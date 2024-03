Das MMORPG der Warframe-Macher zeigt einen neuen Trailer, begeistert Fans mit Gameplay

Soulframe wird das neue MMORPG von den Warframe-Machern. Nach einem halben Jahr gibt es jetzt endlich einen neuen Trailer, der ebenfalls ein bisschen Gameplay zeigt.

Was ist das für ein Spiel? Soulframe ist ein neues MMORPG, das sich aktuell unter der Entwicklung von Digital Extremes, den Machern von Warframe, befindet. Wann und auf welchen Plattformen das Spiel erscheinen soll, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Allerdings wissen wir, dass Soulframe ein Free2Play-Spiel werden soll und auf eine offene Welt und prozedural generierten Instanzen setzt. In dieser Fantasy-Welt soll es um einen Konflikt zwischen Natur und Technik gehen.

Das Gameplay soll ein Hybrid zwischen Koop und einem Action-MMORPG werden. Das Kampfsystem lässt sich allerdings nicht mit Warframe vergleichen.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt ein paar neue Szenen vom Prä-Alpha-Gameplay. Geboten wird hier ein kleiner Mix aus Stealth- und Action-Gameplay. Allerdings zeigt der Trailer auch wirklich nur Ausschnitte in knapp einer Minute. Am 30. Dezember 2023 gab es auf Twitch allerdings schon ganze 75 Minuten Gameplay zu sehen.

Trotzdem freuen sich zukünftige Spieler immer wieder über die kleinen Gameplay-Fetzen, die es von Soulframe zu sehen gibt. Vor allem scheinen sie sich darüber zu freuen, die Reise der Entwicklung immer wieder ein Stück mit begleiten zu dürfen.

„Mit jedem Post, jedem Update und jeder neuen Unterhaltung auf Discord, entwickelt Soulframe sich so viel mehr, was einfach unglaublich ist“ schreibt ein User in seinem Kommentar unter dem Trailer (via YouTube). „Ich fühle mich geehrt zu sehen, wie dieses Spiel wächst und wir alle schätzen die Arbeit, die ihr in dieses Spiel steckt.“

Der neuste Trailer beleuchtet auch ein bisschen mehr den Inhalt der Story, die in Soulframe auf euch warten werden. Gezeigt werden verschiedene Gebiete der Insel Midrath, verschiedene Kreaturen und magische Gegenstände.

