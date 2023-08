WoW: Analyst ist sich sicher – Das nächste Addon wird „Das Südmeer“

Ob Bellular mit seiner Theorie recht hat, werden wir wohl spätestens in zwei Monaten erfahren. Denn Anfang November 2023 findet die BlizzCon statt und dann dürfte Chris Metzen die nächste Erweiterung von World of Warcraft offiziell enthüllen.

Ob das nächste Addon bereits Avaloren enthält, da ist sich Bellular nicht so sicher. Er hält es für wahrscheinlich, dass die „Südmeer-Erweiterung“ eher erklärt, wie wir nach Avaloren kommen – eben indem wir dem Nightsquall folgen und erfahren, welchen Weg er gefunden hat und welche Geheimnisse in Avaloren lauern könnten.

Bellular geht davon aus, dass die nächste Erweiterung sich auf das Südmeer konzentiert und zusätzlich ein paar Überarbeitungen in der alten Welt mit sich bringt – also etwa die Rückeroberung von Gilneas, die Neu-Besiedlung von Lordaeron und dazu eben Piraten-Inseln und ein Unterwasser-Gebiet, vermutlich um die Naga-Geschichte voranzutreiben.

Hinzu kommt, dass eines der letzten Reittiere für ein langes Abo bei WoW ein besonderer Fisch ist, der die Reitgeschwindigkeit im Wasser erhöht. Es ist bei WoW schon Tradition, dass vor der Ankündigung einer neuen Erweiterung Mounts in den Shop kommen, deren Modelle später in der neuen Erweiterung ebenfalls vorkommen – das war zum Beispiel bei Shadowlands schon der Fall.

Bellular hat eine ganze Menge Indizien zusammengetragen. Einer der größten Story-Hinweise ist die Implementierung des „Nightsquall“ in Patch 10.0.5. In einem Buch wird von diesem ominösen Nachtelfen-Piraten gesprochen, der gerade versucht, alle Piraten unter einem Banner zu vereinen.

Das Südmeer ist in der Welt von Warcraft – wie der Name vermuten lässt – das südliche Meer, also thematisch irgendwo zwischen Pandaria, dem Mahlstrom und den östlichen Königreichen gelegen. Hier gibt es vor allem Piraten und die berüchtigte „Plunder Isle“, eine Piraten-Festung die von den Blutsegel-Bukanieren und anderen Piraten-Gruppierungen gehalten wird.

World of Warcraft Dragonflight ist zwar noch in vollem Gange, aber es gibt schon zahlreiche Ideen und Theorien, wie es mit Blizzards MMORPG im Anschluss weitergehen könnte. Theorien und Analysen kursieren überall im Internet und auch der Analyst Bellular hat bereits einige ziemlich schlüssige Ideen, die wir euch hier kurz vorstellen wollen.

