WoW: Das Ende der „God Comp“ – 5 Klassen werden massiv generft

Oder anders gesagt: Die besten Wertungen wurden vermutlich in den ersten beiden Wochen nach Patch 10.1.5 erspielt. Auf normalem Weg scheint es kaum noch möglich zu sein, diese Wertungen einzuholen. Ob und wie Blizzard dieses Problem noch beheben will, bleibt abzuwarten.

Was wird geändert? Am kommenden Mittwoch, den 09.08.2023 gibt es richtig saftige Nerfs für die meisten Mitglieder dieser „God Comp“ sowie einige Verbesserungen für die Klassen, die es etwas abgeschlagen hat. Zur sogenannten „God Comp“ gehörten die folgenden Spezialisierungen:

In World of Warcraft sprechen die Spielerinnen und Spieler seit der Einführung des Verstärkung-Rufer über Probleme im „Mythisch+“-Bereich des Spiels. Die neue Spezialisierung hat nämlich dazu geführt, dass es eine „God Comp“ gibt – also quasi eine übermächtige Gruppenzusammenstellung, die alle anderen abhängt. Blizzard reagiert nun und hat jede Menge Nerfs angekündigt. Manche Talente werden sogar um massive 70 % abgeschwächt.

World of Warcraft macht kurzen Prozess mit den besten Klassen des Spiels. Es gibt Nerfs an vielen Stellen – von bis zu 70 % bei einigen Talenten.

