen!

