WoW: Die Alten Götter – Die wahren Feinde in Dragonflight

Die Alten Götter sind ein Dauerthema in World of Warcraft. Mit Dragonflight tauchen sie wieder auf. Bisher nur subtil, doch die Anzeichen verdichten sind.

World of Warcraft steckt voller Feinde und Mysterien. Doch nur wenige davon sind so langanhaltende und geheimnisvolle Widersacher wie die Alten Götter. Schon seit Classic tauchen sie auf und in fast jeder Erweiterung ist ihr Einfluss spürbar. Sowohl in Classic, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria als auch in Battle for Azeroth waren die Alten Götter immer wieder direkt oder durch ihre Diener anwesend.

Alte Götter gehören zur kosmischen Kraft der Leere und sie haben vor allem das Ziel, den Planeten Azeroth vollständig zu verderben um die schlummernde Titanin in eine Kreatur der Leere umzuwandeln. Wie alle Wesen der Leere sehen Alte Götter dabei nicht die eine, garantierte Zukunft, die eintreffen wird, sondern die unendlichen Pfade und Möglichkeiten, die sein könnten.

Das sorgt dafür, dass Alte Götter und ihre Diener immer wieder interessante Einflüsterungen haben. Viele davon ähneln Prophezeiungen, doch oft ist es schwer zu erkennen, welche davon wirklich eintreffen und welche uns nur gezielt in die Irre führen sollen.

Daher gab es schon in der Vergangenheit immer wieder hitzige Diskussionen und wilde Theorien zu den Alten Göttern – Theorien, die sich oft viele Jahre später bewahrheiteten.

Oberflächlich scheinen die Alten Götter mit Dragonflight recht wenig zu tun zu haben, doch wer sich stärker mit der Thematik beschäftigt, kommt unweigerlich zu dem Schluss, dass die Alten Götter früher oder später wieder eine große Rolle spielen werden.

Die aktuell gängigsten Theorien und spannendsten Hinweise zu den Alten Göttern wollen wir euch hier vorstellen.

Was sind die Alten Götter eigentlich?

Ganz kurz zusammengefasst: Die Alten Götter sind Diener der „Leerenfürsten“. Das sind die Anführer der kosmischen Kraft der Leere (so wie die Titanen die Anführer der kosmischen Kraft der „Ordnung“ sind). Da die Leerenfürsten aktuell nicht selbst agieren können, schleuderten sie die Alten Götter wahllos in den Kosmos, die auf zahlreichen Planeten niedergingen. Eine Handvoll davon traf Azeroth und sie verankerten sich fest in der Kruste des Planeten.

Die Alten Götter haben den Auftrag, den Planeten und die darin schlummernde Titanenseele zu verderben, sodass Azeroth letztlich als „Titan der Leere“ erwacht und den Leerenfürsten dient, um das ganze Universum zu verschlingen.

Alte Götter und deren Diener haben viel Chaos angerichtet – etwa den Smaragdgrünen Alptraum.

Vier der Alten Götter sind bekannt:

C’Thun (Ahn’Qiraj)

Yogg-Saron (Ulduar)

Y’Shaarj (Pandaria)

N’Zoth (Naz’jatar)

Ein fünfter Alter Gott ist wahrscheinlich, aber bisher unbekannt (dazu später mehr).

Alte Götter stehen im direkten Konflikt mit den Titanen und deren Dienern. Sie waren viele Jahrtausende eingesperrt, sind zugleich aber maßgeblich an der Entwicklung der Völker auf Azeroth beteiligt. Dass es Menschen und andere „Lebende“ gibt, liegt vor allem an dem „Fluch des Fleisches“ der Alten Götter – denn vorher bestand alles Leben auf Azeroth aus Gestein oder Elementarkräften.

N’Zoth war sogar für die Verderbnis von Neltharion verantwortlich, der später zu “Todesschwinge” wurde.

Die Anzeichen der Alten Götter in Dragonflight

Dass die alten Götter noch immer ihren Einfluss ausüben und nicht vollständig eingedämmt sind, lässt sich an mehreren Stellen in Dragonflight beobachten.

Quests mit Einflüsterungen

Ein Indiz ist, dass Dragonflight gleich mehrere Questreihen hat, die sich um Relikte drehen, die wiederum mit Einflüsterungen in Verbindung stehen – einmal in den Ebenen von Ohn’ahra und ein weiteres Mal im Azurblauen Gebirge.

Gerade die Questreihe in den Ebenen von Ohn’ahra ist interessant, denn das Relikt „Der schwarze Locus“ manipuliert dort die Dracthyr. Der Ort war ein wichtiger Stützpunkt für die Schwarzen Drachen, von denen wir wiederum wissen, dass ihr Anführer Neltharion letztlich den Einflüsterungen der Alten Götter erlag. Rufer-Spieler haben in dieser Questreihe sogar einen zusätzlichen Schritt, um sich gegen die Einflüsterungen zu schützen.

Selbst als Spieler spürt ihr den Drang, das Objekt behalten zu wollen, denn die Beschreibung sagt klar: „Die Sprenkelung dieses Steins sieht aus wie Nebel am Nachthimmel und zieht Euch in seinen Bann. Ihr solltet ihn behalten.“

Die Ruinen von Nelthazan haben ein Geheimnis, das Tarasek und Dracthyr mit Einflüsterungen quält.

Es ist selten, dass Blizzard bei Gegenständen so deutlich wird, was eurer Charakter fühlt oder wie er handeln sollte. Das war fast ausschließlich dann der Fall, wenn ihr direkt mit dem Einfluss Alter Götter konfrontiert wurdet.

Deshalb ist es erstaunlich, dass ein ganz ähnliches Objekt im Azurblauen Gebirge gefunden wird. Während der Quest „Was der Wächter weiß“, finden Spieler einen „Flüsternder Splitter“, dessen Beschreibung sagt: „Der Splitter füllt euren Verstand mit vielen Komplimenten. Ihr seid ziemlich toll, oder?“

Der Held und einige NPCs spüren daraufhin den Drang, mehr dieser Splitter zu sammeln, was die Einflüsterungen noch weiter verstärkt, denn später liest sich der Text der Splitter bereits so:

„Das Flüstern der Fragmente wird lauter, je mehr ihr davon sammelt. Vielleicht schadet es nicht, wenn ihr ihnen ein wenig lauscht.“

Die Questreihe endet letztlich damit, dass eine Blutelfe den Einflüsterungen vollständig erliegt und dem sonderbaren Artefakt „Valthrux“ die eigene Seele opfert – so wie viele Kreaturen zuvor. Es wird nie ganz aufgeklärt, um was es sich bei Valthrux eigentlich gehandelt hat, nur dass “es” bereits viele Seelen verschlungen hat.

Einblicke in das Schwarze Imperium

Am deutlichsten ist aber die Reise in das „Schwarze Imperium“ während der Haupt-Kampagne von Thaldraszus. Mithilfe der bronzenen Drachen reisen wir her weit in der Zeit zurück und kommen im Schwarzen Imperium an. Der Charakter wird dabei von Einflüsterungen der Alten Götter geflutet. Die meisten davon sind bereits seit langer Zeit im Spiel. Sätze von Yogg-Saron und C’thun. Doch einige Sätze sind vollkommen neu. So spricht N’Zoth in dieser Zeit:

„Ich … kenne Euch. Was ihr wart. Was ihr noch sein werdet.“

„Ihr werdet ihm an die tiefen Orte folgen. Die finsteren Wasser fließen mit seinem Erwachen.“

„Mit vielen Augen werden sie wieder sehen. Sie werden trinken und ermächtigt werden.“

„Tiefer, tiefer werden seine Wurzeln reichen. Unsere Umarmung begrüßen.“

„Ihre Träume singen unter der Oberfläche. Unsere Träume. Unser Gesang.“

Steve Danuser, der Story-Chef von Dragonflight, verriet vor einigen Wochen in einem Lore-Interview, dass er die neuen Sätze von N’Zoth persönlich und mit voller Absicht dort platziert hätte. Es handelt sich also nicht einfach um „eine coole Quest mit Blick in die Vergangenheit“ – sondern um das absichtliche Platzieren von neuen Hinweisen in Bezug auf die Alten Götter.

Tentakel und Augen im Meer

Viele sahen darin ein deutliches Zeichen: Westlich von Ohn’ahra lässt sich ein Schiffswrack finden, das einen kleinen Goldschatz aufweist. Um diesen herum befanden sich viele Tentakel, wie man sie vor allem von N’Zoth kennt. Auch das „typische“ orange Auge, das häufig mit N’Zoth in Verbindung gebracht wird, ist dort zu finden.

Nachträglich (mit Patch 10.0.5) hat Blizzard die Tentakel und das Auge dort entfernt und stattdessen Ostereier auf dem Schatz platziert. Für manche ein klarer Hinweis, dass das immer nur als Easter Egg gedacht war – andere macht das nur umso skeptischer.

Inzwischen sind Tentakel und Augen entfernt – stattdessen liegen hier jetzt Ostereier.

Allein wenn man diese drei Hinweise betrachtet, sollte klar sein, dass das Wirken der Alten Götter noch immer Auswirkung hat – und gerade N’Zoth vielleicht nicht so tot ist, wie manch einer am Ende von Battle for Azeroth dachte.

N’Zoth – Tot oder nicht?

N’Zoth war geschichtlich der schwächste der Alten Götter und konnte in der Zeit von Battle for Azeroth bezwungen werden, denn er starb am Ende von Patch 8.3 – zumindest dachten das viele. Das Video zu seiner Niederlage war damals eine große Kontroverse, denn es fühlte sich für viele einfach „nicht richtig“ an. Die Geschichte rund um einen großen, titanischen Laserstrahl, der N’Zoth einfach durchbohrt und ihn vernichtet, gepaart mit einer eher „unwürdigen“ Cutscene sorgten für einen großen Aufschrei.

Schon damals war der Gedanke da: Das kann doch nicht wirklich passiert sein?

Helden führten N’Zoths Plan aus

Inzwischen gibt es viele Hinweise darauf, dass das auch niemals wirklich passiert ist, sondern wir dem Alten Gott gehörig auf den Leim gegangen sind.

Denn während „Battle for Azeroth“ hat der „Held“ fast die ganze Zeit nach der Nase des Alten Gottes getanzt. Nicht nur haben wir ihm wichtige Artefakte gebracht und dabei geholfen, die Entität „Xal’atath“ aus ihrem Dolch zu befreien sondern wir wurden auch noch direkt von N’Zoth verdorben. Viele Spieler haben noch heute das Mal von N’Zoth.

Ein ganzer Raid, der „Tiegel der Stürme“ existiert nur, um uns in den Augen von N’Zoth zu prüfen, ob wir seiner Aufgabe würdig sind. Am Ende gibt er uns den „leeren“ Dolch Xal’atath zurück, den Horde-Spieler in treuer Ergebenheit an Sylvanas übergeben. Nur dadurch kann Königin Azshara uns letztlich in die Tiefe von Naz’jatar (Patch 8.2) ziehen. Ein Ereignis, das letztlich zur Befreiung von N’Zoth aus seinem Gefängnis führt.

Monate später nutzt Furorion den Dolch, um beim Angriff auf N’Zoth dessen Hülle zu zerstören. Dabei ist im Cinematic ziemlich deutlich, dass der Dolch etwas aus der Hülle „saugt“ – es könnte die Essenz des Alten Gottes sein. Verdächtig ist auch, dass der Dolch danach vollkommen von der Bildfläche verschwindet und nie wieder Erwähnung findet. Es wird nicht erklärt, was genau der Dolch getan hat, noch wo er sich nun befindet.

Der „finale Kampf“ gegen N’Zoth findet dann in einer traumhaften Illusion statt. Es ist unmöglich zu sagen, ob wir wirklich gegen N’Zoth oder nur gegen eine Vision gekämpft haben, die uns der Alte Gott zeigt. Da N’Zoth jeden unserer Schritte schon im Vorfeld kannte und uns sogar angeleitet hat, erscheint es mehr als fragwürdig, dass wir den Alten Gott dort wirklich besiegt haben.

N’Zoth kennt den wahren Pfad

Ein weiteres Puzzleteil in diesem Rätsel lieferte Blizzard mit der Reise in die Zeit des Schwarzen Imperiums mit den bronzenen Drachen in Thaldraszus. Denn N’Zoth sagt recht deutlich, dass er uns erkennt „Ich … kenne Euch. Was ihr wart. Was ihr sein werdet.“

Ein „Nachteil“ der Leere ist, dass sie alle Möglichkeiten gleichzeitig wahrnehmen kann. Dadurch wissen Alte Götter niemals, welche Zukunft tatsächlich eintritt und müssen ihre Pläne permanent anpassen.

N’Zoth “starb” durch einen Laser. Aber tat er das wirklich? Oder hat er uns das nur sehen lassen?

Doch wir als Spieler haben diesen Umstand geändert. Denn als wir mit Chromie in die Zeit des Schwarzen Imperiums reisten, haben wir N’Zoth damit verraten, welche Zukunft eintreffen wird. Er hat uns erkannt. Damit haben wir bereits vor vielen Tausend Jahren bestätigt, welche Zukunft eintreffen wird, sodass N’Zoth exakt planen konnte.

Das macht es nur noch wahrscheinlicher, dass wir N’Zoth in absehbarer Zeit erneut begegnen und feststellen: Er ist nicht tot, sondern wir haben ihm unwissentlich dabei geholfen, genau die Macht zu erlangen, die er haben wollte.

Der fünfte Alte Gott und Avaloren

In den frühen Geschichten von World of Warcraft hieß es immer, dass insgesamt fünf Alte Götter auf Azeroth niedergegangen sind:

Später veröffentlichte Blizzard das große Lore-Kompendium „Warcraft Chronicles“. Hier wurde die Anzahl der Alten Götter auf vier festgesetzt. Man ging davon aus, dass Blizzard hier einfach einen „Retcon“ durchgeführt hatte, also einen vorher feststehenden Fakt im Nachhinein geändert hat. Daraus folgte dann die Annahme, dass man sämtliche Alten Götter kennen würde.

Einige Monate später erklärte Blizzard dann, dass die Chroniken kein „unumstößliches Wissen“ seien, sondern „aus Sicht der Titanen“ geschrieben sind. Das sorgte damals für viel Kritik, denn Lore-Fans sahen darin nur eine Ausrede, mit der Blizzard die Story nachträglich noch mehr ändern konnte.

Odyn sieht für uns heldenhaft aus – doch er beschützt eine große Lüge.

Inzwischen hat dieser Umstand aber deutlich mehr Implikationen bekommen. Denn ganz langsam hat Blizzard einzelne Hinweise gestreut, dass die Titanen vielleicht gar nicht „gut“ sind, wie wir das immer dachten.

Im überarbeiteten Uldaman-Dungeon konnte man neue Bücher finden, aus denen hervorging, dass Odyn – einer der obersten Diener der Titanen – veranlasst hatte, dass man das Schwarze Imperium im Nachhinein als „Zeitalter des Schreckens“ darstellen sollte. Die Wahrheit sollte den Sterblichen niemals zugänglich gemacht werden. Odyn spricht hier von „Errungenschaften des Schwarzen Imperiums“, von denen Sterbliche niemals erfahren dürften, um sie nicht „vom richtigen Weg abzubringen“.

Und genau das ist exakt auf Linie mit der Einstellung der Titanen. Denn Titanen sind kosmische Wesen der Ordnung. Sie sehen einen Pfad und wollen, dass genau dieser eintritt. Und jeder, der sich dem in den Weg stellt, muss beseitigt werden.

Mit Patch 10.0.7 lenkt Blizzard den Blick dann auf einige neue Story-Details. Denn ein neues Buch kommt ins Spiel, das „Die Alten Götter und die Ordnung von Azeroth (Kommentiert)“. Dabei handelt es sich um eine kommentierte Variante eines Buches, das es schon seit Classic gibt.

Interessant ist, dass genau in diesem Buch explizit von fünf Alten Göttern gesprochen wird. Während manche vermuten, dass Blizzard einfach „vergessen“ hat, dieses Ingame-Buch in seiner Neuauflage anzupassen, glauben viele hier nicht an einen Fehler. Denn es ist schon auffällig, dass Blizzard ausgerechnet dieses Buch mit exakt dieser Information zurückbringt.

Genau hier kommt „Avaloren“ ins Spiel. Avaloren ist eine Insel oder ein Kontinent auf Azeroth, der bisher nicht zugänglich ist. Geschichtlich ist Avaloren wohl „Westlich von Kalimdor“, denn Schiffe, die dorthin gereist sind, kehrten niemals zurück.

In den Uldaman-Büchern wird Avaloren erwähnt. Avaloren soll voll von „Ketzern“ sein, die sich den Regeln der Titanen und ihrer Diener widersetzt haben. “Ketzer” sind in Odyns Augen alle, die sich nicht vollkommen dem Willen der Titanen beugen. Das könnten Anhänger der Alten Götter sein. Mehrfach hat Odyn versucht, Avaloren mit einer Expedition anzugreifen, doch (mindestens) dreimal scheiterte er daran und musste letztlich aufgeben. Die Schutzmechanismen waren zu stark.

In Hearthstone ist N’Zoth übrigens ein Gott, der “wiederbelebt” – es wäre also wenig verwunderlich, wenn er gar nicht so tot ist.

Da Odyn in anderen Texten betont, dass Wissen um Alte Götter und die Errungenschaften des Schwarzen Imperiums vor den Sterblichen (also uns) geheimgehalten werden soll, hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit die Geschichtsschreibung geändert. Aus fünf alten Göttern machte er einfach vier. Nie wieder erwähnte er Avaloren und dass dort mit hoher Wahrscheinlichkeit der fünfte Alte Gott beheimatet oder noch eingesperrt ist.

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis wir Avaloren entdecken und die Wahrheit über den fünften Alten Gott und die „Errungenschaften des Schwarzen Imperiums“ entdecken.

Iridikrons Hunger und finstere Pakte

Das erste Kapitel von Dragonflight endet im Raid „Gewölbe der Inkarnationen“, wo Khadgar, Kalecgos und die Helden von Azeroth die Urinkarnation Raszageth bezwingen. Doch obwohl die Sturmfresserin stirbt, ist es ihr noch gelungen, ihre drei Geschwister zu befreien, denen wir uns künftig stellen müssen.

Besonders Iridikron, die Urinkarnation der Erde, wird hier immer wieder in den Fokus gerückt. Nicht nur ist „Iridikrons Hunger“ etwas, vor dem sich die Drachenaspekte fürchten, sondern auch seine Sehnsucht nach Krieg. Alexstrasza verrät in einer Quest, dass keine der Inkarnationen „den Krieg so sehr begrüßte wie Iridikron“ und dass er „Pakte einging, die er sogar vor seinen Geschwistern geheim hielt“.

Was für Pakte könnten das sein? Immerhin war die Zahl der großen Mächte auf Azeroth zu Zeiten der Inkarnationen drastisch begrenzt. Wenn Blizzard hier nicht eine ganz neue Macht aus dem Hut zaubert, dann bleibt nur eine Antwort: Die Alten Götter.

Das würde auch geschichtlich hervorragend passen. Denn ähnlich wie Neltharion (später bekannt als Todesschwinge), ist Iridikron vom Element der Erde und daher mit dem Boden des Planeten verbunden. Diese Erde dient den Inkarnationen gerade als Versteck, wo sie ihre Pläne schmieden.

Genau in diesem Boden sitzen aber auch die Alten Götter. Früher gelang es ihnen, Neltharion über das Element der Erde zu korrumpieren. Während Neltharion diese Kraft nur im absoluten Notfall einsetzte, scheint Iridikron deutlich gewillter zu sein, sich dieser Mächte einfacher zu bedienen.

Klar ist schon jetzt, dass es mit Patch 10.1 in ein unterirdisches Gebiet gehen wird, das ist bereits aus dem Datamining und Hinweisen bekannt. Es wäre doch sehr verwunderlich, wenn sich dort nicht weitere Hinweise auf die Alten Götter finden lassen würden.

Abschließende Meinung

Es ist wohl schwer zu verbergen, dass mir die Geschichten rund um die Alten Götter sehr gefallen. Auch wenn immer wieder die Kritik geäußert wird, dass Blizzard die Handlung hier nie zu seinem Ende bringt und immer nur vage Andeutungen macht, finde ich gerade das an den Alten Göttern spannend. Sie haben noch einen großen Teil der „Mystik“, eine Prise Horror und zahllose Geheimnisse, die vielleicht irgendwann, vielleicht aber auch nie beantwortet werden.

Für mich waren sie schon immer einer der spannendsten Story-Aspekte von World of Warcraft und ich liebe es, wie Blizzard immer wieder neue Puzzleteile einfügt, die sich ganz langsam zu einem großen Ganzen zusammenfügen, ohne die Story der Alten Götter dabei zu trivialisieren.

Klar ist aber auch, dass Blizzard die Bedrohung durch die Alten Götter sehr langfristig angelegt hat. Sie könnten bereits im nächsten großen Patch auftauchen oder noch einige Erweiterungen auf sich warten lassen. Klar ist nur, dass sie kommen werden, wenn sie bereit sind, ihre Pläne in die Tat umzusetzen (und WoW mal wieder die Bösewichte ausgehen).

Ein kleiner Wunsch: Ich würde euch bitten, eure Meinung zu diesem Artikel in die Kommentare zu schreiben. Solche umfangreichen Artikel zu einzelnen Themen und Story-Elementen von World of Warcraft sind in der Recherche recht aufwändig und benötigen viel Arbeitszeit. Wenn euch umfangreiche Artikel dieser Art gefallen, auch zu anderen Story-Themen in WoW, wie etwa den umfangreichen Lügen der Titanen oder der Story der Drachen, teilt diesen Artikel gerne und lasst mich in den Kommentaren eure Meinung wissen.

Abschließend möchte ich festhalten, dass all die Theorien um Alte Götter und die Funde etwa im Datamining natürlich nicht von mir stammen. Dieser Artikel bezieht sich häufig auf Funde von wowhead oder YouTubern wie Bellular. Relevante Quellen sind dort verlinkt.