WoW: Fyrakks Zorn erscheint bald – Patch 10.1.7 kommt schon im September

Der nächste Patch für World of Warcraft macht sich langsam bereit. Noch im September gibt es wieder frische Inhalte auf den Dracheninseln.

Mit Dragonflight bemüht sich World of Warcraft, den Spielerinnen und Spielern regelmäßig neuen Content zu präsentieren. Inzwischen haben aber auch die letzten Helden den Mega-Dungeon „Dämmerung des Ewigen“ bereits mehrfach gemeistert und sich viele Belohnungen aus den Zeitrissen bereits erspielt. Der erste Hunger nach neuen Inhalten keimt wieder auf – und schon verrät Blizzard das Release-Datum für Patch 10.1.7: Inkarnation des Zorns.

Wann erscheint Patch 10.1.7? Das Release-Datum für den Patch 10.1.7 ist der 6. September 2023. Es dauert also noch rund einen Monat. Wie üblich erscheint das Update in Amerika bereits einen Tag früher, da dort die Wartungsarbeiten am Dienstag und nicht am Mittwoch stattfinden.

Was steckt in Patch 10.1.7? Man sollte nicht vergessen, dass es sich bei dem Patch nur um ein kleines Update handelt. Demnach sollte man kein neues Gebiet oder neue Raids erwarten. Einige Highlights des Patches sind aber:

Nachtelfen und Untote bekommen ihr Traditions-Ausrüstung zusammen mit einer interessanten Questreihe.

Es gibt neue Welt-Events, die Traumsprünge.

Der Mega-Dungeon „Dämmerung des Ewigen“ erscheint auf heroischer Schwierigkeit und wird in 2 Teile aufgeteilt. So können auch eher gemütlichere Helden die Story genießen.

Die Questreihe um das Neuschmieden von Tyr wird fortgesetzt.

Das Braufest und die Schlotternächte werden mit neuen Quests und neuen Belohnungen aktualisiert.

Was kommt danach? Nach Patch 10.1.7 folgt unweigerlich das nächste große Update, der Patch 10.2. Auch wenn Details dazu noch sehr spärlich sind, wissen wir bereits, dass es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit in den Smaragdgrünen Traum gehen wird – das wurde bereits während der Beta von Dragonflight durch Datamining in Erfahrung gebracht.

Damit einher geht ein neues Gebiet und auch ein neuer Raid.

Geschichtlich würde das auch gut passen, da Fyrakk seinen Angriff auf Amirdrassil beginnen dürften – den frisch gepflanzten Lebensbaum, der seit einigen Monaten Wurzeln schlägt und womöglich die neue Heimat der Nachtelfen werden könnte.

Sobald es mehr Infos zur Zukunft von World of Warcraft gibt, werden wir darüber berichten.

